전국에 딱 두 개 남았다, 우리가 몰랐던 '들어가는 나무 탑'

큰사진보기 ▲보은 법주사 팔상전 웅장한 전경맑고 푸른 하늘과 속리산의 짙은 녹음을 배경으로 마당 한가운데 우뚝 솟은 팔상전의 웅장한 자태가 담겨 있다. 넓은 모래 마당과 우거진 나무들 사이로 5층의 지붕이 하늘을 향해 경쾌하게 뻗어 나간 모습이 인상적이다. 기단(건물 밑동)부터 꼭대기 상륜부까지 완벽한 비례감을 자랑하며, 주변의 석등 및 다른 전각들과 어우러져 천년 고찰의 깊은 정취를 자아낸다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔상전의 섬세미팔상전을 가까이서 올려다본 구도로, 태양이 탑 뒤편에 위치해 마치 탑광(후광)이 비치는 듯한 극적인 분위기를 연출한다. 이 사진에서는 세월의 묵은 때가 묻어나는 1층의 목조 문살과 기둥, 그리고 처마를 든든하게 받치고 있는 화려하고 복잡한 공포(기둥 위 짜임새) 구조를 아주 세밀하게 관찰할 수 있다. 층이 올라갈수록 줄어드는 지붕의 체감률이 건축적인 안정감을 준다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲경건한내부와 팔상도거대한 통층 구조를 지탱하는 굵고 튼튼한 나무 기둥(심주와 사천주)들이 보인다. 기둥 사이 벽면에는 부처님의 일생을 여덟 장면으로 묘사한 화려한 색채의 '팔상도(八相圖)'가 걸려 있다. 그 아래로는 자비로운 표정의 황금빛 불상과 하얀 얼굴을 한 수많은 나한상(제자상)들이 가지런히 모셔져 있어, 탑 내부가 곧 훌륭한 예배 공간임을 보여준다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲희양산 봉암사 극락전 전경돌계단 위, 잘 다듬어진 기단 위에 올라앉은 봉암사 극락전의 외부 모습이다. 가장 눈에 띄는 특징은 단층 건물이지만 높은 몸체 둘레에 차양칸(들처마)을 둘러 마치 2층(중층) 목탑처럼 보인다는 점이다. 붉게 칠해진 기둥과 창살, 그리고 처마 밑의 화려한 단청이 푸른 숲과 선명한 대조를 이룬다. 특히 사방으로 모이는 사모지붕 꼭대기에 석탑에서나 볼 법한 머리 장식(보주)이 얹혀 있어 이 전각이 목탑의 형태를 잇고 있음을 잘 보여준다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲화려한 우물천장과 쌍용극락전 내부를 올려다본 화려한 천장부의 모습이다. 천장을 '우물 정(井)' 자 모양으로 짠 '우물천장' 형식을 띠고 있다. 가장 깊숙한 중앙 칸에는 어두운 배경 위로 여의주를 다투는 듯한 두 마리의 황금빛 용(쌍용)이 매우 역동적으로 그려져 있다. 그 주변 칸마다 정교하고 화려한 연꽃무늬 단청이 빼곡하게 채색되어 있어, 부처님을 모신 공간을 장엄하게 꾸미려 했던 옛 장인들의 뛰어난 예술적 감각과 정성을 엿볼 수 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문경 봉암사 극락전은 평소 산문이 닫혀 출입이 제한되어 있으나, 부처님 오신 날 등 특별한 기회에 만날 수 있는 귀중한 문화유산입니다. 아울러 속리산 자락에서 언제든 찾아가 만날 수 있는 보은 법주사 팔상전 역시 우리 목조건축의 웅장함을 온전히 품고 있는 소중한 국보입니다. 독자분들이 돌탑에 가려져 있던 우리 목탑의 진정한 가치를 잊지 않고, 이 두 곳에 담긴 옛 장인들의 지혜를 꼭 한 번 눈여겨봐 주시길 바라는 마음으로 썼습니다.

