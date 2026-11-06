스마트폰 없는 학교, 중요한 건 '누가' 정하느냐다

지난해 12월, 영하의 칼바람 속에서 서울로봇고등학교 학생들이 스마트폰 규칙 설문 QR코드를 담은 폼보드를 들고 교문 앞에 섰다. 당시 학생회 부회장이 내게 조심스레 물었다.
"교장 선생님, 추운데도 생각보다 많은 친구들이 관심을 보였어요. 그런데… 이게 정말 학칙에 반영될까요?"
그 질문의 답은 해마다 열리는 '난리법석 대토론회'로 넘어갔다. 사전 설문에서는 응답한 1·2학년 197명 중 82%가 '사용 제한은 수업 시간에만'이라는 안을 택했다. 학생회장은 정근식 서울시교육감과 교사, 학부모 앞에서 이렇게 호소했다.
"저희도 스마트폰에 방해받는다는 걸 알아요. 친구들이 수업 중 유튜브 보는 것도 봤고요. 그래도 무조건 금지보다는, 스스로 조절하는 법을 배우고 싶어요. 실패하더라도 배울 기회가 필요해요. 어차피 졸업하면 아무도 우리 핸드폰을 뺏지 않잖아요."
그렇게 만든 학칙은 이렇다. 수업 시간에는 학생이 잠금장치가 달린 자율 보관함에 스스로 기기를 넣고, 쉬는 시간과 점심시간에는 자율 사용을 보장한다. 위반했을 때의 제재(벌점→봉사→반성문)도 학생들이 정했다. 이 안은 학생·학부모·교직원 TF와 설문을 거쳐 학교운영위원회에서 확정됐다.
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학칙은 지난 3월, 개정 초·중등교육법 시행과 함께 적용됐다. 법은 수업 중 사용 제한을 못 박고, 그 밖의 운영은 학칙에 맡겼다. 그런데 학교 밖에서 부는 바람은 더 거세다.
이재명 대통령은 지난 3일 국무회의에서 청소년 SNS 이용 제한을 "세밀하게, 신속하게" 논의하라고 지시했다. 세계의 흐름도 제한 쪽이다. 유네스코 글로벌 교육 모니터링(GEM) 보고서팀에 따르면 올해 3월 기준 전 세계 114개 교육체계, 전체의 58%가 국가 차원에서 학교 내 휴대전화를 금지하고 있다. 2023년 6월 24%였던 비율이 3년도 안 돼 두 배를 넘었다.
경기도교육청은 안민석 교육감의 취임 1호 결재로 '폰 프리 스쿨'을 내걸었고, 교육부도 2학기부터 학교폭력 예방 선도학교의 선택과제로 '스마트폰 없는 학교'를 시범 운영하고 있다. 안 교육감은 폰 프리 스쿨이 학생·학부모·교사가 논의해 자율적으로 정하는 방식이라고 강조한다.
경기도교육청에 따르면 9월 말 기준 처음 계획의 네 배가 넘는 1246개교가 폰 프리 실천학교로 참여하고 있고, 학교 현장의 요청이 이어진 결과라고 한다. 그 참여는 진심일 수 있다. 그러나 교육감의 1호 정책으로 깃발이 오르고 추진단이 꾸려지고 공론화 일정이 위에서 짜이면, 학교의 '자율'은 '정답 맞히기'가 되기 쉽다. 참여 학교 수가 곧 자율의 크기는 아니다. 학교가 선택 과제로 고르는 교육부 선도학교 사업까지 문제 삼을 일은 아니다.
한국교육개발원 보고서에 따르면 올해 7월 말까지 학칙을 정비한 전국 초·중·고 9879곳 가운데, 우리 학교처럼 수업 중에만 제한한 학교는 21.0%였다. 쉬는 시간과 점심시간까지 막은 학교가 36.5%, 등교 때 기기를 거뒀다가 수업이 끝나야 돌려주는 학교가 34.0%였다. 학교마다 사정이 다르니 저마다 다른 답이 나온 것은 당연하다.
문제는 그다음이다. 교육감의 깃발과 정부의 시범 사업이 '종일 제한'을 모범답안으로 만든다면, 다른 길을 택한 21%는 어느새 '덜 된 학교'가 된다. 그것은 법이 학교에 맡긴 결정권을 흔드는 압박이다. 내가 묻고 싶은 것은 폰 프리의 옳고 그름이 아니라, 그 결론에 이르는 과정을 누가 쥐고 있느냐다.
