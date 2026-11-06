"'다문화학생'보다는 '이주배경학생'이 적절한 표현"

▲(사) 함께 꾸는 꿈 노옥희재단(이사장 이병환)은 11월 5일 울산학생교육문화회관에서 ‘이주배경 청소년의 현실과 다문화사회 공존을 향한 걸음’ 제목의 정책연구포럼을 열고 다문화사회로 진입하는 한국사회를 진단하고 이주배경 청소년들의 현실과 제도 개선방안을 토론했다. 이날 포럼에는 60여 명이 참석해 3시간가량 열띤 발표와 토론을 진행했다. ⓒ 노옥희재단 관련사진보기