절 마당에 들어서서 탑을 만나면 으레 바깥에서 두 손을 모으고 고개를 젖혀 올려다보곤 한다. 그런데 나무로 지은 탑 앞에서는 생각이 조금 달라진다. 탑은 그저 우러러보는 대상만이 아니라, 사람이 직접 문을 열고 들어가 부처를 만나는 웅장한 공간이기도 했기 때문이다.본래 석가모니의 사리를 봉안하기 위해 흙과 돌을 쌓아 올린 인도의 반구형 스투파(Stupa)에서 기원한 불탑은, 실크로드를 거쳐 동아시아로 전파되면서 중국의 전통적인 중층 누각(樓閣) 건축 양식과 결합해 거대한 다층 목탑(木塔)으로 발전했다.한반도 역시 삼국시대부터 거대한 목탑을 숱하게 솟아 올리던 '목탑의 나라'였다. 신라 선덕여왕 때 세워진 80m 높이의 경주 황룡사 9층 목탑이나 3원 병렬형 가람 배치의 중심에 섰던 익산 미륵사의 목탑은 당대 동아시아 건축 기술의 정수였다. 특히 백제는 부여 군수리사지, 익산 제석사지 등에 거대한 목탑을 조영하며 고대 목탑 건축을 선도했다.하지만 화재와 전란에 유독 취약한 나무의 특성상 그 거대했던 자취는 대부분 잿더미로 사라지고 말았다. 한편, 이 땅의 장인들은 일찍부터 목조건축의 구조를 돌로 옮긴 석탑을 만들어 내기 시작했다. 639년 사리를 봉안한 익산 미륵사지 석탑은 목탑에서 석탑으로 이어지는 그 눈부신 변화를 묵묵히 보여주는 대표적인 유산이다.수많은 목탑이 사라진 우리 땅에서, 옛 목탑의 웅장한 자취와 형식을 살필 수 있는 목조건축은 이제 손에 꼽을 만큼 귀해졌다. 속리산 법주사 팔상전(捌相殿)과 희양산의 문경 봉암사 극락전(極樂殿)은 그 귀한 자취를 서로 다른 모습으로 증언하고 있다. 하나는 현존하는 5층 목조탑이고, 다른 하나는 목탑을 쏙 빼닮은 독특한 불전이다.국보로 지정된 법주사 팔상전은 현존하는 국내 유일의 5층 목조탑이다. 임진왜란 때 불타버린 것을 1605년(선조 38)부터 1626년(인조 4)에 걸쳐 다시 세웠고, 1968년 해체 수리를 거치며 굳건히 자리를 지켜왔다. 밖으로는 다섯 층의 지붕이 날아갈 듯 차례로 얹혀 있지만, 안으로 들어서면 건물을 꿰뚫고 솟은 거대한 중심 기둥(심주)과 함께 불상, 그리고 부처의 일생을 여덟 폭으로 그린 팔상도(八相圖)가 어우러진 경건한 예배 공간을 만나게 된다. 사리를 봉안한 탑이면서, 동시에 불상과 팔상도를 모시고 예불을 드리는 공간의 역할을 훌륭히 품어낸 것이다.그리고 또 하나, 일 년에 단 한 번 부처님 오신 날에만 산문을 여는 문경 봉암사 도량 한가운데에는 극락전이 자리하고 있다. 봉암사는 879년 지증대사가 창건한 천년 고찰이다. 다만, 절의 창건 연대와 지금 남아 있는 극락전의 건립 시기는 조금 구분해서 보아야 한다. 현존하는 극락전은 조선시대 건물로 평가되며, 숱한 수리와 보수의 세월을 겪으면서도 봉암사에서 가장 오래되고 옛 모습을 잘 간직한 전각으로 남았다.필자 역시 처음에는 이 건물을 그저 맵시 있는 작은 이층집 불전으로만 보았다. 하지만 자세히 다가가 찬찬히 뜯어보면 참으로 영리하고 낯선 생김새에 이내 걸음을 멈추게 된다. 높은 단층 몸체 둘레에 얕은 처마(차양칸)를 한 겹 더 둘러놓아, 밖에서 볼 때 마치 중층(2층) 건물처럼 보이게 한 구조다. 게다가 지붕 꼭대기에는 으레 석탑에서나 볼 법한 머리 장식(보주)을 정성스레 얹어 놓았다. 이 건물이 단순한 법당이 아니라 옛 목탑의 형태와 계보를 잇고 있다는 것을, 이 조용한 산사에서 조형적으로 보여주고 있는 셈이다.나무로 지은 건축물 앞에서는 흔히 '언젠가 흙으로 돌아갈 덧없는 운명'을 떠올리곤 한다. 하지만 나무로 지어졌다고 해서 속절없이 사라지는 것만이 유일한 운명은 아닐 것이다. 비바람에 닳은 곳을 세심히 살피고, 상한 기둥을 정성스레 고쳐내며 다음 사람에게 온전히 건네는 일 역시 문화유산이 지나온 숭고한 역사다.언젠가 속리산의 흙길이나 봉암사의 맑은 계곡을 밟게 된다면, 이 두 건축물 앞에 오래도록 머물러 보기를 권한다. 팔상전과 극락전 앞에서 우리가 보아야 할 것은 불타 없어질 나무의 위태로운 운명만이 아니다. 수백 년 전의 지혜를 오늘까지 지켜온 사람들의 땀방울, 그리고 앞으로 이를 가꾸어갈 우리의 든든한 책임일 것이다.