'전면 금지'에 거는 기대, 데이터가 말하는 것
기기를 치우면 교실이 살아날까. 미국에서 잠금 파우치를 도입한 학교들을 전국 단위로 분석한 전미경제연구소(NBER)의 2026년 연구를 보면, 그림은 생각보다 복잡하다. 휴대전화 사용은 확실히 줄었다. 도입 첫해에는 징계가 늘고 학생 행복감도 떨어지는 경향을 보였다. 징계 증가는 해가 지나며 사라졌고, 행복감은 오히려 나아지는 흐름을 보였다.
그러나 시험 점수에 미친 평균 효과는 꾸준히 '0'에 가까웠다. 고교 수학 성적은 소폭 올랐지만 중학교는 소폭 떨어졌다. 수업 집중도나 사이버 괴롭힘이 뚜렷이 개선됐다는 증거도 없었다. 기기를 치우면 교실은 조용해질 수 있어도, 배움이 저절로 살아나지는 않는다.
유네스코 GEM 보고서팀은 금지가 늘어나는 가운데서도 에스토니아·폴란드처럼 전면 금지 대신 학교가 스스로 제한 규정을 만들도록 한 나라들에 주목한다. 그리고 사용을 제한해도 디지털 환경을 다루는 법을 배울 필요는 사라지지 않으며, 학교는 여전히 아이들이 그 힘을 기를 수 있는 몇 안 되는 곳이라고 강조한다.
벌점 0건, 그러나 학생들은 알고 있었다
학칙이 시행된 지 8개월이 지나는 동안, 우리 학교에서 스마트폰 규정 위반으로 벌점이나 교내봉사를 받은 학생은 한 명도 없다. 숫자만 보면 성공이다. 그러나 나는 이 '0'을 그대로 믿지 않기로 했다. 모두가 약속을 지켰다는 뜻일 수도 있지만, 아무도 규칙을 적용하지 않았다는 뜻일 수도 있기 때문이다.
그 의심을 먼저 꺼낸 것은 학생들이었다. 지난 10월 23일, 새로 꾸려진 제34대 학생회 임원 13명이 제부도에 모였다. 지난해 스마트폰 규정 논의가 처음 시작된 곳이다. 경기도의 섬에서, 학생들은 경기도의 폰 프리 정책을 안건으로 올렸다. 회의록에는 뼈아픈 말도 그대로 적혔다.
"현재 휴대전화 관리 방식이 원활하게 운영되지 않고 있다", "정해진 방식에 따르지 않고 휴대전화를 몰래 사용하는 학생들이 있다." 벌점 0건 뒤에 가려진 교실을 학생들은 이미 알고 있었다. 지난해 학생회장이 '친구들이 수업 중 유튜브 보는 것도 봤다'고 털어놓은 그 문제가 1년 가까이 지난 회의록에 다시 적힌 것이다.
그럼에도 학생회의 결론은 '현행 유지'였다. 공지 확인과 각종 인증, 잦은 이동 수업과 동아리 연락까지 휴대전화가 필요한 순간이 많다는 것이 이유였다. 문제를 지적한 같은 자리에서, 지난해 정한 방식이 전반적으로는 잘 운영되고 있다는 평가도 함께 나왔다.
내가 읽은 회의록의 결론은 이렇다. 문제는 인정하되, 해법은 위에서 내려오는 금지가 아니라 자신들의 규칙을 다듬는 데서 찾겠다는 것. '몰래 사용'은 얼마나 되는지, 지난해 82%가 택한 방식에 지금도 동의하는지 확인하려고 학생·학부모·교직원 설문을 곧 시작한다. 결과는 다음 글에서 전하겠다.
지난해 대토론회에서 정 교육감은 "과거처럼 국가나 교육청이 정해준 대로 학교가 움직이는 시대가 아니라, 학생들 스스로 가치를 만들어가는 시대"라고 말했다. 그리고 "성인들이 그 결정을 어떻게 존중할 것인가가 학교 문화의 핵심"이라고 덧붙였다. 이제 그 말을 서울시교육청을 포함한 모든 교육 당국이 되새길 때다.
폰 프리 스쿨이 어떤 학교에서는 정답일 수 있다. 우리 학교 구성원들이 종일 제한을 택한다면, 나는 기꺼이 그 결정을 따를 것이다. 학생회는 계획도 세워 두었다. 교육 당국이 폰 프리를 권고해 오면, 한 달 안에 교문 앞에서 스티커 투표로 전교생의 뜻을 묻겠다고 한다.
지난해 칼바람 속에서 폼보드를 들었던 바로 그 자리다. 결론은 위에서 내려온 결재 서류가 아니라, 교문 앞에 붙는 스티커 한 장 한 장에서 출발해야 한다. 교육 당국이 할 일은 학교가 스스로 정하고 고쳐 갈 시간을 돌려주는 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.