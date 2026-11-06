장동혁 "이재명, 유튜브서 훈장질만"... 국민의힘 총공세

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"(이재명 대통령이) 유튜브에 나와 희희낙락하면서 세상 국민을 생각하는 대통령인 것처럼 연기하고, 그것이 통할 수 있다면 대한민국은 희망이 없다고 생각한다."

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 5일 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당이 이날 본회의에 상정하겠다고 밝힌 '조작기소 특검법' 처리에 반대하는 발언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 새 유튜브 프로그램 <대통령의 Y>를 두고 맹비난했다. 첫 방송을 본 장 대표는 "결국 훈장질만 하다 들어갔다" "엑스(X)의 음성 버전"이라며 날을 세웠다. 국민의힘 원내지도부와 대변인들도 일제히 가세했다. 이 대통령이 강조한 '직접 소통'을 두고 '일방적 자기 홍보'라는 비판을 쏟아낸 것이다.<대통령의 Y>는 5일 오후 9시 KTV 유튜브 채널에서 처음 공개됐다. 청와대는 대통령이 정책과 국정 현안에 대한 국민의 궁금증에 직접 답하고 결정 배경을 설명하기 위해 마련한 프로그램이라고 밝혔다. 이 대통령은 첫 방송에서 SNS 활동을 줄이라는 지적에 반박하고, 집무실에서 불시에 생방송을 해볼 생각도 있다고 밝혔다.장 대표는 6일 오전 <매일신문> 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛'에 출연해 "오늘 방송에 나오면 질문할까 봐 힘들게 봤다"며 첫 방송 소감을 밝혔다. 이어 "사람 안 바뀐다"며 "엑스에서 많은 분이 우려한 게 본인 얘기만 한다는 것이고, 결국 그 내용들을 보면 딱 한 마디로 훈장질"이라고 비판했다.그는 "국민들이 듣고 싶은 정책에 대한 얘기, 국민의 삶에 대한 이야기는 하지 않고 본인 억울한 이야기 변명하러 나온 자리밖에 되지 않았다"며 "결국 선동하는 자리다. 엑스의 음성 버전이다"라고 꼬집었다. 이 대통령이 소셜미디어 활동을 줄이라는 지적에 반박하고 국무회의 생중계에 대한 우려를 일축한 것을 겨냥해 "국민들의 목소리를 대변했더니 대통령한테 돌아온 답은 '저는 그런 거 신경 안 쓴다'는 것"이라고 주장했다.장 대표는 전날 국회에 이른바 '조작기소 특검법'이 상정된 때와 유튜브 방송 공개 시점이 겹친 것도 문제 삼았다. 그는 "입법 박람회든 대통령의 와이 유튜브 출연이든 대통령의 죄를 지우는 특검법을 본회의에 상정하면서 결국 국민들의 시선을 돌리기 위한 작전"이라고 주장했다.그러면서 이 대통령에게 공개 토론을 제안했다. "공소 취소 특검에 대해서 끝장토론을 하자고 하면 나갈 의향이 있다"며 "미래대응기금에 대해서도 토론하자고 하면 나갈 것"이라고 했다. 특히 "미래대응기금이 정말 제대로 된 예산이고 꼭 필요한 예산이고 국민을 위한 거라면 와이에서라도 끝장토론을 하겠다"며 "당장이라도 달려가겠다"고 강조했다.정점식 국민의힘 원내대표도 같은 날 국회 원내대책회의 모두발언에서 대통령의 유튜브 방송을 강하게 공격했다. 그는 "어젯밤 9시 국회 본회의장에서는 대통령 재판 삭제 특검에 대한 필리버스터가 진행되고 있던 바로 그 시각" 방송이 공개됐다며 "잔잔한 음악을 깔아놓고 드라마 대사를 읽으면서 인간미를 억지로 짜냈다"고 말했다.정 원내대표는 "이재명 대통령에게 소통이란 독재의 연장일 뿐"이라고 했다. 우고 차베스 전 베네수엘라 대통령이 진행했던 방송 <알로 프레지덴테>를 거론하며 "이 대통령의 진짜 정치적 고향은 성남이 아니라 베네수엘라"라고도 주장했다. 이어 "국가의 사법체계가 붕괴하든 말든 자기 하고 싶은 말만 하겠다는 독재자의 오만"이라고 비판했다.이날 국민의힘 대변인단도 논평을 잇달아 발표하며 화력을 집중했다. 박충권 수석대변인은 "자화자찬과 미화는 밑배경이었으며, 오만과 아집이 핵심 주제였다"고 평가했다. 이 대통령이 향후 집무실에서 불시에 생방송 할 수 있다고 밝힌 데 대해서는 "국민은 '줄이라' 하는데 '생방송'까지 들먹이는 대통령"이라며 "귀담아들어야 할 고언은 흘려듣고 '내 마음대로 방송'은 확대하겠다고 선언한 것"이라고 했다. 박 수석대변인은 지난 10월 한 달간 이 대통령이 SNS에 150건이 넘는 글을 올렸다고 주장하며 "채널 방송 조회수만 늘린다고 신뢰가 쌓이지는 않는다"고 덧붙였다.조용술 대변인은 "이재명 대통령은 아예 '사이버 대통령'으로 자리매김하려고 하느냐"고 물었다. 그는 "앞으로는 국정 운영보다 SNS와 유튜브에 더 많은 시간을 쏟고, 녹화 방송도 모자라 생중계까지 하는 대통령의 모습을 보게 생겼다"며 "이러다 '별풍선'까지 터지겠다"고 비꼬았다. 이어 "국민이 원하는 것은 대통령의 SNS 말폭탄도 유튜브 방송도 아니다. 민생을 살리고 국정을 책임지는 대통령의 모습"이라고 말했다.최은석 원내수석대변인은 논평 제목부터 "국민은 대통령을 뽑았지, 유튜버를 뽑지 않았다"고 강조했다. 그는 특히 "자신에게 불편한 언론 보도에는 왜곡을 주장하면서 정작 자신의 입장은 언론의 검증을 거치지 않고 직접 전달하겠다는 것"이라며 "하고 싶은 말만 하고 듣고 싶은 질문만 받는다면 국민과의 대화가 아니라 일방적인 자기 홍보"라고 지적했다. 그러면서 "편집된 녹화 방송보다 국민과 언론의 날카로운 검증 앞에 당당히 서라"고 요구했다. 논란이 된 단일종목 레버리지 ETF 도입의 제안자와 결정 과정도 공개하라고 촉구했다. 끝으로 "지금 국민에게 필요한 것은 '대통령의 Y'가 아니라 '대통령의 일'"이라고 했다.