세상, 그 어떤 영웅도 가닿지 못한 성웅의 숨결이 깃든 곳

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큰사진보기 ▲고금도 완도이순신기념관에 앉아 있는 이순신 형상. ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

영웅은 시대를 바꾸지만, 성웅은 그 시대가 지켜내지 못한 인간의 존엄까지 품는다. 역사는 위대한 승리를 이룬 사람을 영웅이라 기억하지만, 그 승리가 무엇을 지키기 위한 것이었는가를 묻는 순간 우리는 성웅이라는 또 다른 이름 앞에 서게 된다.역사는 수많은 영웅을 기억한다. 알렉산더와 나폴레옹, 조조와 넬슨. 그들은 남다른 재능과 용기로 시대의 흐름을 바꾸고, 전쟁의 승리로 이름을 역사에 새겼다. 영웅은 평범한 인간이 넘지 못하는 한계를 넘어서는 사람이다. 남들이 물러설 때 나아가고, 불가능해 보이는 일을 가능하게 하며, 한 시대의 운명을 바꾸는 사람으로 그 위대함은 부정할 수 없다.그러나 여기서 한 가지 물음을 던지게 된다. 위대한 일을 이루었다는 사실만으로 한 인간을 성웅이라 부를 수 있을까. 영웅과 성웅의 차이는 능력의 크기에만 있지 않다. 얼마나 많은 적을 무찔렀는지, 얼마나 큰 승리를 거두었는지만으로는 그 경계를 설명할 수 없다. 영웅에게도 고결한 인격과 희생정신이 있을 수 있기에 둘의 차이를 선악이나 능력의 우열로 나누어서는 안 된다. 중요한 것은 힘을 무엇을 위해 사용했는가, 위기 속에서 무엇을 지켰는가, 그리고 그 힘 앞에서 자신을 어떻게 다스렸는가 하는 문제다.영웅의 위대함이 업적에서 드러난다면, 성웅의 위대함은 그 업적을 떠받치는 마음의 방향에서 드러난다. 자신의 영광보다 타인의 생명을 먼저 헤아리고, 자신에게 주어진 힘을 더 큰 책임으로 받아 들이는 마음. 그 마음이야말로 성웅의 품격을 드러낸다. 충무공 이순신은 그러한 위대함을 자신의 삶으로 증명한 인물이다. 그의 마지막 전쟁을 준비한 곳이자, 순국 이후 마지막 발자취까지 품은 섬. 이제 완도 고금도에서 우리는 이순신의 삶을 통해 영웅을 넘어 성웅이라는 이름에 담긴 뜻을 다시 생각하게 된다.그의 삶을 돌아보면 먼저 억울함 앞에서 보여 준 선택이 눈에 들어온다. 선조의 의심과 조정의 잘못된 판단 속에서 그는 파직되고 의금부에서 문초를 받은 뒤 백의종군의 길을 걸었다. 나라를 위해 쌓아 온 공적이 자신을 지켜 주지 못하는 순간이었다. 평생의 충정이 의심받고, 지키려 했던 바다로부터 멀어져야 했던 그에게 원망이 없었을 리 없다. 그러나 다시 전쟁의 부름 앞에 섰을 때, 자신에게 가해진 부당함을 되갚는 일이 먼저가 되지는 않았다. 그 억울함을 안고서도 자신에게 맡겨진 책임을 외면하지 않았다.성웅도 상처받고 흔들리는 인간이다. 그러나 자신의 고통에 갇혀 지켜야 할 책임마저 외면하지 않는다. 이순신의 위대함은 억울함을 겪고도 흔들리지 않았다는 데 있는 것이 아니라, 그 고통마저 감당하며 끝내 자신이 지켜야 할 것을 지켜냈다는 데 있다.그러한 책임감은 명량의 바다에서 더욱 뚜렷하게 드러난다. 열세 척의 조선 수군은 130여 척의 일본 함대와 맞서야 했다. 울돌목의 거센 물살은 나라의 운명이 벼랑 끝에서 흔들리는 소리처럼 느껴졌을 것이다. 이처럼 절망적인 상황에서 그에게 필요했던 것은 용맹뿐 아니라 두려움에 잠식당하지 않는 판단력, 물살과 지형을 읽는 지혜, 무너지는 군사들의 마음을 다시 세우는 책임감이었다.그는 불리한 조건을 단순히 원망하지 않았다. 물길과 지형을 살피고, 주어진 조건 속에서 싸움의 가능성을 찾았다. 모두가 패배를 예감한 바다에서 그는 승리의 길을 열었다. 절망 속에서 가능성을 발견하는 지혜 또한 명량의 승리를 이끈 힘이었다.이순신은 명량해전을 하루 앞둔 음력 9월 15일, <난중일기>에 병법의 말을 인용해 기록했다. '필사즉생 필생즉사.' 죽기를 각오하면 살고, 살려고만 하면 죽는다는 뜻이다. 이 말은 무작정 목숨을 버리라는 뜻이 아니라, 두려움에 사로잡혀 제 살길만 찾다가는 모두가 무너질 수 있다는 경고이자 맡은 책임을 끝까지 감당하려는 결의에 가깝다.