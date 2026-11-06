이원석 전 검찰총장 "민주당 철칙 수사-기소 분리 온데간데 없다"

큰사진보기 ▲증인석에 앉은 이원석 전 검찰총장이원석 전 검찰총장이 지난 4월 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이원석 전 검찰총장이 국회 본회의 처리를 앞둔 조작기소특검법을 "위헌·위법한 특검"이라고 규정하며 "누구도 자기 사건의 재판관이 될 수는 없다. 사법의 문제는 사법에 맡겨둬야 한다"고 비판했다.이 전 총장은 6일 기자단에 보낸 입장문을 통해 "헌법과 법치주의가 무너지는 현실에 전직 검찰총장으로서 더는 침묵할 수 없어 비통한 심정으로 말씀드린다"며 이같이 말했다.그는 "특검 수사 대상은 대법원판결이 확정된 '불법 대북송금' 사건, 대법원에서 파기환송되어 계류 중인 (이재명 대통령) '공직선거법위반'사건, 항소심까지 유죄 판결돼 대법원에 계류 중인 김용 민주연구원 수석부원장의 '불법자금수수' 사건"이라며 "1심과 2심 재판이 계류 중인 전직·현직 대통령과 그 측근들의 사건들"이라고 꼬집었다.이어 "이번 특검법은 법률 명칭부터 '조작 수사·기소'라 못 박고 있다"며 "그 근거는 천문학적 부동산 투기 세력인 대장동·백현동·위례 불법 개발사업 일당과 불법 대북송금 피고인들의 번복된 일방적 주장"이라고 비판했다.그는 "모든 정치 행위에는 목적이 있다. 그냥 한번 해보는 정치 행위는 없다"며 "우리 국민들 모두는 이 특검을 하는 목적을 잘 알고 있으나 특검을 한다고 진실이 바뀌지 않고, 있는 죄가 없어지지도, 줄어들지도 않는다"고 지적했다.그러면서 "특검의 일방적 결과에 따라 (이재명 대통령 등에 대한) 공소취소의 길을 열려고 하겠지만, 이에 따를 검사는 없을 것"이라며 "상식을 벗어난 위헌·위법적 정치 행위가 사법 정의를 파괴할 수는 없고, 오히려 더 큰 사법적 문제가 눈덩이처럼 커져 얼마 못 가 진실이 드러나게 될 것"이라고 경고했다.그는 정부여당이 수사와 기소 분리를 원칙으로 검사 수사권을 완전히 폐지한 것을 언급하면서 "민주당이 수사 대상을 정하고 대통령이 임명하는 특검만은 민주당의 '수사 기소 분리 원칙'의 예외"라며 "심지어 폐지된 옛 형사소송법상 검사의 권한(수사와 기소)을 소급 적용하기까지 했는데 이렇게 모순되는 자가당착을 무엇으로 설명하겠나"라고 반문했다. "민주당이 사법의 철칙으로 여기는 '수사-기소 분리 원칙'도 온데간데없다"고도 했다."이미 폐지된 검사의 수사권을 다시 부활시켜 특정 대상자에게만 적용하는 것은 헌법 위반"이라고 지적한 그는 "박근혜 전 대통령도, 이명박 전 대통령도, 한명숙 전 국무총리도 모두 재판을 받았다. 만약 확정된 재판을 번복할 만한 새로운 증거가 발견된다면 재심절차를 거치면 된다"고 목소리를 높였다.