"'다문화학생'보다는 '이주배경학생'이 적절한 표현"

"'다문화학생'이라는 표현보다는 '이주배경학생'이라는 표현이 적절한 표현이다."
울산광역시교육청이 운영하는 울산다문화교육지원센터 이인경 장학사는 이주배경청소년(외국 국적을 가진 이력이 있는 경우를 넓게 이르는 교육정책 용어)의 현실을 진단하고 차별과 배제 없는 공존의 다문화사회를 위해 열린 포럼에서 이같이 말했다.
고 노옥희 울산교육감의 철학과 교육정신을 계승하는 (사) 함께 꾸는 꿈 노옥희재단(이사장 이병환)은 지난 11월 5일 울산학생교육문화회관에서 '이주배경 청소년의 현실과 다문화사회 공존을 향한 걸음' 제목의 정책연구포럼을 열었고 이인경 장학사는 울산지역 이주배경학생 현황과 제언을 맡았다.
이날 포럼은 다문화사회로 진입하는 한국사회를 진단하고 이주배경 청소년들의 현실과 제도 개선방안을 토론했다. 60여 명이 참석해 3시간가량 열띤 발표와 토론을 진행했다.
"고용과 주거와 건강을 유지하는 지속가능한 '자립'의 방향으로 가야"
기조발제를 맡은 서강대 유로메나연구소 이수정 교수는 2022년 아프가니스탄 특별기여자 자녀들의 학교 입학 문제로 갈등이 있었던 당시를 회고하며, "지역사회의 협의와 조정을 통해 지역사회 통합으로 나아간 좋은 사례"라고 운을 뗐다(관련 기사 : 울산 53개 단체 "아프간 난민을 반갑게 맞이합니다"
).
이어 "학교배정과 지역반발, 언어와 통역의 공백, 종교적 실천의 조정, 오해와 불안 확산으로 학교에서 마찰이 일었으나, 교육청의 수차례에 걸친 공청회, 학부모설명회, 학교인력지원, 부모대상교육 등 일련의 절차를 통해 갈등을 완충하고 학생을 학교에 진입하게 할 수 있었다"고 평가했다.
또한 "그 후부터 지금까지 지역사회에서 지원을 연결하는 로컬허브, 동구가족문화센터의 노력으로 한국어소통이 자연스러워지는 언어의 변화, 김치를 자연스레 접하는 등의 식생활 교류, 각종 한국문화활동 참여, 지금까지 울산에 잔류하면서 정착에 안정감을 가져갔다"고 설명했다.
이 교수는 이주배경청소년들에 대한 정책 개선방향을 제시하며 "'보호에서 참여로, 참여에서 자립으로'라는 모토로 이주 초기에 생계, 의료, 거주안정 등의 '보호'에서 문해, 직업, 사회관계 형성의 '역량'을 키우고 '참여'를 하는 방식으로 나아가야 한다"라며 "궁극적으로는 고용과 주거와 건강을 유지하는 지속가능한 '자립'의 방향으로 가야 한다"고 했다.
이인경 장학사는 "울산이주배경학생이 2026년 4월 1일 기준 4235명으로 증가추세"라며 "교육청의 이주배경학생 교육지원 방향은 교사전문가를 양성하고 이주배경학생들의 한국어교육과 심리 정서 지원 그리고 건강권을 지원하고 있다"고 밝혔다.
이어 "학생과 함께 학부모에게도 한국어 예비과정 학부모 교실과 진로진학 설계 및 이중언어 지도 등을 지원한다"라며 "향후 이주학생이 분리되지 않고 통합된 교육체계 속에서 교육받을 수 있는 제도로 나아가야 한다"고 강조했다.
울산이주민센터 김현주 대표는 주제발표에서 2012년 민우의 이야기로 '있지만 없는 아이들, 그림자 아동이며 청소년'이라는 미등록 이주아동의 가슴 아픈 현실을 전했다.
