스마트폰 없는 학교, 중요한 건 '누가' 정하느냐다

▲규칙을 다시 묻는 학생들지난 10월 23일 제부도에서 열린 제34대 학생회 리더십캠프에서 학생회 임원들이 포스트잇으로 의견을 모으고 있다. 임원들은 지난해 함께 정한 스마트폰 규칙이 제대로 작동하는지 다시 따져 물었다. ⓒ 서울로봇고 학생회 관련사진보기