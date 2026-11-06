코스피 5천 뚫린 날 아내의 한숨 "진즉에 다 팔 걸"

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6일 아침 출근길, 조수석에 앉아 있던 아내가 갑자기 깊은 한숨을 내쉬었다. 차창 밖을 멍하니 바라보던 아내가 나지막이 혼잣말처럼 뱉었다.
"진즉에 다 팔 걸…"
굳이 묻지 않아도 무슨 뜻인지 알 것 같았다. 주식 이야기였다. 오늘 개장 직후 코스피가 8% 넘게 떨어졌다. 5000선도 뚫렸다.
[관련기사 : 삼성전자 9%·하이닉스 11% 급락... 코스피 장중 5000 붕괴
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얼마 전까지만 해도 AI 열풍과 함께 반도체주 호황을 확신하며 자신만만하던 아내였다. '국장(국내 증시)의 기적'이라 불리며 코스피가 지난여름 꿈만 같던 9000선(종가 9063p)을 뚫고 사상 최고치를 경신했을 때만 해도, 아내는 날마다 불어나는 수익률에 마치 자신이 주식 전문가라도 된 양 기쁨에 잔뜩 부풀어 있었다.
하지만 영원할 것 같던 코스피 9000은 순식간에 식었다. 지정학적 충돌과 전쟁 여파로 치솟은 고환율과 유류 공급망 불안까지 겹치며 시장은 걷잡을 수 없이 미끄러졌다. 여기에 글로벌 경기 둔화 우려와 미국 선거까지 겹치며 코스피는 불과 몇 달 만에 5000선마저 위태로운 수준까지 40% 넘게 급락했고, 연일 서킷브레이커와 매도 사이드카가 울리며 반도체 대형주들마저 힘없이 무너져 내렸다(5일 상황).
끝없이 불어날 것 같던 계좌 수익은 순식간에 신기루처럼 사라졌고, 아침 아내의 푸념은 그 화려했던 정점에서 과감히 털어내지 못한 아쉬움이 고스란히 묻어나는 한숨이었다.
위로 대신 던진 나의 얄미운 한 마디
평소 어떤 일에도 후회하거나 자책하는 법이 없던 아내였다. 그런 사람의 입에서 난생처음 듣는 무기력한 탄식에 그만 엉뚱한 장난기가 발동하고 말았다. 다독여주는 따뜻한 위로를 건넸어야 했는데, 입에서는 얄미운 말이 먼저 튀어나갔다.
"거봐, 내가 그때 다 팔라고 했잖아."
그 순간 아내가 버럭 소리를 질렀다. 평소 나에게 언성을 높이는 일이 거의 없는 아내가 뜻밖의 반응을 보인 것이다.
"또, 또 염장 지른다! 훈수 두는 건 세상에서 제일 쉽다고 했지 내가!"
쉰을 넘긴 아내가 입술을 삐죽거리며 억울해하는 모습이 귀여워 무심코 던진 장난이었지만, 이내 등줄기가 서늘해졌다. '무심코 던진 돌에 개구리는 맞아 죽는다'더니, 가뜩이나 속 쓰린 사람 마음에 못을 박은 것 같아 직장에서 온종일 힘겨운 시간을 보낼 아내에게 못내 미안해졌다.
참, 요즘 주식시장을 보면 대단하다 못해 무섭다는 생각마저 든다. 평소 돌부처처럼 감정의 동요가 없던 아내의 마음과 평화마저 주가 등락에 따라 쥐락펴락되니 말이다. 이런 상황에 다른 사람들의 모습도 궁금해졌다.
여윳돈으로 투자하다 수익률이 꺾인 것만으로도 속상해하는 아내가 이 정도인데, '반도체 불패'만을 믿고 코스피 9000선이라는 고점에서 무리하게 빚을 내 레버리지 상품에 투자하거나 이른바 '빚투'에 나섰던 수많은 사람은 지금 어떤 하루를 보내고 있을까.
주식 등락에 울고 웃는 개미 투자자들의 인고의 시간
연일 쏟아지는 반대매매의 공포 속에서 나라면 불안해 잠은 커녕 밥숟가락조차 제대로 들지 못했을 것이다. 이처럼 가혹하고 힘겨운 인고의 시간을 견뎌내고 있을 수많은 '동학개미'가 새삼 대단하면서도 한편으로는 동시에 애처로운 마음까지 든다.
목적지에 도착해 차 문을 열기 전, 아내는 다시 마음을 추스른 듯 담담하게 한 마디를 남겼다.
"내가 주식 한두 해 해? 이런 장이 한두 번이었겠어. 또 좋은 날 오겠지."
차에서 내리며 아무 일도 없다는 듯 씩씩한 척 내뱉은 아내의 말이었지만, 목소리 끝에는 어쩔 수 없는 옅은 씁쓸함이 묻어 있었다. 또다시 그 시간을 견디며 마음고생을 해야 할 아내의 뒷모습이 안쓰러웠다.
개인적으로는 그냥 다 팔아버리면 될 텐데 하는 생각이 들기도 한다. 하지만 사람 마음이라는 게 참 묘하다. 한 번 큰 수익을 경험하고 나면 그것이 이미 충분한 행운이었다는 사실을 잊은 채, 더 높은 곳을 향해 달려가게 만드는 모양이다.
거기에 아직 뇌경색의 후유증과 여러 질환을 안고 살아가는 남편에 대한 불안감까지 더해지면, 주식으로 자산을 조금이라도 더 불려놓고 싶은 아내의 마음도 한편으로는 이해가 된다. 어쩌면 그것은 단순히 돈을 더 벌고 싶은 욕심이 아니라, 앞으로 우리 노후에 닥칠지 모를 불확실한 시간에 대비하려는 마음일지도 모른다.
아마 이런 마음은 지금 주식시장에 발을 들인 많은 사람의 마음이기도 할 것이다. 그래서 회사로 이동하는 동안 속으로 작은 바람 하나를 우주의 기운에, 아니 하나님과 부처님, 알라신 모두에게 띄워 보냈다. 부디 우리 증시가 다시 기운을 차려 매일 가슴 졸이는 평범한 이웃들에게 기쁨과 안도를 안겨주었으면 좋겠다고 말이다.
그리고 그 반등이 단순히 글로벌 시장의 변덕이나 운에 기댄 일시적인 유행이 아니라, 우리나라 산업과 기업들의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 일궈낸 건강한 결실이기를 바란다.