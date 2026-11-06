업데이트 놓친 PC 취약점, 백신이 찾았다... 555만 건 막아낸 '클리닝'

큰사진보기 ▲보안 프로그램 '에브리존' 알림창 ⓒ KISA 제공 관련사진보기

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보안 업데이트를 놓쳐 해킹 위험에 노출된 컴퓨터 소프트웨어 555만 건이 컴퓨터 백신 프로그램을 통해 조치됐다. 별도의 보안 프로그램을 설치하지 않아도 기존에 사용하던 백신으로 취약한 소프트웨어를 찾아내고, 삭제하거나 최신 버전으로 업데이트할 수 있도록 지원한 결과다.한국인터넷진흥원(KISA)은 6일 국내 주요 백신업체 4곳과 협력해 올해 운영한 '보안 취약점 클리닝 서비스'를 통해 이용자 컴퓨터의 취약 소프트웨어 555만 건에 대한 조치를 지원했다고 밝혔다.이 서비스는 이용자 컴퓨터에 설치된 소프트웨어의 보안 취약점을 탐지하고, 취약한 소프트웨어를 삭제하거나 보안 패치가 적용된 최신 버전으로 업데이트할 수 있도록 안내·지원하는 대국민 정보보호 서비스다.이용자는 별도의 프로그램을 설치할 필요 없이 기존에 사용하던 백신 프로그램에서 취약점 알림을 받고, '취약점 해결하기' 버튼을 누르는 것만으로 간편하게 보안 취약점을 조치할 수 있다.KISA는 이용자가 보안 패치를 제때 적용하지 못해 해킹 위험에 노출되는 것을 막기 위해 지난해 시범 운영을 거쳐 올해 8개월간 서비스를 정식 운영했다. 서비스는 지난 4일 운영을 마무리했다.올해 운영 실적을 보면 모두 8030만 건의 이용자 컴퓨터를 대상으로 취약 소프트웨어 1231만 건을 탐지·안내했으며, 이 가운데 555만 건에 대한 조치가 이뤄졌다. 탐지·안내된 취약 소프트웨어 가운데 약 45%가 실제 조치로 이어진 셈이다.특히 KISA는 해킹 위험도가 높은 주요 소프트웨어 4종을 중점 관리 대상으로 선정해 취약점 조치를 집중적으로 지원했다.이번 서비스에는 에브리존의 '터보클리너', 에스지에이솔루션즈의 '바이러스체이서', 엑소스피어랩스의 '엑소스피어', 잉카인터넷의 '엔프로텍트 온라인 시큐리티' 등 4개 백신 제품이 참여했다.KISA는 올해 서비스 운영 성과와 이용자 의견을 바탕으로 서비스를 개선해 내년에는 점검 대상 소프트웨어를 확대해 운영을 재개할 계획이다. 이어 2028년부터는 참여 백신사를 단계적으로 늘려 서비스 적용 범위를 넓혀 나갈 방침이다.박용규 KISA 디지털위협대응본부장은 "보안 취약점 클리닝 서비스는 전문 지식이 없는 일반 국민도 일상에서 손쉽게 보안 취약점을 해결할 수 있도록 돕는 서비스"라며 "올해 운영을 통해 확인한 국민의 높은 관심을 바탕으로 서비스를 지속 고도화해 안전한 디지털 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.