코스피 5천 뚫린 날 아내의 한숨 "진즉에 다 팔 걸"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"진즉에 다 팔 걸…"

큰사진보기 ▲6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 본점 스크린에 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 장 초반 8% 이상 하락해 서킷 브레이커가 발동됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"거봐, 내가 그때 다 팔라고 했잖아."

"또, 또 염장 지른다! 훈수 두는 건 세상에서 제일 쉽다고 했지 내가!"

"내가 주식 한두 해 해? 이런 장이 한두 번이었겠어. 또 좋은 날 오겠지."