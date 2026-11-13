"어린 시절 잘 먹었네" 답장에 울컥... 그리워한 건 두부가 아니었다

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큰사진보기 ▲물든 단풍과 낙엽을 따라 집 앞 도서관으로 향하는 길. ⓒ 정형미 관련사진보기

큰사진보기 ▲다시 펼쳐 든 스탕달의 소설 《적과 흑》. ⓒ 정형미 관련사진보기

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"어린 시절 잘 먹고 살았네."

"지금의 두부보다도, 그때의 두부보다도... 그 시절 사랑했던 분들이 너무 보고 싶어서 쓴 글입니다."

"맞아, 맞아. 그래! 두부가 아니라 그 시절 그분들이 보고 싶었던 거지!"

11월의 어느 날,단풍이 물들고 낙엽이 바삭거리는 길을 걸어 집 앞 도서관으로 향했다. 저물어가는 가을, 잠시 마음을 쉬어 가고 싶었다.조용한 서가를 둘러보다 평소 좋아하던 스탕달의 소설 <적과 흑>을 집어 들었다. 학창 시절 읽었던 책을 다시 펼치니 예전에는 미처 보지 못했던 것들이 새롭게 다가왔다.소설의 주인공 줄리앙 소렐은 출세와 명예를 향해 치열하게 달려간다. 그러나 죽음을 앞둔 순간, 비로소 자신이 진정으로 원했던 삶의 가치와 마주한다. 스탕달은 한 청년의 삶을 통해 성공을 향한 욕망과 인간 내면의 진실을 그려냈다.책을 덮으며 나 자신에게도 물었다. 사람의 마음에 오래 남는 것은 무엇일까. 세상의 인정일까, 아니면 누군가와 나누었던 진실한 마음일까. 그 질문은 자연스럽게 내가 글을 쓰는 이유로 이어졌다.40년 가까이 일기를 써온 나는 시민기자로 활동하면서 어린 시절 어머니가 만들어주시던 손두부와 부엌의 온기를 글로 옮겼다. 그 글이 오마이뉴스에 실렸다.기사가 나올 때마다 지인들에게 링크를 보내는 일은 여전히 조심스럽다. 자칫 글을 자랑하는 것처럼 보이지 않을까, 바쁜 일상에 불쑥 끼어드는 것은 아닐까 망설여진다. 그래도 내 글이 누군가에게 지난날을 떠올리는 작은 계기가 되기를 바라며 조심스럽게 링크를 건넨다.얼마 전 한 지인에게 두부 이야기의 링크를 보냈다. 잠시 후 이런 답장이 왔다.정겨운 농담에 미소가 번졌다. 나는 그 말에 담긴 추억을 헤아리며 답장을 보냈다.그러자 곧바로 답신이 왔다.그 말을 읽는 순간 가슴이 뭉클해졌다. 내 마음속에 있던 그리움을 누군가 정확히 알아봐 주었다는 사실이 고마웠다.그렇다. 내가 그리워한 것은 두부 한 모의 맛만이 아니었다. 부엌에서 김이 모락모락 피어오르던 풍경, 가족을 위해 묵묵히 손을 움직이던 어머니, 그 곁에서 함께 웃고 이야기하던 사람들이었다. 음식에 밴 것은 맛만이 아니라 그 시절의 사랑이었다.내 추억을 글로 꺼내 놓았을 뿐인데, 누군가의 마음속에 잠들어 있던 기억까지 깨어났다. 글 한 편이 사람과 사람 사이를 잇는다는 사실이 새삼 고마웠다.스탕달은 <적과 흑>에 '행복한 소수의 독자(To the Happy Few)'를 향한 헌사를 남겼다. 나는 그 문장을 떠올리며 글을 쓰는 사람과 읽는 사람 사이의 다정한 만남을 생각한다.많은 사람의 관심을 얻기 위해 화려한 표현을 늘어놓기보다, 살아오며 느낀 진실을 꾸밈없이 전하고 싶다. 모든 사람에게 공감을 얻을 필요는 없을 것이다. 단 한 사람이라도 글 속에서 자신의 기억을 발견하고, 잊고 지냈던 그리운 사람을 떠올릴 수 있다면 그것으로 충분하지 않을까.그래서 지인들에게 글을 보내는 일은 여전히 조심스럽지만, 때로는 용기를 낸다. 내 글을 알아봐 달라는 마음보다 누군가의 가슴에 작은 온기가 전해지기를 바라는 마음이 더 크기 때문이다.어쩌면 글을 쓴다는 것은 자신의 이야기를 세상에 내놓는 데서 끝나는 일이 아닐 것이다. 그 이야기가 다른 사람의 기억과 만나고, 가슴속에 간직했던 사랑과 그리움을 다시 불러내는 일인지도 모른다.<적과 흑>을 다시 읽은 가을날, 나는 책 속에서 삶의 가치를 생각했고, 두부 이야기에 공감해 준 지인의 답장에서 글쓰기의 의미를 발견했다.우리가 오래도록 간직하는 것은 화려한 성취나 거창한 말이 아니라, 누군가와 나누었던 진심과 그 시절의 따뜻한 기억인지도 모른다.나 역시 그런 마음을 담아 글을 쓰고 싶다. 단 한 사람에게라도 진심이 전해지고, 그 사람의 마음속에 잠들어 있던 그리움을 깨울 수 있다면, 그것으로 충분하다.