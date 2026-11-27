큰사진보기 ▲1993년 10월 31일 자 일기장과 찻잔 두 개. ⓒ 정형미 관련사진보기

"친구야, 혹시 이번 공모전 수상자 명단에 있는 이름… 너 맞지?"

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"어머, 가려진 이름 뒤의 나를 어떻게 알아봤어?"

"글 제목을 보고, 그 별표 뒤의 이름을 보는데 순간 어릴 적 네 얼굴이 스쳐 지나가더라. 예감했지. 승승장구해라! 마음 깊이 응원할게."

"무서운 예감이다!"

"친구님, 고맙고 고맙네. 세심한 관심과 마음에 감동했어."

"그대의 앞날을 마음 다해 응원할게."

"내가 친구들한테 네 글 링크 많이 보냈어. 그 친구도 너한테 안부 전해 달래. 지금 다들 네 글 함께 읽고 있어!"

"기다려라, 그리고 희망을 가져라!"

큰사진보기 ▲오랜 기억을 따라 찾아간 도서관의 책장들. ⓒ 정형미 관련사진보기

2026년 10월 31일, '10월의 마지막 밤'이 조용히 깊어가고 있었다. 전날 수필 공모전 당선 소식을 전한 기사가 <오마이뉴스>에 실렸고, 기쁨과 감사로 하루를 마무리하던 늦은 밤이었다.잠자리에 들려던 순간, 스마트폰에 카카오톡 메시지 하나가 도착했다.순간 잠이 확 달아났다.수상자 명단에는 개인정보 보호를 위해 이름 가운데 글자가 별표(*)로 가려져 있었다. 성과 마지막 글자만 보였을 텐데, 그것만으로 나를 알아보다니!놀라움과 반가움에 웃음 섞인 물음을 던지자 친구의 답이 돌아왔다.우리는 한바탕 웃음을 터뜨렸다. 하지만 웃음 뒤에는 오래 묵은 그리움이 조용히 밀려왔다. 이름의 일부만으로 서로를 알아볼 수 있는 사이. 무려 50여 년의 세월을 건너온 초등학교 동창이었다.국민학교 5학년, 열두 살의 교실. 친구의 기억 속에 남아 있는 나는 "유난히 눈망울이 빛나고 참 해맑은 아이, 발표 시간마다 말을 또박또박 가장 잘하던 아이"였다. 반면 내 기억 속 친구는 쉬는 시간마다 뒷자리에 차분히 앉아 다정한 모습으로 책장을 넘기던 모범생이었다.우리는 서로의 기억 속에 담겨 있던 열두 살의 모습을 하나씩 꺼내 놓으며 한참을 웃었다.참 신기한 일이었다. 내가 까맣게 잊고 지낸 어린 시절의 나를 친구가 기억하고, 친구가 잊고 지낸 그 시절의 모습을 내가 기억하고 있었다.어쩌면 우리는 서로의 기억 속에 어린 날의 한 조각씩을 간직한 채 반세기를 살아온 것인지도 모른다.책을 좋아했던 두 소녀는 각자의 길을 걸어 어느덧 환갑을 훌쩍 넘겼다. 평생 학교 급식실에서 조리사로 일하다 퇴직한 친구는 이제 늦깎이 국문학과 대학생이 되어 밤늦도록 과제와 씨름하고 있었다. 나 역시 40년 동안 일기를 써왔고, 이제는 <오마이뉴스> 시민기자로 글을 쓰고 있다.서로 다른 길을 걸어왔지만 책과 글을 향한 마음만큼은 어릴 적 그대로였다는 사실이 새삼 반가웠다.이야기를 나누다 뜻밖의 사실을 알게 되었다.나를 아낌없이 축하해 주던 친구 역시 이번 공모전에 응모했다가 아쉽게 낙방한 사람이었다. 그래서 수상의 기쁨을 마냥 드러내기가 조심스러웠다. 내 기쁨이 친구에게는 속상함으로 다가갈 수도 있겠다는 생각에 조심스레 마음을 살폈다.그런 작은 배려가 친구에게 따뜻하게 닿았던 모양이다.짧은 말 속에 오랜 세월을 건너온 우정이 담겨 있었다. 