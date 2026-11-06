전국에 딱 두 개 남았다, 우리가 몰랐던 '들어가는 나무 탑'

절 마당에 들어서서 탑을 만나면 으레 바깥에서 두 손을 모으고 고개를 젖혀 올려다보곤 한다. 그런데 나무로 지은 탑 앞에서는 생각이 조금 달라진다. 탑은 그저 우러러보는 대상만이 아니라, 사람이 직접 문을 열고 들어가 부처를 만나는 웅장한 공간이기도 했기 때문이다.
본래 석가모니의 사리를 봉안하기 위해 흙과 돌을 쌓아 올린 인도의 반구형 스투파(Stupa)에서 기원한 불탑은, 실크로드를 거쳐 동아시아로 전파되면서 중국의 전통적인 중층 누각(樓閣) 건축 양식과 결합해 거대한 다층 목탑(木塔)으로 발전했다.
한반도 역시 삼국시대부터 거대한 목탑을 숱하게 솟아 올리던 '목탑의 나라'였다. 신라 선덕여왕 때 세워진 80m 높이의 경주 황룡사 9층 목탑이나 3원 병렬형 가람 배치의 중심에 섰던 익산 미륵사의 목탑은 당대 동아시아 건축 기술의 정수였다. 특히 백제는 부여 군수리사지, 익산 제석사지 등에 거대한 목탑을 조영하며 고대 목탑 건축을 선도했다.
하지만 화재와 전란에 유독 취약한 나무의 특성상 그 거대했던 자취는 대부분 잿더미로 사라지고 말았다. 한편, 이 땅의 장인들은 일찍부터 목조건축의 구조를 돌로 옮긴 석탑을 만들어 내기 시작했다. 639년 사리를 봉안한 익산 미륵사지 석탑은 목탑에서 석탑으로 이어지는 그 눈부신 변화를 묵묵히 보여주는 대표적인 유산이다.
수많은 목탑이 사라진 우리 땅에서, 옛 목탑의 웅장한 자취와 형식을 살필 수 있는 목조건축은 이제 손에 꼽을 만큼 귀해졌다. 속리산 법주사 팔상전(捌相殿)과 희양산의 문경 봉암사 극락전(極樂殿)은 그 귀한 자취를 서로 다른 모습으로 증언하고 있다. 하나는 현존하는 5층 목조탑이고, 다른 하나는 목탑을 쏙 빼닮은 독특한 불전이다.
국보로 지정된 법주사 팔상전은 현존하는 국내 유일의 5층 목조탑이다. 임진왜란 때 불타버린 것을 1605년(선조 38)부터 1626년(인조 4)에 걸쳐 다시 세웠고, 1968년 해체 수리를 거치며 굳건히 자리를 지켜왔다. 밖으로는 다섯 층의 지붕이 날아갈 듯 차례로 얹혀 있지만, 안으로 들어서면 건물을 꿰뚫고 솟은 거대한 중심 기둥(심주)과 함께 불상, 그리고 부처의 일생을 여덟 폭으로 그린 팔상도(八相圖)가 어우러진 경건한 예배 공간을 만나게 된다. 사리를 봉안한 탑이면서, 동시에 불상과 팔상도를 모시고 예불을 드리는 공간의 역할을 훌륭히 품어낸 것이다.
그리고 또 하나, 일 년에 단 한 번 부처님 오신 날에만 산문을 여는 문경 봉암사 도량 한가운데에는 극락전이 자리하고 있다. 봉암사는 879년 지증대사가 창건한 천년 고찰이다. 다만, 절의 창건 연대와 지금 남아 있는 극락전의 건립 시기는 조금 구분해서 보아야 한다. 현존하는 극락전은 조선시대 건물로 평가되며, 숱한 수리와 보수의 세월을 겪으면서도 봉암사에서 가장 오래되고 옛 모습을 잘 간직한 전각으로 남았다.
필자 역시 처음에는 이 건물을 그저 맵시 있는 작은 이층집 불전으로만 보았다. 하지만 자세히 다가가 찬찬히 뜯어보면 참으로 영리하고 낯선 생김새에 이내 걸음을 멈추게 된다. 높은 단층 몸체 둘레에 얕은 처마(차양칸)를 한 겹 더 둘러놓아, 밖에서 볼 때 마치 중층(2층) 건물처럼 보이게 한 구조다. 게다가 지붕 꼭대기에는 으레 석탑에서나 볼 법한 머리 장식(보주)을 정성스레 얹어 놓았다. 이 건물이 단순한 법당이 아니라 옛 목탑의 형태와 계보를 잇고 있다는 것을, 이 조용한 산사에서 조형적으로 보여주고 있는 셈이다.
나무로 지은 건축물 앞에서는 흔히 '언젠가 흙으로 돌아갈 덧없는 운명'을 떠올리곤 한다. 하지만 나무로 지어졌다고 해서 속절없이 사라지는 것만이 유일한 운명은 아닐 것이다. 비바람에 닳은 곳을 세심히 살피고, 상한 기둥을 정성스레 고쳐내며 다음 사람에게 온전히 건네는 일 역시 문화유산이 지나온 숭고한 역사다.
언젠가 속리산의 흙길이나 봉암사의 맑은 계곡을 밟게 된다면, 이 두 건축물 앞에 오래도록 머물러 보기를 권한다. 팔상전과 극락전 앞에서 우리가 보아야 할 것은 불타 없어질 나무의 위태로운 운명만이 아니다. 수백 년 전의 지혜를 오늘까지 지켜온 사람들의 땀방울, 그리고 앞으로 이를 가꾸어갈 우리의 든든한 책임일 것이다.
덧붙이는 글 | 문경 봉암사 극락전은 평소 산문이 닫혀 출입이 제한되어 있으나, 부처님 오신 날 등 특별한 기회에 만날 수 있는 귀중한 문화유산입니다. 아울러 속리산 자락에서 언제든 찾아가 만날 수 있는 보은 법주사 팔상전 역시 우리 목조건축의 웅장함을 온전히 품고 있는 소중한 국보입니다. 독자분들이 돌탑에 가려져 있던 우리 목탑의 진정한 가치를 잊지 않고, 이 두 곳에 담긴 옛 장인들의 지혜를 꼭 한 번 눈여겨봐 주시길 바라는 마음으로 썼습니다.