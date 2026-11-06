이 대통령 국정지지율 41%... 어떤 긍·부정평가 이유 늘었나?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'조작기소 특검법' 국회 본회의 상정윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'이 5일 국회에서 열린 본회의에 상정되고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 6일 발표된 한국갤럽 11월 1주차 조사에서 다시 40%대로 나타났다. 전주 조사 대비 2%p 오른 41%다. 다만 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가도 전주 대비 1%p 올라 50%로 집계됐다. 9%는 의견을 유보했다.한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 10357명, 응답률 9.7%)에게 휴대전화 가상번호 활용 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).한국갤럽은 "수치상 앞자리 숫자가 바뀌었으나 사실상 3주째 제자리걸음"이라고 분석했다.이번 조사의 긍·부정평가자들이 자유응답으로 꼽은 각각의 평가사유를 보면, '서민정책/복지'(8%)를 긍정평가 사유로 꼽은 응답이 전주 대비 3%p 오르고 '도덕성 문제/본인 재판 회피'(8%)를 부정평가 사유로 꼽은 응답이 전주 대비 3%p 올랐다.이 대통령의 농어촌 기본소득 시범지 방문이나 내년 예산안 시정연설 등 민생 정책 행보에 대한 긍정적 평가와 더불어민주당의 '조작기소 특검법' 추진 등에 대한 부정적 평가가 교차되고 있는 것으로 풀이된다.지역별로는 대구/경북(5%p↑, 21%→26%, 부정평가 60%), 연령별로는 60대(6%p↑, 34%→40%, 부정평가 56%)와 70대 이상(8%p↑, 30%→38%, 부정평가 57%)의 긍정평가가 다른 응답층에 비해 전주 대비 더 많이 올랐다.그 외 지역별 직무긍정률은 서울(3%p↓, 37%→34%, 부정평가 57%)과 대전/세종/충청(7%p↓, 43%→36%, 부정평가 54%)에서 30%대, 인천/경기(4%p↑, 37%→41%, 부정평가 52%)와 부산/울산/경남(3%p↑, 39%→42%, 부정평가 47%)에서 40%대로 나타났다. 전남광주/전북(-, 68%→68%, 부정평가 19%)의 긍정평가는 60% 후반대였다.연령별로는 18·19세 포함 20대(-, 28%→28%, 부정평가 49%)와 30대(1%p↑, 31%→32%, 부정평가 53%)의 긍정평가가 20% 후반대에서 30% 초반대로, 40대(2%p↑, 53%→55%, 부정평가 40%)와 50대(5%p↓, 53%→48%, 부정평가 45%)의 긍정평가가 40% 후반대에서 50% 중반대로 조사됐다.지지정당·이념성향별 긍·부정평가는 변화가 거의 없었다. 더불어민주당 지지층(n=358)과 국민의힘 지지층(n=285)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없이 각각 78%(부정평가 17%), 8%(부정평가 88%)로 집계됐다. 무당층(n=285)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 26%(부정평가 54%)로 나타났다.보수층(n=290)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 18%(부정평가 76%), 진보층(n=233)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 71%(부정평가 23%)로 조사됐다. 중도층(n=342)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 42%(부정평가 49%)였다.현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물은 결과에서는 민주당 지지도가 전주 조사 대비 1%p 오른 36%, 국민의힘 지지도가 전주 조사 대비 2%p 내린 28%로 나타났다.양당 지지도 격차가 1주 만에 다시 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 밖으로 벌어졌다. 다만 한국갤럽은 "10월 추석 이후 계속해서 양대 정당 격차가 한 자릿수"라고 짚었다.그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당/단체 각각 1%, 무당층 28%로 나타났다.이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.