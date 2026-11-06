천덕꾸러기 된 도심 속 빈집... 아이들은 '흉가 체험', 부모는 '속앓이'

큰사진보기 ▲충남 아산시 모 성당 앞에 있는 빈집. 이 지역에는 11개에 달하는 빈집이 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲아산시 모 성당 앞 빈집. 빈집에는 누군가 버린 담배꽁초가 쌓여 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 아산시 모 성당 앞 빈집들이 방치되고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

빈집은 농촌의 문제만이 아니다. 비교적 인구가 많은 중소도시에서도 최근 빈집이 발생하고 있다. 인구 40만인 충남 아산시도 예외는 아니다. 아산시에 따르면 아산에는 117가구의 빈집이 있다. 도심 속 빈집은 호기심 많은 청소년들에게는 '흉가 체험' 장소 혹은 아지트 형태로 쓰이며 또 다른 사회문제가 되고 있다.지난 5일 기자는 '방치되고 있는 빈집'과 관련한 시민 제보를 받고 아산시의 한 성당 앞을 찾았다. 성당 주변에는 11개의 빈집이 있었고, 일부 빈집 주변에는 건축 자재와 생활 폐기물들이 방치되어 있었다.지역 주민들은 "중학생으로 보이는 아이들이 빈집에 자주 드나들고 있다"며 학생들의 안전을 걱정했다. 실제로 한 집의 벽에는 '접근금지, 위험'이라는 내용이 담긴 현수막이 걸려 있다. 집의 벽면은 당장이라도 쓰러질 듯 위태로워 보였다.현장에서 만난 인근 아파트 주민 A씨는 "얼마 전 빈집으로 중학생으로 보이는 아이들이 들어가는 것을 봤다. 경찰에 민원을 넣었다. 지금은 문을 잠가 놓은 상태이다. 빈집이 우범지대가 되는 것은 아닌지 걱정이 된다"라고 토로했다. 휠체어 장애인인 주민 B씨도 "(몸이 불편한) 내게는 이곳이 지름길이다. 하지만 밤에는 무서워서 큰길로 멀리 돌아서 다닌다"라고 말했다.빈집이 즐비한 해당 골목길은 이 지역 주민들에게는 은행나무길(아산의 관광명소)로 가는 산책로인 동시에 주변에 있는 한 초등학교의 통학로로 쓰이는 곳이다. 해당 학교 학부모들은 "무엇보다 아이들의 안전이 걱정"이라고 토로했다.이아무개 C초등학교 학부모회장은 "요즘 초등학교 아이들은 흉가 체험을 하겠다며 친구들과 이런 곳을 찾아 다닌다. 그게 문제다. 우리 아이도 여기를 와 본다고 해서 위험하다고 말렸다. 아이들이 호기심에 왔다가 다치기라도 할까 봐 걱정된다. 무엇보다도 아이들의 안전이 가장 걱정이다. 빈집을 방치할 경우 화재나 범죄의 위험이 있을 수 있다"라고 우려했다.그러면서 "일단 미관상으로도 좋지 않다. 아이들의 안전이 우선되어야 한다. 빈집을 정리해서 청소년들이 여가 공간으로 활용할 수 있는 시설을 만들면 좋을 것 같다. 청소년들이 안전하게 쉴 수 있는 공간이 만들어졌으면 한다"라고 덧붙였다.학부모 함아무개씨도 "최근에 인근 지역의 빈집에서 시신이 발견됐다는 소식을 들었다. 그런 소식을 접할 때마다 걱정이 된다. 빈집을 정리해서 아이들과 함께 할 수 있는 공간으로 만들었으면 좋겠다"라고 말했다.윤영숙 아산시의원은 최근 시정질의를 통해 아산시에 이 지역의 빈집 문제를 집중적으로 제기했다.지난 5일 기자와 만난 윤 의원은 "주변에 사는 주민들이 불안해 하고 있다. 현재 빈집 주변에는 야간 조명시설도 부족하고, 주변에 CCTV도 없다. 학생과 주민들이 안전에 대한 불안감을 느끼고 있다"면서 "시민들은 시에서 빈집을 정리하고 청소년을 위한 공간이나 공원, 주차장 등으로 이 지역을 활용하기를 희망하고 있다"라고 말했다.빈집이 발생한 정확한 원인과 시기는 알 수 없었다. 다만 아산시에 따르면 지난 2024년 아산시의 현장 조사에서 이 지역에 2~3채의 빈집이 있는 것으로 파악됐다. 이후, 빈집이 더 늘어난 것으로 보인다. 빈집 관련 민원이 발생하자, 아산시도 해당 빈집들에 대한 정비 작업에 돌입한 상태다.아산시 관계자는 6일 기자와 한 통화에서 "통학로로 이용되는 골목길 주변부터 우선 정비할 계획이다. (붕괴위험 등) 상태가 심각한 집부터 정리할 계획이다. 현수막(접근금지 위험)이 붙은 집의 경우 올해 안에 철거할 계획이다. 상태가 양호한 양옥집은 주변 환경 정리를 할 계획이다. 소유자가 확인 된 집이다. 소유자에게 관리를 하게 할 것"이라고 밝혔다.