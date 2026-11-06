국힘 반대에도 민주당이 '문재인 생가 복원' 힘 실은 이유

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령 생가 복원 등이 포함돼 있는 거제 근현대 역사문화 소통공간 조감도. ⓒ 거제시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문재인 전 대통령. ⓒ 남소연 관련사진보기

경남 거제에서 문재인 전 대통령의 생가 복원을 포함한 역사문화 소통공간 조성사업이 추진된다. 적절성을 놓고 여야가 거세게 충돌했지만, 표결 끝에 터 매입안이 거제시의회를 통과했다. 의석 우위의 더불어민주당이 힘을 실었는데, 변광용 거제시장은 '대통령의 도시'란 이미지를 강점으로 활용하겠단 의지다.6일 거제시의회에 따르면 시의회는 전날 제266회 정례회 본회의에서 거제시가 제출한 '2027년도 거제시 공유재산 관리계획안'을 표결로 가결했다. 재적의원 16명 가운데 국민의힘 6명은 모두 반대에 손을 들었고, 민주당에선 9명이 찬성하고 1명이 기권했다.거제시는 약 110억 원의 예산을 들여 거제면 명진리 일대에 전시·문화교류 공간과 야생화정원, 광장, 주차장을 갖춘 근현대 역사문화 공간을 만들려 한다. 여기엔 문 전 대통령 남정마을 생가를 복원하는 내용이 들어 있다. 이를 김영삼 전 대통령 생가·기록전시관, 거제포로수용소 유적공원, 대통령 휴양지 저도 등과 묶어 관광지구를 구축하겠다는 게 시의 구상이다.이번 관리계획안 의결은 사업에 필요한 토지와 건물 취득을 위해 의회 승인을 받는 절차다. 그러나 야당이 공세를 퍼부으면서 사업은 암초를 만났다. 지난달 30일 상임위에서 국민의힘은 수해 복구 우선과 재정 부담 등을 이유로 반대표를 던져 여기에 제동을 걸었다.이날 본회의에서도 국민의힘 추인호·윤현아 의원은 "기존 시설 내실화와 현장 수해 복구가 우선이다", "시정 우선순위에 맞지 않는 무리한 추진"이라고 비판했다. 반면, 민주당 이태열 의원은 "당장 예산이 집행되는 것이 아닌 향후 심사와 연도별 투자 계획을 통해 단계적으로 투입되는 사업"이라며 중장기 미래를 대비해야 한다고 맞대응했다.이러한 토론이 끝나자 안석봉 시의회 의장은 바로 전자투표에 부쳤고, '역사문화 조성사업'을 제외한 상임위 수정안은 부결되고, 집행부가 제출한 원안이 통과됐다. 지난 지방선거에서 더 많은 의석을 확보한 민주당이 거제시가 사업 동력을 확보하도록 힘을 실은 셈이다. 그러나 모든 절차가 마무리된 건 아니다. 예산 심의 과정이 남아 있어 야당의 반발 등 진통이 계속될 가능성이 있다.거제시는 전환사업비(국비) 약 38억 원, 도비 약 11억 원, 시비 약 60억 원의 재원 조달 계획을 세웠고, 아직 내년도 예산에는 이 내용을 반영하지 않았다. 지방재정 투자심사 절차를 거쳐 추경 예산안을 편성할 계획이다. 착공 시점은 2028~2029년, 개관 목표는 2031년이다. 앞서 시는 일제강점기 수탈, 한국전쟁 피란 역사 외에도 거제가 두 전직 대통령의 출생지이기도 하다며 사업 필요성을 홍보했다.변광용 거제시장은 이를 도시 브랜드화해야 한다는 입장이다. 변 시장은 이날 본회의에서 KTX 개통과 가덕신공항 개항 시대에 맞춘 미래 관광거점을 조성하자고 의회를 설득했다. 지난달 19일 <경남도민일보>와의 인터뷰에선 "김영삼·문재인 두 분 대통령을 배출한 유일한 도시"라는 걸 강조하며 '대통령의 도시' 가치는 다른 지역이 모방하거나 대체할 수 없는 소중한 자산이라고 했다.