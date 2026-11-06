셀 제조에서 에너지 서비스로, 한국 배터리 산업생존 전략

이 칼럼은 국내외 배터리 산업의 구조적 변화와 전략적 대안을 다룹니다. 글쓴이는 중국 나트륨이온배터리(SIB) 기업 HiNa Battery의 한국 대표로 활동하며 산업 현장의 이해관계가 있음을 미리 독자에게 밝힙니다. 본 글은 특정 기업이나 특정 화학물질의 이익을 대변하지 않으며, 한국 2차전지 산업 전반의 고부가가치화 전략을 모색하기 위해 작성되었습니다.

AD

셀 생산 → 팩 모듈화 → BMS(배터리관리시스템) 장착 → PCS(전력변환장치) 연결 → EMS(에너지관리시스템) 통합 → ESS 구축 및 전력망 연계 → 전력저장·관리 서비스 제공

글로벌 셀 + 한국형 BMS/PCS/EMS + 시스템 통합(SI) + 맞춤형 금융 솔루션

앞서 6편에서는 국내 대기업 연구소가 중국산 나트륨이온배터리(SIB) 셀과 팩을 직접 수입해 시험하는 생생한 산업 현장의 변화를 다뤘다. 기존 납축전지를 대체하려는 이 같은 검증 움직임은 단순한 단발성 실험이 아니다. 한국 배터리 산업이 직면한 패러다임 전환을 알리는 징후다. 이제 우리는 더 근본적인 질문을 던져야 한다."한국 배터리 산업은 언제까지 '셀(Cell) 제조' 하나에만 얽매여 있을 것인가?"한국 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)가 글로벌 시장에서 겪는 진짜 난제는 단지 기술력의 문제가 아니다. 원가 구조, 압도적인 내수 규모, 그리고 소재부터 셀·팩·ESS까지 연결된 공급망 생태계다.글로벌 에너지 조사기관의 자료에 따르면 2025년 세계 신규 배터리 저장설비(BESS)는 108GW에 달해 전년 대비 약 40% 늘었다. 이 중 90% 이상이 리튬인산철(LFP)이었으며, 전체 설비의 약 60%가 중국 내에 설치됐다.이 통계는 배터리 산업의 무게중심이 '전기차(EV)에서 전력 인프라(ESS)로', '단일 화학계열에서 다변화된 소재로', 그리고 '셀 제조에서 전체 시스템 통합으로' 급속히 이동하고 있음을 보여준다. 하지만 한국 산업계는 여전히 배터리를 자동차 부품 프레임 안에 갇혀 바라보는 경향이 짙다. 배터리는 단순 부품이 아닌 전력망을 지탱하는 에너지 인프라로 재정의되어야 한다.배터리 밸류체인을 단순화해 보면 다음과 같다.질문은 단순해진다. 과연 가장 큰 부가가치는 어디서 발생하는가? 상위 단계인 시스템 통합과 전력 소프트웨어, 서비스 플랫폼 영역이다.중국이 하드웨어 셀의 가격 경쟁력을 주도한다고 해서 한국 배터리 산업이 실망할 필요는 없다. 핵심 하드웨어 셀의 공급망을 효율적으로 활용하되, 한국이 압도적 우위를 지닌 엔지니어링과 SW 역량을 결합하는 유연한 전략이 필요하다.배터리 산업의 무조건적인 '자급자족'이나 '배척'만이 정답은 아니다. 글로벌 서플라이 체인의 장점을 전략적으로 활용하여 더 큰 부가가치를 창출하는 것이 현실적인 국익 전략이다.배터리 산업의 가장 결정적인 패러다임 전환은 바로 EaaS(Energy as a Service, 서비스형 에너지)의 출현이다.