스쳐 지나는 관광지 아닌 오래 머무는 '완도' 되려면...

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

완도는 빼어난 관광자원을 품고 있다. 청정해역이라는 천혜의 자연환경, 장보고와 이순신·윤선도의 흔적이 서린 역사유적, 최경주·이소미 등 세계적인 골프 선수를 배출한 스토리텔링 자산까지 관광의 원석은 충분하다. 그러나 현실은 인구 5만 명 마지노선이 무너진 인구소멸 위기, 주력 산업인 전복 양식업의 장기 침체, 수도권에서 5시간이 넘는 불리한 접근성이라는 '3중의 위기'에 직면해 있다.관광 트렌드의 변화는 위기를 더욱 절박하게 만든다. 유명 관광지를 버스로 경유하는 대규모 패키지 관광은 쇠퇴하고, 가족·지인 중심으로 지역에 머물며 휴식과 체험을 즐기는 '체류형 관광'이 대세다. 수준 높은 숙박시설 없이는 완도는 여전히 '스쳐 지나가는 관광지'에 머물 수밖에 없다. 이 현실은 숫자로도 확인된다. 문화체육관광부의 2025년 말 기준 전남 22개 시군 관광숙박업소는 총 433개소다. 이 가운데 완도군은 4개소(가족호텔 3, 호스텔업 1)에 불과하며, 관광호텔이 단 한 곳도 없는 시군은 완도를 포함해 5곳뿐이다. 관광자원에 비해 숙박 인프라는 최하위권이다.호남지방데이터청의 '2025년 전남 인구감소지역 생활인구 현황'은 완도 관광의 가능성과 과제를 동시에 보여준다. 16개 전남 인구감소지역의 연평균 체류인구가 전년 대비 2.3% 감소한 가운데 완도군은 5.0% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했다. 평균 체류시간은 전남 평균보다 약 2시간 길어 1위였으며, 숙박인구도 10.1% 증가했다. 완도는 이미 사람들이 찾아와 오래 머무는 곳임이 객관적인 수치로 증명됐다.그러나 이 수치를 곧바로 지역경제 성과로 연결해서는 안 된다. 체류인구 1인당 연평균 카드 사용액은 전남 평균보다 1만 3천 원 적고, 전체 카드 사용액에서 체류인구가 차지하는 비중도 전남 평균보다 8.7%p 낮다. 선박 대기나 업무 목적의 체류는 지역 상권에 미치는 효과가 제한적이기 때문이다. 월별 체류인구가 2월 약 9만 명에서 10월 약 24만 명까지 벌어지는 계절 편차도 해결해야 할 과제다. 결국 완도 생활인구 정책의 핵심은 '얼마나 많이 왔는가'가 아니라 '얼마나 오래 머물고, 얼마나 소비하며, 얼마나 자주 돌아오는가'다. 방문의 양을 머무름의 질로 바꾸는 전환 장치가 필요하며, 그 중심에 중대형 고급 숙박시설이 있다.민선 8기 완도군이 내건 '중대형 호텔·리조트 민자 유치 3개소' 공약은 체류형 관광의 핵심 과제다. 후보지는 완도읍 과수연구소 부지(233실), 신지 레저리조트(480실), 신지 명사십리 호텔(180실) 등 3곳이지만, 2026년 8월 기준 공약 이행률은 아직 0%다.해법은 진도와 남해의 사례에서 찾을 수 있다. 진도는 국비 92억 원을 확보해 진입도로 등 기반시설을 조성했고, 민간투자자가 1,500억 원을 투자해 576실 규모 숙박시설을 2019년 7월 개장했다. 이후 지역 주민 고용·특산물 구입·지방세 납부 등 지역경제 활성화에 기여했다. 남해는 쏠비치 남해(451실, 4,300억 원 투자) 건립 시 3자 채용협약으로 직원 257명 중 60%인 153명을 지역민으로 채용하고 지역특산물 고정 매입 등 촘촘한 상생 구조를 만들었다.세 후보지 중 우선 추진할 곳은 신지 명사십리 호텔이다. 과수연구소 부지는 수산자원보호구역 해제에 1~2년이 소요되고 군비 75억 원의 매입비 부담이 발생한다. 신지 레저리조트는 관광단지 지정 요건과 환매권 소송 등 법적 문제가 남아 있다. 반면 신지 명사십리 호텔은 2025년 5월 토지이용계획 확정 고시가 완료되어 행정 절차가 상당 부분 진척되었고 입지 여건도 유리하다.따라서 완도군은 세 곳을 동시에 추진하기보다 '선택과 집중' 전략을 펼쳐야 한다.첫째, 신지 명사십리 호텔 건립에 행정 역량을 집중해야 한다. 환경보전 협의를 조속히 마무리하고 육지 부지 2만 2천㎡를 중심으로 사업구역을 확정해야 한다. 진도 사례를 반면교사 삼아 해양생태기금 조성 등 선제적으로 해당 지역 주민과의 갈등 관리도 필요하다.둘째, 투자협약에 지역 상생 의무를 명문화해야 한다. ▲완도군민 우선 채용(60% 이상 및 청년 우선) ▲농수산물 연간 고정 매입 ▲지방세 창출 계획 ▲호텔 내 완도 홍보관 조성을 협약에 담고, 미이행 시 이행보증금을 귀속하는 등 실효성 있는 담보 장치를 마련해야 한다. 그래야 체류가 주민 소득으로 연결된다.셋째, 나머지 두 사업은 중장기 관리 과제로 전환해야 한다. 과수연구소 부지는 전남도 소유 부지를 민간투자자가 직접 매입하도록 유도하고, 신지 레저리조트는 법적 소송이 확정될 때까지 사업을 유예하는 것이 타당하다.성과를 평가하는 잣대도 바꿔야 한다. 단순 방문객 수가 아니라 '체류인구 1인당 카드 사용액, 숙박 전환율, 3개월 내 재방문율, 소상공인에게 귀속되는 소비 비중'을 핵심 지표로 삼아야 한다. 사업계획상 연간 30만 명의 체류객 유입, 600억 원 규모의 직접 소비, 250억 원의 지방세 수입이라는 목표도 객관적인 검증과 단계별 성과관리를 통해 실현 가능성을 높여야 한다.진도가 땅과 기반시설을 만들고 남해가 사람과 지역의 상생을 실천했듯, 완도는 바다를 품고 지역과 함께 성장하는 모델을 만들어야 한다. 세 곳을 모두 추진한다는 명분보다 한 곳이라도 제대로 성공시키는 실행력이 필요한 때다. 그 첫걸음을 신지 명사십리에서 시작해야 한다.이승창 자유기고가