수상의 기쁨보다 서로의 마음을 헤아리는 일이 먼저였던 그 밤, 우리는 다시 어린 시절의 문학 소녀들로 돌아가 있었다.친구의 따뜻한 마음은 거기서 그치지 않았다. 어릴 적 동창들에게도 내 기사 링크를 부지런히 전하고 있었다.한 편의 글이 오랜 세월 연락이 끊겼던 친구들까지 다시 이어주고 있다는 사실에 가슴이 뭉클했다.글을 쓰면서 이런 기쁨도 누릴 수 있다는 것이 새삼 감사했다.밤이 깊어 서로의 건강을 당부하며 대화를 마쳤지만, 침대에 누워서도 쉽게 잠이 오지 않았다. 친구와 나누었던 이야기들이 하나둘 떠올랐다. 그러다 문득 50여 년 전 그 교실에서 있었던 일이 생각났다.국민학교 5학년 때 선생님께서 독후감 숙제를 내주셨던 일이었다. 그때 읽어야 했던 책이 바로 <암굴왕>이었다.솔직히 고백하건대, 나는 책 제목을 보는 순간부터 읽고 싶은 마음이 별로 없었다. 낯설고 어렵게 느껴졌기때문이다. 결국 머리말과 맨 끝부분만 슬쩍 읽고 독후감을 써서 숙제를 제출했다. 친구에게도 말하지 못했던 어린 시절의 작은 비밀이었다. 지금 생각하면 웃음이 나지만, 그때는 숙제를 무사히 마쳤다는 안도감이 더 컸다.참 신기한 일이었다. 친구와의 대화 덕분에 까맣게 잊고 있던 그 일이 생생하게 떠오르다니. 반세기 만에 걸려 온 연락 하나가 나를 어느새 열두 살 교실로 데려다 놓았다. 그 시절의 책과 숙제, 그리고 문학 소녀였던 우리 모습까지 고스란히 되살아났다.다음 날, 나는 결국 도서관을 찾았다. 어린 시절 그렇게 읽기 싫었던 <암굴왕>을 이번에는 제대로 만나고 싶어졌기 때문이다. 머리말과 끝부분만 훑어보던 열두 살 소녀가 아니라, 책장을 처음부터 끝까지 찬찬히 넘기는 어른이 되어 말이다.억울한 누명으로 오랜 세월 감옥에 갇혔던 에드몽 당테스가 끝내 절망을 딛고 새로운 삶을 찾아가는 이야기. 어린 시절에는 미처 몰랐던 그 여정이 이제는 인생의 한 장면처럼 다가왔다.무엇보다 가슴에 남은 것은 작품의 마지막 메시지였다.어린 시절에는 숙제를 해치우기 위해 책의 앞뒤만 들여다봤던 내가, 환갑을 훌쩍 넘긴 지금에야 이 문장의 깊은 뜻을 생각하게 되었다. 같은 책도 어느 시절에 읽느냐에 따라 이토록 다르게 다가올 수 있다는 사실이 새삼 놀라웠다.친구와의 재회가 50년 전의 기억을 깨웠고, 덕분에 어린 시절의 미완성 숙제까지 마칠 수 있었다.이번 일을 겪으며 새삼 글이 지닌 힘을 생각했다. 글은 사람과 사람 사이를 이어주는 다리였다.내가 쓴 기사 한 편이 50년 전 친구의 기억을 깨웠고, 그 친구를 통해 동창들의 안부까지 다시 이어주었다.말은 입 밖으로 나오는 순간 흩어지지만 글은 오래도록 남아 누군가의 마음에 가닿는다. 내가 무심코 쓴 문장 하나가 언제, 어디서, 누구의 가슴을 두드릴지 모른다. 그래서 자음 하나, 모음 하나에도 마음을 담아야겠다고 다시 다짐한다.친구는 별표만 보고도 나를 알아봤지만, 나는 친구가 건넨 몇 마디 말 덕분에 50여 년 전의 나를 다시 알아보게 되었다. 친구의 기억 속에 남아 있던 열두 살의 나, 내가 잊고 살았던 어린 날의 추억, 그리고 미뤄두었던 책 한 권까지 되찾은 것이다.늘 '잊혀진 계절'로만 기억되던 10월의 마지막 밤. 그날은 내게 50년 넘게 이어진 그리움 끝에 문학 소녀 친구를 다시 찾아준 기적의 밤이 되었다.언젠가 마주 앉아 따뜻한 차 한 잔을 나누며 그날 밤의 이야기를 다시 꺼낼 수 있기를 바란다. 그날에는 어린 시절의 미완성 독후감 이야기도 실컷 웃으며 들려주고 싶다. 친구의 건강과 안녕을 마음 깊이 빌어본다.