김현주 대표는 "당시 추방의 위기에 있던 민우의 이야기가 계기가 되어 재학 중인 미등록 이주 아동은 고등학교를 졸업할 때까지 아동과 부모를 추방하지 않고 교육권을 보장한다는 방침이 만들어졌다"라며 "그러나 이러한 한시적 구제대책으로는 고등학교를 졸업한 후에는 임시체류자격이 1년만 유지되어 불안한 상황을 유지할 수밖에 없다"라고 밝혔다.
그러면서 "조건부 구제대책의 상시적 제도화가 필요하며, 보편적 출생등록을 제도화하고 이주배경청소년의 지원체계를 확립해야 한다"라며 "나아가 이제는 한국도 외국인 정책이 아니라 이민 정책을 수립하고 제도화할 때가 되었다"고 역설했다.
이어진 사례발표는 울산동구가족센터 김미정 센터장과 남구종합사회복지관 이상민 부장이 맡았다.
김미정 센터장은 노옥희 전 교육감 당시 울산 동구에 정착한 아프가니스탄 특별기여자 자녀들에게 5년간 성장지원을 한 사례와 청소년들의 변화와 과제를 발표했다.
김 센터장은 "청소년들의 변화는 지역사회에서 넓어진 관계와 활동의 경험이 준 것"이라며 "아이들의 더 큰 성장을 위해 지원을 넘어 자립으로 나아가야 한다"라고 강조했다.
이상민 부장은 다문화리틀야구단 스윙스가 10년간 매주 일요일마다 모여 연습하며 쌓아온 관계의 힘, 사회적 지지체계를 설명했다.
그는 "현재 울산 중부경찰서에 있는 오주원 팀장과 함께 스윙스를 시작했던 10년 전에는 다문화가정이 급속도로 늘었는데, 이주배경가정의 자녀들이 받는 차별과 학교폭력이 심해 문화체육활동을 통해 신체적 정서적 발달과 성장을 지원하기 위해 스윙스야구단을 창단하게 되었다"라고 창단 배경을 밝혔다.
이어 "지금까지 참여한 학생은 14개 국적으로 241명이며, 단원들의 자아존중감이 평균에 가까운 값이 나왔다"라며 "울산광역시에만 없는 리틀야구장 건립이 조만간에 이뤄지길 바란다"는 기대를 밝히며 사례 발표를 마무리했다.
"이주배경 학생들의 교육권을 보장하기 위해 노력했던 노옥희 선생님 정신 되새길 때"
발표자들과 참석자와의 질의응답 시간에는 2022년 울산의 사례를 등불 삼아 이주민 정책이 제대로 제도화되어야 한다는 데 입을 모았다.
한 참석자는 "현재의 이주민 정책이 취약함을 인정하고 개선방안을 마련해 가는 것이 다문화사회에 대처하는 현명한 미래대책이다"라고 말했다.
노옥희재단 이병환 이사장은 "다문화사회로 접어드는 한국의 현실을 자각할 수 있었고, 울산의 사례가 초석이 될 수 있음을 확인했다"라며 "이주배경청소년들이 처한 상황이 제도 안에서도 밖에서도 불안정한 형편으로 보이며, 제도적 뒷받침과 함께 지역사회가 지지체계를 잘 형성해 가야 할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
이어 "차별과 배제 없이 이주배경 학생들의 교육권을 보장하기 위해 노력했던 노옥희 선생님의 정신을 되새길 때이다"라고 덧붙였다.
한편 노옥희재단의 정책연구포럼은 우리 사회의 주요 이슈를 이론과 실천의 영역에서 다각도로 접근해 현실적인 대안을 마련하는 공론장으로써 고 노옥희 교육감의 뜻을 이어가는 노옥희재단의 주요 사업 중 하나다.
2025년 1년 동안 민주시민교육, 현장체험학습, 학교 내 회복적 정의, 다문화교육, 교육혁신, 디지털교육, 지역교육거버넌스, 노옥희아카이브 8가지 주제로 포럼을 진행했고 2026년에는 장애인권과 노동인권을 주제로 포럼을 두 차례 진행한 바 있다.