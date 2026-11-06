한국언론진흥재단 신임 이사장에 권태선 전 방문진 이사장 임명

큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부 장관이 6일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 신임 권태선 한국언론진흥재단 이사장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부 장관이 6일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 신임 권태선 한국언론진흥재단 이사장에게 임명장을 수여하고 있다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

한국언론진흥재단 신임 이사장에 권태선 전 방송문화진흥회 이사장이 임명됐다. 신문사 편집인과 논설위원, 인터넷 매체 대표, 공영방송 이사 및 이사장 등을 두루 거친 언론계 인사로, 인공지능(AI) 전환에 따른 미디어 환경 변화 속에서 언론산업 진흥과 저널리즘 신뢰 회복을 이끌게 됐다.최휘영 문화체육관광부 장관은 6일 자로 권태선씨를 한국언론진흥재단 신임 이사장으로 임명하고 임명장을 수여했다. 임기는 3년이다.권 신임 이사장은 언론 현장과 공영방송 운영 분야에서 폭넓은 경력을 쌓아왔다. 한겨레신문에서 편집부국장(2003~2005년)과 편집국장(2005~2006년)을 지냈으며, 2007~2008년과 2011~2014년 두 차례 편집인을 맡았다. 2008~2011년에는 논설위원으로 활동했다.이후 2014~2015년 허핑턴포스트코리아 대표이사를 지냈으며, 2015~2018년 한국방송공사(KBS) 이사로 공영방송 운영에도 참여했다. 2021년부터 2026년까지는 MBC의 대주주인 방송문화진흥회 이사장을 역임했다.한국언론진흥재단은 2010년 출범한 기타공공기관으로 정부 광고 대행을 비롯해 저널리즘 역량 강화, 미디어 교육, 프레스센터 운영 등 언론산업 진흥을 위한 다양한 사업을 수행하고 있다.특히 AI 기술 확산으로 뉴스 생산·유통 구조가 빠르게 바뀌고 가짜뉴스와 언론 신뢰도 하락 등 미디어 환경의 과제가 커지는 상황에서 신임 이사장이 어떤 정책 방향과 조직 운영 전략을 내놓을지 주목된다.최휘영 문체부 장관은 "인공지능 전환 시대에 맞춰 언론의 형태가 다양화되고, 언론의 사회적 역할에 대한 수요도 높아지고 있다"며 "신임 이사장의 취임을 계기로 한국언론진흥재단이 언론산업의 변화를 선도하고 국민이 신뢰하는 언론 환경을 만들어 가길 기대한다"고 당부했다.