과거의 ESS 사업이 "100MWh 규모의 시설을 얼마에 설치해 준다"는 단발성 설비 매매(CAPEX) 구조였다면, 앞으로의 시장은 "데이터센터나 공장에 10년 동안 안정적인 전력저장·피크제어 서비스를 제공한다"는 구독 및 운영 서비스(OPEX) 모델로 바뀐다. EaaS 구조에서는 셀 1Wh당 단가 싸움이 무의미해진다.시스템 운용 효율전기요금 피크 컷(Peak Cutting) 알고리즘저온/고온 환경에서의 안전성 및 배터리 수명 관리유지보수(O&M) 체계 및 금융 비즈니스 설계제품을 한 번 팔고 끝나는 제조 방식에서 10년 이상 장기적인 수익을 올려 창출하는 서비스 플랫폼 방식으로의 전환은, 높은 정보통신(IT)·전력전자 기술력을 갖춘 한국 기업들에게 거대한 기회의 창을 열어준다.인공지능(AI)과 데이터센터의 폭발적인 확산은 이 같은 흐름을 더욱 가속화하고 있다. 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 전 세계 데이터센터 전력 수요 증가 등으로 인해 향후 글로벌 전력 수요는 연평균 3.6% 이상 늘어날 것으로 전망된다.데이터센터는 초단위의 전압 변동조차 허용하지 않는 무정전 전력 공급이 핵심이다. 여기에 신재생에너지 발전의 변동성을 보완하기 위해 대규모 BESS 구축이 필수가 되고 있다. IEA는 2030년까지 데이터센터 연계용 배터리 저장설비만 약 20~25GW 규모로 성장할 것으로 예측한다.또한 신규 송배전망을 가설하는 데는 수년의 시간과 법적·환경적 갈등이 소요된다. 반면 배터리 기반 저장 장치는 적시 구축이 가능하다. ESS는 전력을 단순 저장하는 기계를 넘어, 전력망의 목타는 갈증을 해결하고 시간을 벌어주는 전력 유연성 자산이다.LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온의 제조 기술력은 여전히 세계 정상급이다. 이 자산을 포기하라는 의미가 아니다. 단순한 '단품 셀 제조사'의 굴레를 벗어나 밸류체인의 업스 트림(에너지 관리 및 서비스)으로 전진해야 한다.NCM(삼원계)에만 집착할 이유가 없다. 용도에 맞춰 LFP, SIB 등 다양한 화학계열을 맞춤형 팩 형태로 공급하고, 고객의 문제를 통합적으로 해결하는 '에너지 솔루션 제공자(Energy Solution Provider)'로 거듭나야 한다.한국에는 자동차, 반도체, 전력전자, 통신 네트워크, 금융, 플랜트 건설이라는 세계적 수준의 연관 산업 생태계가 촘촘히 엮여 있다. 반도체 공장과 ESS의 결합, AI 데이터센터 연계 BESS, 산업단지 전용 EaaS 플랫폼 등 타 산업과의 융합을 통해 셀 제조 시장보다 몇 배 더 큰 서비스 시장을 개척할 수 있다.배터리 산업의 승패는 누가 셀을 더 싼값에 많이 찍어내느냐에서 결정되지 않는다. 누가 전력을 더 효율적으로 저장하고, 안정적으로 제어하며, 지속 가능한 서비스로 연결하느냐에 달려 있다.배터리를 팔지 말고, 에너지를 팔자.배터리를 단순 납품하지 말고, 전력을 관리해 주자.셀 제조사를 넘어, 에너지 플랫폼 기업이 되자.글로벌 공급망을 전략적으로 품어 안고, 그 위에 한국만의 우수한 제어·통합·서비스 기술을 얹는 체질 개선이 시급하다. 산업의 골든타임은 아직 남아있다.정영동현, 이씨원㈜/대표이사현, HiNa Battery Technology Co. (中科海纳科技有限责任公司)/한국대표소방산업공제조합/금융위원미쓰비시UFJ증권/서울지점신한은행/국제부·자금부한국투자증권/주식부·압구정지점연세대학교 경영학사강원대학교 공학석사강원대학교 공학박사과정(재료공학)