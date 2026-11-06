계룡시의회, 시민생활 조례 3건 통과…여성친화도시로

큰사진보기 ▲계룡시의회 제191회 임시회에서 조례안을 대표발의한 의원들. 왼쪽부터 황정호 의원(더불어민주당), 이용권 의원(국민의힘), 한희선 의원(더불어민주당). 세 의원은 각각 난임·유산·사산 극복 지원, 느린학습자 평생교육 지원, 여성친화도시 조성에 관한 조례안을 발의했다. (사진 계룡시의회 홈페이지 캡쳐) ⓒ 서준석 관련사진보기

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아이를 갖기 어려운 부부에게 치료비와 심리상담을 지원하고, 남들보다 배우는 속도가 느린 시민에게는 평생교육의 기회를 넓힌다. 여성이 안심하고 생활할 수 있도록 도시를 설계하고, 일하기 좋은 기업을 인증하는 제도도 마련된다.충남 계룡시의회가 시민들의 일상과 맞닿은 조례 3건을 통과시켰다. 지난달 28일부터 30일까지 열린 제191회 임시회에서다. 시의회는 30일 본회의를 열고 난임·유산·사산 극복 지원, 느린학습자 평생교육 지원, 여성친화도시 조성에 관한 조례안을 모두 원안대로 의결했다.먼저 아이를 기다리는 부부와 임신 중 아이를 잃은 가정을 돕는 길이 열렸다. '계룡시 난임·유산·사산 극복 지원에 관한 조례'는 난임 치료에 드는 비용뿐 아니라 부부가 겪는 마음의 고통까지 지원 대상으로 삼았다.조례에 따라 계룡시는 난임 시술비를 지원하고 부부를 위한 심리상담과 교육을 실시할 수 있다. 유산이나 사산을 경험한 부부에게도 상담과 심리 회복을 위한 지원을 제공할 수 있도록 했다.지원 대상은 계룡시에 주민등록을 둔 난임부부와 유산·사산을 겪은 부부다. 시는 관련 실태를 조사하고 의료기관이나 전문단체와 협력해 지원사업을 추진할 수 있다. 다만 구체적인 지원 금액과 시행 시기는 별도로 정해야 한다.배움의 속도가 느리다는 이유로 교육에서 소외되는 시민을 위한 조례도 마련됐다.'계룡시 느린학습자 평생교육 지원 조례'는 학습과 사회생활에 어려움을 겪지만 발달장애인으로 분류되지 않아 충분한 지원을 받기 어려웠던 사람들을 대상으로 한다.느린학습자는 다른 사람보다 배우고 이해하는 데 시간이 더 필요할 수 있다. 그렇다고 배울 능력이 없는 것은 아니다. 자신에게 맞는 교육과 충분한 시간이 주어지면 일상생활과 사회활동에 필요한 능력을 키울 수 있다.이번 조례는 이들이 학교를 졸업한 뒤에도 배움을 이어갈 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.계룡시장은 5년마다 느린학습자 평생교육 지원계획을 세워 시행해야 한다. 느린학습자를 찾아 필요한 교육을 안내하고, 맞춤형 교육과 상담을 제공할 수 있다. 가족과 관련 기관 종사자를 위한 교육도 지원 대상에 포함됐다.여성친화도시 조성 조례는 시민이 생활하는 공간과 일터에 변화를 주는 내용을 담았다.'계룡시 여성친화도시 조성에 관한 조례'에 따르면 시는 앞으로 5년 단위 기본계획과 매년 시행계획을 수립해야 한다. 여성의 사회참여 확대와 안전, 돌봄 환경 개선 등이 주요 내용이다.특히 도로와 공공시설, 주거단지를 조성할 때 여성과 어린이, 노인, 임산부 등이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경을 고려하도록 했다. 새로운 택지개발이나 대규모 도로 정비사업에서도 성별에 따라 불편하거나 불리한 점이 없는지 살펴보도록 했다.여성이 일하기 좋은 환경을 만든 기업에는 '여성친화기업' 인증을 부여할 수 있다. 인증 기간은 3년이며, 관련 사업을 추진하는 기업에는 예산 범위에서 비용을 지원할 수 있다.시민이 직접 불편한 점을 찾아 개선 의견을 내는 제도도 마련됐다. 계룡시는 30명 이내의 시민참여단을 공개 모집해 운영할 수 있다. 시민참여단은 생활 속 안전 문제와 성별에 따른 불편을 찾아내고 시가 추진하는 사업을 살펴보는 역할을 맡는다.계룡시의 특성을 반영한 조항도 눈길을 끈다. 군부대가 밀집한 지역 여건을 고려해 군인 가족의 생활주기에 맞는 돌봄과 가족친화 사업을 추진할 수 있도록 했다.이번 조례 3건은 각각 황정호·이용권·한희선 의원이 대표발의했다. 황정호 의원은 난임과 유산·사산을 겪은 가정의 경제적·심리적 부담을 덜어주는 데, 이용권 의원은 제도적 지원에서 소외되기 쉬운 느린학습자의 교육 기회를 넓히는 데 초점을 맞췄다. 한희선 의원은 여성의 사회참여와 안전을 도시계획과 지역정책에 반영하도록 했다.세 조례 모두 공포한 날부터 시행된다. 다만 조례가 통과됐다고 곧바로 모든 지원이 시작되는 것은 아니다. 실제 사업 추진 여부와 지원 규모는 계룡시의 후속 계획과 예산 편성에 달려 있다.이양희 계룡시의회 의장은 "이번 임시회에서 논의된 안건들이 지역 발전과 시민 복리 증진으로 이어질 수 있도록 의회 본연의 역할에 더욱 충실하겠다"고 말했다.한편 계룡시의회는 오는 18일부터 다음 달 21일까지 34일간 제192회 정례회를 연다. 이 기간 2026년도 행정사무감사와 주요 사업 현장방문, 2027년도 주요업무보고 청취 및 본예산 심의가 진행될 예정이다.