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정치

26.11.06 10:58최종 업데이트 26.11.06 10:58

이 대통령 국정지지율 41%... 어떤 긍·부정평가 이유 늘었나?

[한국갤럽] 긍정평가 사유로는 '서민 정책/복지', 부정평가 사유로는 '도덕성/본인 재판 회피' 언급 늘어

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이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 6일 발표된 한국갤럽 11월 1주차 조사에서 다시 40%대로 나타났다. 전주 조사 대비 2%p 오른 41%다. 다만 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가도 전주 대비 1%p 올라 50%로 집계됐다. 9%는 의견을 유보했다.

한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 10357명, 응답률 9.7%)에게 휴대전화 가상번호 활용 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).

한국갤럽은 "수치상 앞자리 숫자가 바뀌었으나 사실상 3주째 제자리걸음"이라고 분석했다.

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이번 조사의 긍·부정평가자들이 자유응답으로 꼽은 각각의 평가사유를 보면, '서민정책/복지'(8%)를 긍정평가 사유로 꼽은 응답이 전주 대비 3%p 오르고 '도덕성 문제/본인 재판 회피'(8%)를 부정평가 사유로 꼽은 응답이 전주 대비 3%p 올랐다.

이 대통령의 농어촌 기본소득 시범지 방문이나 내년 예산안 시정연설 등 민생 정책 행보에 대한 긍정적 평가와 더불어민주당의 '조작기소 특검법' 추진 등에 대한 부정적 평가가 교차되고 있는 것으로 풀이된다.

40% 안팎 근접한 60대 이상 직무긍정률

지역별로는 대구/경북(5%p↑, 21%→26%, 부정평가 60%), 연령별로는 60대(6%p↑, 34%→40%, 부정평가 56%)와 70대 이상(8%p↑, 30%→38%, 부정평가 57%)의 긍정평가가 다른 응답층에 비해 전주 대비 더 많이 올랐다.

그 외 지역별 직무긍정률은 서울(3%p↓, 37%→34%, 부정평가 57%)과 대전/세종/충청(7%p↓, 43%→36%, 부정평가 54%)에서 30%대, 인천/경기(4%p↑, 37%→41%, 부정평가 52%)와 부산/울산/경남(3%p↑, 39%→42%, 부정평가 47%)에서 40%대로 나타났다. 전남광주/전북(-, 68%→68%, 부정평가 19%)의 긍정평가는 60% 후반대였다.

연령별로는 18·19세 포함 20대(-, 28%→28%, 부정평가 49%)와 30대(1%p↑, 31%→32%, 부정평가 53%)의 긍정평가가 20% 후반대에서 30% 초반대로, 40대(2%p↑, 53%→55%, 부정평가 40%)와 50대(5%p↓, 53%→48%, 부정평가 45%)의 긍정평가가 40% 후반대에서 50% 중반대로 조사됐다.

지지정당·이념성향별 긍·부정평가는 변화가 거의 없었다. 더불어민주당 지지층(n=358)과 국민의힘 지지층(n=285)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없이 각각 78%(부정평가 17%), 8%(부정평가 88%)로 집계됐다. 무당층(n=285)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 26%(부정평가 54%)로 나타났다.

보수층(n=290)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 18%(부정평가 76%), 진보층(n=233)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 71%(부정평가 23%)로 조사됐다. 중도층(n=342)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 42%(부정평가 49%)였다.

'조작기소 특검법' 국회 본회의 상정 윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'이 5일 국회에서 열린 본회의에 상정되고 있다.
'조작기소 특검법' 국회 본회의 상정윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'이 5일 국회에서 열린 본회의에 상정되고 있다. ⓒ 남소연

민주 36%-국힘 28%-혁신 3%-무당층 28%

현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물은 결과에서는 민주당 지지도가 전주 조사 대비 1%p 오른 36%, 국민의힘 지지도가 전주 조사 대비 2%p 내린 28%로 나타났다.

양당 지지도 격차가 1주 만에 다시 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 밖으로 벌어졌다. 다만 한국갤럽은 "10월 추석 이후 계속해서 양대 정당 격차가 한 자릿수"라고 짚었다.

그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당/단체 각각 1%, 무당층 28%로 나타났다.

이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


#이재명대통령#한국갤럽#여론조사#국정지지율

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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