이순신의 용기는 위험을 타인에게 떠넘기는 용기가 아니라 자신이 먼저 책임의 무게를 짊어지는 용기였다. 그가 짊어진 책임의 무게는 완도 고금도에 이르러 또 다른 역사적 의미를 갖는다. 고하도에서 수군을 재건한 이순신은 1598년 2월 17일 고금도로 본영을 옮겼다. 이곳에서 그는 무너진 수군을 재정비하고, 군선과 군량을 마련하며 마지막 결전을 준비했다. 고금도는 단순한 군사적 거점이 아니었다. 수군의 전력을 회복하고 둔전을 경영하는 한편, 피란민들이 모여들어 전쟁으로 무너진 삶의 터전을 다시 일구던 곳이기도 하다.이곳에서 준비된 마지막 싸움은 노량해전으로 이어졌다. 1598년 11월 19일(음력), 노량해전에서 이순신은 적을 추격하던 중 적탄에 맞아 쓰러졌다. 그는 "싸움이 한창 급하니 나의 죽음을 알리지 말라"고 당부했다. 그 짧은 말에는 마지막 순간까지 자신의 안위보다 전투의 흐름과 군사들의 사기를 먼저 염려한 마음이 담겨 있다.우리는 그 순간 그의 마음속에서 어떤 생각이 오갔는지 모두 알 수 없다. 그가 자신의 죽음을 미리 예견했다고 단정할 수도 없다. 다만 남겨진 말과 마지막까지 이어진 행동은 그가 자신의 안위보다 맡은 사명을 앞세우려 했음을 보여 준다. 나라와 백성을 지키기 위해 오랜 세월 감당해 온 책임은 죽음의 순간까지 이어졌다.노량에서 순국한 그의 유해는 고금도로 옮겨져 묘당도 월송대에 임시로 안치되었다가 이듬해 아산으로 운구되어 장례가 치러졌다. 고금도는 이순신의 삶과 죽음이 함께 새겨진 섬이 되었다. 묘당도에는 명나라 장수 진린이 승전을 기원하며 세운 관왕묘가 있었으며, 전쟁이 끝난 뒤 이곳에 이순신의 신위도 함께 모셔졌다. 이후 해방을 거쳐 충무사라는 이름으로 이어지고 있다. 전쟁의 마지막을 준비했던 섬이 이제는 한 인간의 마지막 발자취까지 품고 있는 셈이다.여기서 성웅이라는 호칭은 다른 나라의 영웅을 낮추기 위한 서열의 기준이 아니다. 알렉산더나 넬슨의 삶을 하나의 잣대로 재단할 수도 없다. 다만 이순신을 기억하는 우리에게 중요한 것은 그가 거둔 승리의 숫자만이 아니라, 전쟁의 참화 속에서 백성을 지켜야 한다는 책임을 자신의 삶보다 앞에 두었다는 사실이다. 성웅은 영웅보다 더 강력한 인간이라는 뜻이 아니라, 힘과 능력이 더 큰 책임감으로 이어져야 함을 보여 주는 이름이다.그렇기에 이순신을 성웅이라 부르는 것은 그를 인간의 범위를 벗어난 완벽한 존재로 떠받드는 일이 아니다. 오히려 그가 억울함과 고통을 겪은 한 인간이었음을 기억하면서도, 그 속에서 무엇을 선택했는지를 바라보는 일이다. 원망과 두려움이 없어서가 아니라, 그것들을 안고서도 자신이 지켜야 할 것을 놓지 않았기에 우리는 그를 위대하다고 말할 수 있다.그는 뛰어난 장수였기에 영웅이었다. 그러나 자신의 힘을 정복과 사적 영광이 아니라 나라와 백성의 생명을 위해 사용했고, 위기와 고통 속에서도 그 책임을 외면하지 않으려 했기에 성웅이라 불린다. 영웅과 성웅을 가르는 것은 승리의 크기만이 아니다. 그 승리를 누구를 위해 이루었는가, 그 과정에서 어떤 인간으로 남았는가 하는 물음이다. 그래서 성웅을 기리는 일은 감탄하는 데 머물 수 없다. 오늘날에도 권한을 가진 사람이 그 힘을 누구를 위해 쓰는지, 어려운 순간에 책임을 타인에게 미루지 않는지 되물어야 한다. 그 질문이 살아 있을 때 이순신은 과거의 인물이 아니라 현재의 기준이 된다.고금도의 바다는 오늘도 묵묵히 섬의 곁을 흐른다. 파도는 부서지고 물거품은 사라지지만, 한 인간이 자신의 삶을 무엇을 위해 내어놓았는가라는 질문은 사라지지 않는다. 이순신이 우리에게 남긴 것은 승리의 기억만이 아니다. 힘을 가진 자는 누구를 위해 그 힘을 써야 하는가, 자신의 고통 앞에서도 무엇을 지켜야 하는가라는 삶의 기준이다.그의 발자취를 품은 완도 고금도는 오늘도 우리에게 묻는다. 한 인간의 위대함은 얼마나 많은 것을 이루었는가가 아니라, 무엇을 지키기 위해 자신을 내어놓았는가라고.