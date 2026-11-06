성일종, '신병 확보 전 수색 종료' 비판... 군 지휘부 문책 요구

큰사진보기 ▲성일종 국회의원 ⓒ 성일종 의원사무실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

성일종 국민의힘 국회의원(충남 서산·태안)이 강원 철원에서 민간인이 최전방 일반전초(GOP) 철책에 접근해 감지 장비를 훼손한 사건과 관련해 군 지휘부 문책을 요구했다. 민간인의 신병을 확보하지 못한 상태에서 수색을 끝내고, 이후 경계시설 훼손 경보에도 안이하게 대응했다는 주장이다.성 의원은 6일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "군단장부터 관련 지휘관까지 즉각적인 책임을 묻고 합당한 처벌을 하라"고 촉구했다.이번 사건은 지 10월 24일 30대 여성이 철원 지역 민간인출입통제선(민통선) 이북으로 무단 진입한 뒤 이튿날 GOP 철책까지 접근해 광망을 절단하면서 불거졌다. 광망은 철책 훼손 등을 감지하는 경계 장비다. 군은 같은 달 25일 이 여성의 신병을 확보했으며, 관계기관 조사에서 당시까지 대공 혐의점은 발견되지 않았다고 밝혔다.성 의원이 문제 삼은 핵심은 신병 확보 전 수색을 종료한 판단이다. 그는 군이 민간인의 최초 민통선 진입을 포착하고도 상부에 보고하지 않았으며, 이후 수색에서도 신병을 확보하지 못했다고 주장했다.이어 군이 '산나물을 채취하러 온 민간인으로 추정되고, 대공 혐의점이 없어 보인다'는 자체 판단으로 수색작전을 종료했다고 밝혔다. 신원을 확인하거나 직접 조사하지도 않은 상태에서 위험성이 낮다고 판단한 근거가 무엇이냐는 지적이다.수색 종료 이후 광망 절단 경보를 처리한 과정도 문제 삼았다. 성 의원에 따르면 10월 25일 오전 10시55분 광망 절단 경보가 울렸지만, 군은 감시 영상에서 사람이 보이지 않는다는 이유로 동물에 의한 절단으로 판단했다. 이후 낮 12시쯤 영상에서 해당 인원을 식별하고 다시 병력을 투입해 신병을 확보했다는 것이다.그는 신원 미상의 인원을 찾기 위한 작전이 진행됐던 상황에서 광망 절단 경보까지 발생했다면 철저히 확인했어야 한다며, 보고체계와 지휘부 판단에 문제가 있었다고 비판했다. 이재명 대통령과 강신철 국방부 장관에게 관련 지휘관의 책임을 묻고 군 기강을 바로잡으라고 요구했다.군도 앞선 국정감사에서 초기 대응의 문제점을 인정한 바 있다. 진영승 합참의장은 10월 26일 국방위원회 국정감사에서 최초 식별 이후 신병 확보 작전 중 추가로 폐쇄회로(CC)TV에 탐지된 적이 없었다고 설명했다. 초기 신병 확보에 문제가 있었다며 점검과 보완 방침도 밝혔다.합참은 민통선 운영과 GOP 경계작전은 구분해야 한다는 입장도 내놨다. 장도영 합참 공보실장은 10월 27일 국방부 정례브리핑에서 GOP는 전방의 적을 경계하는 것이 주 임무인 반면, 민통선은 군사작전과 보안 유지, 위험요소로부터 국민을 보호하기 위해 국민의 협조를 전제로 운영한다고 설명했다. 지상작전사령부가 전날부터 해당 부대를 대상으로 경계작전 전반을 조사하고 있다고도 밝혔다.성 의원이 제기한 지휘 책임을 가를 쟁점은 수색 종료 당시 확보한 정보와 보고·승인 과정, 광망 절단 경보 이후의 확인 조치다. 신병을 확보하지 못한 상황에서 누가 어떤 근거로 수색 종료를 결정했는지 확인이 필요하다.