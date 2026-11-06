일본 신문이 보도한 동학농민군 여성 지휘관 이소사

큰사진보기 ▲장흥동학농민혁명기념관동학혁명군의 마지막 격전지 석대들에 자리한 장흥동학농민혁명기념관 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학농민 혁명군의 전사자들장흥동학농민혁명에 참여하여 전사한 농민군 중 실명이 확인된 사람들 ⓒ 정병진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장흥 전투에서 쓰인 총기장흥 전투에서 동학혁명군과 일본군이 사용한 총기류 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학혁명군을 지휘한 이소사동학혁명군을 지휘한 이소사에 대한 기념관의 설명문 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲양호우선봉일기의 이소사 관련 기록1894년 동학농민혁명 당시 조선 정부가 파견한 진압군 활동을 기록한 군영일지인 『양호우선봉일기』에 나오는 이소사 관련 기록 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲양호우선봉일기(兩湖右先鋒日記)』 보고서양호우선봉일기(兩湖右先鋒日記)』에서 이소사의 남편 김량문을 네 차례 수색 끝에 불러왔다고 보고하는 내용 ⓒ 정병진 관련사진보기

"이소사의 남편 김량문은 그동안 이미 네 차례 수색하였으나 이제야 비로소 불러왔으므로, 이에 그를 보내는 연유를 보고합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 1일, 전남광주 장흥군 장흥읍에 위치한 장흥동학농민혁명기념관을 다녀왔다. 이 기념관은 동학농민군이 마지막 혈전을 치른 석대들 전적지에 자리 잡고 있다. 전시물을 둘러보는 동안 보국안민(輔國安民)과 제폭구민(除暴救民)을 내세우며 봉기한 동학농민군의 저항이 얼마나 치열했는지 짐작할 수 있었다.기념관 해설사의 설명에 따르면 석대들 전투에서 전사한 농민군 가운데 신원이 확인된 사람은 357명이고, 이름을 알 수 없는 무명 전사자는 1165명에 달한다. 실명이 확인된 전사자는 대부분 장흥과 그 주변 지역 출신이다.무명전사자 가운데는 다른 지역에서 찾아와 전투에 참여한 사람들이 상당수 포함되어 있을 것으로 추정된다. 동학에 대한 탄압이 워낙 극심했기에 가족들조차 동학 가담 사실을 밝히기를 꺼렸다고 한다. 오랜 세월이 흐르면서 그들의 이름과 삶은 까맣게 잊히고 말았을 것이다.동학농민군과 일본군이 사용한 총기 동학농민군과 토벌 관군, 일본군 사이에는 무기와 군사력에서 현격한 차이가 있었다. 당시 일본군이 주로 사용한 스나이더 소총과 무라타 소총은 사거리와 발사 속도에서 동학농민군의 화승총을 크게 앞섰다.스나이더 소총의 최대 사거리는 약 1800m, 무라타 소총은 약 2000m에 이르렀다고 한다. 이에 비해 동학농민군이 주로 사용한 조총은 유효 사거리가 150m 이내였으며, 실제 전투에서는 100m 안팎까지 접근해야 효과적인 사격이 가능했다. 더욱이 화승총은 숙련된 사수라도 화약과 탄환을 장전하고 다시 발사하기까지 상당한 시간이 걸렸다.이처럼 무기와 화력의 격차는 컸다. 일본군의 근대식 소총과 포병 전력에 맞서 죽창과 화승총으로 싸워야 했던 동학농민군의 처지를 생각하면 그들이 감당해야 했던 희생이 얼마나 컸을지 짐작할 수 있다.동학군은 이미 우금치 전투에서 일본군의 압도적인 화력에 밀려 크게 패배하였다. 그럼에도 그들은 항전을 포기하지 않았다. 장흥에서 다시 봉기하여 석대들에서 최후의 격전을 벌였다. 그런데 장흥의 동학농민군을 이끌었던 지도자 가운데 놀랍게도 한 여성이 있었다. 바로 이소사(李召史)다.기록에는 '이소사'라고 나오지만, 여기서 소사(召史)는 본래 이름이 아니다. 조선시대 문서에서 평민 여성, 특히 결혼한 여성을 가리키는 호칭으로 쓰였다. 동학혁명 당시에는 주로 '과부'를 일컫는 말이라고도 알려졌다.민간에서는 소사(召史)를 '조이'라고 읽기도 했다. 따라서 이소사는 '이씨 부인'이라는 뜻이다. 안타깝게도 이 여성의 본래 이름은 아직 밝혀지지 않았다. 단지 김량문의 부인으로만 알려져 있다. 그러나 김량문이 어떤 인물이었는지, 아내 이소사가 동학에 가담해 활동하는 동안 그는 어떤 역할을 했는지는 알려지지 않았다.이소사, 곧 이씨 부인의 활동을 추적하다 흥미로운 기록을 찾았다. 1894년 4~5월 양호초토사 홍계훈(洪啓薰)이 조정에 올린 장계와 보고서에는 이소사(李召史)와 김소사(金召史)가 등장한다. 