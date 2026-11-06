신천지 조사 결과 본 조계원 대변인 "의미 있는 숫자들 있어"

큰사진보기 ▲더불어민주당 이주희 의원이 6일 국회에서 신천지 교인의 집단 당원 가입 의혹과 관련한 조사 결과를 열람하기 위해 당 사무총장실로 들어서고 있다. 열람은 현역 국회의원과 지역위원장 가운데 신청자를 대상으로 6일부터 13일까지 당 사무총장실에서 진행된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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더불어민주당 당원 정비 태스크포스(TF)의 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 결과에 대한 비공개 열람이 6일 시작됐다.열람은 현역 국회의원과 지역위원장 가운데 신청자를 대상으로 진행된다. 이날 첫 타자로 조사 결과를 살펴본 조계원 대변인은 기자들을 만나 "(확인 결과) 전체 정확한 숫자를 말할 수는 없지만 꽤 의미 있는 숫자들이 있었고, 전남과 광주, 전북 정도가 좀 심각한 상황"이라고 밝혔다.또 "비공개 열람으로 한 게 잘한 선택이었다"며 "김민석 대표께서도 걱정하셨듯이, (자료를 공개하면) 엄청난 또 다른 분란이 야기될 수 있다고 판단한 게 이런 맥락이었구나, 굉장히 이해할 수 있었다"고 했다.그에 따르면 열람한 자료는 텍스트 파일 형태였다. 또 열람을 신청한 의원에게 약 30분의 시간이 주어진다고 했다.조 대변인은 "양이 많아서 (30분 내에) 전체를 다 보는 데는 한계가 있었다"고 했다. 다만 구체적인 내용에 대해서는 "여러 증언들이 있다"며 말을 아꼈다. 또 지역별 신천지 교인 비율이나 구체적 규모는 "말씀드릴 수 없다"고 선을 그었다.그는 자료에는 신천지 관계자들의 증언 내용 등이 담겼으며, 본인 지역구뿐 아니라 다른 지역의 자료도 확인했다고 밝혔다. 개별 당원의 이름이나 가입 시기는 확인할 수 없었고, 지역별 당원 수 정도만 확인할 수 있었다고 했다. 신천지 관련 당원 규모를 어떻게 확인했느냐는 질문에 그는 "일부지만, 신뢰할 수 있는 명부 대조를 통해서 확인한 숫자"라고 설명했다.조 대변인은 제도적 대응 필요성을 강조했다. 그는 "(자료를 보니) 정말로 심각하구나. 이건 제도적으로 사회 종교 단체가 정당의 민주적 의사 결정과 선거 과정에 개입도 할 수 있겠구나 (싶었다)"라며 "이건 막아야 한다. 제도적으로 확실한 안전장치를 만들어내야겠다"고 말했다.향후 조치와 관련해서는 "당 차원에서 어떻게 할지 제도적인 안전장치와 법적 방안들을 마련해야 한다"며 "저도 정당법 개정안을 내놓지 않았나. 이런 이중 당적 문제나 이런 것들을 해결하는 제도와 처벌을 강화해서 풀어나가야 한다"고 말했다.한편, 당내 일각에서는 열람 이후 별문제가 없다면 해당 조사 결과를 당원들에게도 공개해야 한다는 주장도 나오는 상황이다.이와 관련해 이용우 대변인은 비공개 열람을 마친 뒤 관련 질문을 받고 "이 이슈가 계속 확산되는 건 맞지 않다는 공감대가 당내에 있다"며 "전부 공개하는 건 '비공개 열람'이라는 의원총회의 결론과는 달라서, 그렇게 할 건 아닌 것 같다"라고 선을 그었다. 증언 자료의 신빙성을 묻는 질문에 그는 "물적, 인적 증거들이 다 종합된, 종합적 검토 결과"라며 믿을 만하다고 설명했다.참고로 박성준 수석대변인도 이날 최고위원회의 직후 기자들 질문에 "당내 수습으로 가는 게 전체 의원들의 요구인데, (전체 공개로) 더 확전하는 것이 지금 단계에서 맞는지는 모르겠다"라며 같은 입장을 밝힌 바 있다.앞서 한정애 민주당 사무총장은 지난 4일 민주당 공식 유튜브 '민티07' 출연해 "(조사 결과) 전체 숫자와 개별적인 이름 등은 확인되지 않지만 지역위원회별로 어느 정도 숫자는 나온다"라며 "경각심 차원에서라도 열람은 가능하게 할 것"이라고 한 바 있다.