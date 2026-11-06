이 대통령 장남, 주진우 명예훼손 고소... 추가 대응 검토 중

큰사진보기 ▲주진우 국민의힘 의원이 10월 27일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 최길수 청와대 특별감찰관에게 자신이 제기한 김혜경 여사의 황제 골프 의혹과 관련해 즉각적인 수사 착수를 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이재명 대통령 장남 동호씨가 자신의 '황제골프 의혹'을 제기한 주진우 국민의힘 의원을 5일 경찰에 명예훼손 혐의로 고소했다. <오마이뉴스> 취재에 따르면, 동호씨는 주 의원의 다른 추가 의혹 제기에 대해서도 법적 대응 여부를 검토 중이다.이재명 대통령 장남 동호씨가 자신의 '황제골프 의혹'을 제기한 주진우 국민의힘 의원을 5일 경찰에 고소했다. 허위사실을 반복적으로 퍼뜨려 명예를 훼손했다는 혐의다.주진우 의원은 지난달 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "작년 8월 여름휴가 당시 이재명 대통령 내외와 장남 이동호씨 내외는 진해 해군기지 내에 있는 한산대CC에서 '가족 황제골프'를 쳤다"고 주장했다. 또 "골프를 마친 후 한산대CC에서 저도 숙소로 헬기를 타고 이동했다. 이재명 대통령 가족 4명이 황제골프를 치고, 황제처럼 헬기를 타고 숙소로 이동한 것"이라며 이륙 대기 전이라는 헬기사진도 공개했다.하지만 이동호씨는 경찰에 제출한 고소장에서 "여름휴가 기간 중 한산대CC에 간 사실이 없고, 그곳에서 골프를 친 사실도 없다"고 반박했다. 법률대리인 이재홍 변호사는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "현재는 한산대CC에 관해서만 고소했는데 주 의원이 하도 많은 얘기를 하고 있어서 좀더 검토할 예정"이라며 대통령 아들일 뿐 공직자가 아닌 개인에게 과도한 정치공세를 펼치고 있다고 지적했다.주진우 의원은 '맞고발'을 예고하고 나섰다. 그는 이날 페이스북에 "내가 황제 골프 내역을 터뜨렸더니 또 고발 협박에 나섰다. 입틀막 독재 정권이 따로 없다"며 "협박은 안 통한다. (10월 29일 이 대통령 부부를 대상으로 제기했던) 맞고발로 황제 골프 의혹의 진실을 밝힐 것"이라는 글을 남겼다. 또 "떳떳하면 이재명 대통령 본인이 국민 앞에 사실관계를 공개하고 직접 나를 고발하라"고 덧붙였다.