허내원(許乃元)의 처 이소사와 정국찬(鄭國贊)의 처 김소사다.홍계훈은 이들을 처음에는 동학에 물들었다가 귀화했거나, 동학도라는 지목을 받았지만 실제 범행은 없었던 사람들로 분류했다. 다만 공초 내용이 분명하지 않다는 이유로 추가 심문을 위해 구금했다고 보고한다.하지만 홍계훈의 보고서에 등장하는 허내원의 처 이소사와 석대들 전투에서 활약한 이소사를 같은 사람이라고 보기는 힘들다. 장흥의 이소사는 김량문의 아내로 확인되기 때문이다. 남편의 이름이 서로 다르기에 서로 다른 인물로 보아야 한다.다만 이 기록은 동학농민혁명 초기부터 동학에 가담했다는 혐의로 체포되어 문초를 받은 여성들이 있었음을 보여주기에 주목할 만하다. 동학농민혁명에 참여한 여성이 이소사 한 사람만은 아니었던 것이다.기념관에 전시된 이소사 관련 그림과 설명문 석대들 전투에서 활약한 이소사는 일본군과 일본 공사관에서도 특별한 관심을 보인 인물이었다. 일본 신문에까지 그녀의 행적이 보도되었을 정도다.1895년 3월 5일 자 일본의 <국민신문>은 이소사를 22세의 여성으로 소개했다. 오랫동안 동학 활동을 했으며, 말을 타고 장흥부를 공격할 때 농민군을 지휘했다고 보도했다. 또한 꿈에 천신이 나타나 제기(祭器)를 주었다는 이야기가 퍼져 동학교도들이 그녀를 신녀(神女)처럼 존경하며 따랐다고 전했다. 장흥 전투에서 패배한 뒤 체포되어 철에 갇혀 있다는 소식도 덧붙였다.1895년 4월 7일 자 <오사카 아사히신문>도 이소사를 보도했다. 이 신문은 그녀를 장흥 부근 동학 무리의 여성 수령이라고 소개하면서, 일본군이 체포하여 심문한 결과 '미친 여자'였다고 묘사했다. 동학교도들이 귀신과 신을 이야기하는 것을 이용해 그녀를 천녀나 천사라고 부르며 어리석은 백성을 선동했다는 식으로 보도했다.두 신문의 보도에는 동학농민군과 그 여성 지도자를 비하하려는 일본 측의 시각이 담겨 있다. 따라서 보도 내용을 그대로 역사적 사실로 받아들이기는 어렵다. 하지만 적대적인 시각으로 동학농민군을 바라보던 일본 신문들조차 동학군 지도자 이소사를 별도의 기사로 다룰 정도로 비상한 관심을 보였다. 이는 이소사가 당시 동학농민군 안에서 상당한 영향력을 행사한 인물이었음을 짐작하게 한다.양호우선봉일기(兩湖右先鋒日記)에서도 이소사 관련 기록을 찾아볼 수 있다. 양호우선봉일기는 1894년 동학농민혁명 당시 조선 정부가 파견한 진압군의 활동을 기록한 군영 일기이다. 이 기록에 의하면 장흥 백성들은 '신이부인(神異夫人)', 곧 "신령하고 기이한 능력을 지닌 부인"이라 불리는 여인을 잡아 바쳤다. 이 여인에 대해 일기에서는 "요사스러운 말을 퍼뜨려 어리석은 백성들을 현혹한 큰 요물"이라 "이달 초하루에 나주에 주둔하고 있는 일본군 진영의 대대로 압송하였다"고 기록한다.이소사의 남편이 김량문이라는 사실은 '양호우선봉일기(兩湖右先鋒日記)'에서 확인된다. 을미년 정월 7일 기록에는 다음과 같은 내용이 나온다.이 기록은 이소사가 체포된 뒤 남편 김량문을 찾기 위해 여러 차례 수색했음을 보여준다. 앞선 기록에 따르면 이소사는 일본군에 체포될 당시 심한 구타와 고문을 당해 몸이 크게 상한 상태였다.일본군 대대장 미나미 쇼시로는 이소사를 나주로 압송하도록 직접 지시했고, 조선 정부의 군무아문도 그녀의 이름을 별도 책자로 만들어 보고하도록 했다. 또한 남편 김량문을 찾아 나주 감옥으로 보내 아내를 간호하게 했다. 네 차례나 수색한 끝에 김량문을 찾아냈다는 기록은 이 조치가 실제로 이행되는 과정에서 나온 것이다.그렇다면 이소사는 체포된 뒤 어떻게 되었을까? 얼마 동안 생존했는지, 언제 어디서 생을 마감했는지는 아직 확인되지 않는다. 남편까지 불러 간호하게 했다는 사실로 미루어 당시 그녀의 상태가 매우 위중했음을 짐작할 수 있지만, 이후의 행적을 알려주는 확실한 기록은 찾기 어렵다.그럼에도 한 가지는 분명하다. 이소사는 장흥부 함락과 석대들 전투를 전후한 시기에 말을 타고 농민군을 지휘했던 여성 지도자였다. 남성 중심의 지휘체계가 당연하게 받아들여지던 시대에 여성이 농민군의 지도자로 활동했다는 사실은 그 자체로 놀라운 일이다.전봉준과 김개남, 이방언 같은 남성 지도자들은 동학농민혁명의 역사에서 널리 알려져 있다. 그러나 이소사처럼 농민군을 이끌었던 여성들의 삶은 아직 충분히 조명되지 않았다. 15세기 프랑스의 구국 영웅 잔 다르크는 누구나 알지만, 동학농민혁명의 여성 지도자 이소사를 아는 사람은 많지 않다.더욱이 허내원의 처 이소사와 정국찬의 처 김소사처럼 동학에 가담했다는 혐의로 체포되어 문초를 받은 여성들의 기록도 남아 있다. 이런 기록은 동학농민혁명이 남성 지도자들만의 항쟁이 아니었음을 보여준다. 여성들도 동학에 참여했고, 때로는 농민군을 이끌며 항쟁의 한복판에 섰다. 이제 이들의 삶과 활동에도 역사적 조명이 필요하다.