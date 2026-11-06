군부에 맞서 싸우는 미얀마 사람들이 꿈꾸는 나라

- [미얀마의 현재와 미래 ①] 지도에 찍힌 463개의 점... 미얀마 민주세력이 국회 찾은 이유
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1998년 미얀마의 한 젊은 여성 민주화운동가가 군부에 체포됐다. 당시 스물두 살이었던 그는 민주주의를 요구하는 학생운동에 참여했다는 이유로 감옥에 갇혔다. 그가 다시 자유의 몸이 되기까지는 11년이 걸렸다.
출소 후에도 민주화운동을 멈추지 않았다. 여성의 정치 참여와 인권을 위해 활동했고, 2015년 총선에서는 국회의원에 당선됐다. 군부독재를 끝내고 민주주의 국가를 만들겠다는 꿈이 조금씩 현실이 되는 듯했다.
그러나 2021년 2월, 군부가 다시 쿠데타를 일으켰다. 선거로 구성된 정부는 무너졌고, 민주화운동가들은 또다시 체포와 탄압을 피해 싸워야 했다.
이 여성은 쿠데타 이후 군부에 맞서 출범한 국민통합정부(NUG)의 외교장관을 맡아 국제사회를 상대로 미얀마 민주세력의 입장을 알리고 있다. 진 마 아웅(Zin Mar Aung) NUG 외교장관 겸 연방민주연합 수립 주도위원회(SCEF) 사무국 구성원의 이야기다.
지난 5일 오후 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '미얀마 정세와 평화 정착을 위한 과제: 한국에의 시사점' 간담회에 참석한 그는 한국의 민주화 역사를 이야기했다. 한국 국민들이 권위주의 통치를 극복하고 민주주의를 세우기 위해 얼마나 많은 희생을 치렀는지 알고 있다는 것이다. 그는 그런 경험을 가진 한국에서 미얀마의 미래를 이야기 하게 된 것이 뜻깊다고 말했다.
그런데 이번 방한에는 이전과 다른 점이 있다. 진 마 아웅 장관은 국민통합정부의 외교장관 자격뿐 아니라, 미얀마의 여러 민주세력과 소수민족 조직들이 함께 만든 새로운 협의체의 대표로 한국을 찾았다.
그 조직의 이름은 '연방민주연합 수립 주도위원회(SCEF)'다. 이들이 한국 국회에서 꺼낸 이야기는 단순히 군부를 무너뜨리는 방법에 관한 것이 아니었다. 군부독재가 끝난 뒤 미얀마를 어떤 나라로 만들 것인지에 관한 이야기였다.
민주세력이 또 하나의 조직을 만든 이유
미얀마에서는 군부에 맞서 여러 민주세력과 소수민족 무장조직들이 저마다의 방식으로 저항하고 있다. 2021년 쿠데타 이후에는 국민통합정부(NUG)가 출범했다. 군부가 무너뜨린 의회의 정통성을 계승하려는 연방의회대표위원회(CRPH)도 있다. 지역별로는 수십 년 동안 군부와 싸워온 소수민족 무장조직들이 활동하고 있다.
모두 군부에 반대한다는 공통점은 있지만 역사와 이해관계가 모두 같지는 않다. 이런 상황에서 올해 3월 SCEF가 출범했다. 네이네 플로(Neineh Plo) SCEF 사무국 구성원 겸 카레니민족진보당(KNPP) 제1사무차장(이하 호칭 위원)은 이날 간담회에서 조직이 처음 만들어졌을 때 사람들의 반응을 소개했다.
"또 하나의 약자(弱者)가 생겼다는 반응이 있었습니다."
미얀마에는 이미 이름을 줄여 부르는 정치·군사조직이 수없이 많다. 그러니 SCEF라는 이름이 하나 더 생겼다고 해서 특별하게 받아들여지지 않았다는 것이다. 그러나 네이네 플로 위원은 SCEF가 기존 조직들과 다르다고 강조했다.
그가 설명한 SCEF의 특징은 세 가지 세력을 하나로 묶었다는 점이다.
첫 번째는 오랫동안 군부에 맞서 싸워온 소수민족 저항조직과 지역 자치세력이다. 두 번째는 2020년 총선으로 민주적 정당성을 확보한 정치세력이다. NUG와 CRPH 등이 여기에 해당한다. 세 번째는 여성 대표들이다. 네이네 플로 위원은 미얀마 인구의 절반 이상(51%)이 여성이라는 점을 언급하며, 저항운동과 미래 국가 건설 과정에서 여성들의 목소리가 반드시 반영돼야 한다고 설명했다.
SCEF는 단순히 여러 조직의 대표들이 모여 회의하는 기구에 머무르지 않겠다는 구상도 갖고 있다. 군사전략을 조율하는 부문과 정치적 과제를 다루는 부문을 두고, 정치 분야에서는 연방제와 외교, 재정, 국방·안보 등을 논의하고 있다는 것이다. 군부에 맞서는 저항운동을 이끌면서 동시에 새로운 국가를 운영할 준비를 하겠다는 뜻이다.
70년 동안 싸운 사람들과 2021년에 거리로 나온 사람들
SCEF를 이해하려면 미얀마의 역사를 조금 더 거슬러 올라가야 한다. 미얀마는 버마족뿐 아니라 카렌족, 카친족, 친족, 샨족 등 다양한 소수민족이 함께 살아가는 나라다. 1948년 영국에서 독립한 뒤에도 중앙정부와 소수민족 사이의 갈등은 끊이지 않았다. 특히 군부가 권력을 장악한 이후에는 소수민족의 자치권 요구가 무력으로 억눌리는 일이 반복됐다.
일부 소수민족 조직은 수십 년 동안 자체적인 군대를 유지하며 중앙정부와 싸웠다. 반면 2021년 쿠데타 이후 저항운동에 뛰어든 사람들 가운데는 이전까지 무장투쟁과 거리가 멀었던 학생과 청년, 공무원, 시민들도 많았다.
이들은 군부독재에 반대한다는 점에서는 같지만 출발점이 달랐다. 네이네 플로 위원은 SCEF가 바로 이 두 세력을 연결하는 조직이라고 설명했다. 60~70년 동안 싸워온 소수민족 저항세력과 2021년 쿠데타 이후 등장한 새로운 민주세력이 함께 미래를 논의하고 있다는 것이다. 물론 모든 조직이 참여한 것은 아니다.
SCEF에 가입하지 않은 주요 소수민족 무장조직들도 있다. 각 조직이 지닌 역사와 정치적 목표, 군사적 이해관계가 서로 다르기 때문이다.
네이네 플로 위원 역시 이 같은 한계를 솔직하게 인정했다. 그는 앞으로 참여 조직을 늘리기 위한 협상이 계속될 것이라면서도, 반드시 모든 조직이 SCEF에 가입해야만 협력할 수 있는 것은 아니라고 설명했다. 조직에 참여하지 않더라도 전략적 협력관계를 맺을 수 있다는 것이다.
다양한 세력을 하나로 묶는 일은 쉽지 않다. 그러나 SCEF는 모든 조직이 처음부터 똑같은 생각을 해야 한다고 요구하기보다, 서로 다른 조직들이 협력할 수 있는 틀을 만드는 데 무게를 두고 있다.
이미 지역정부와 의회, 법원까지 만들었다
이날 간담회에서 특히 흥미로운 설명을 내놓은 사람은 살라이 뜨라해(Salai Thla Hei) SCEF 사무국 구성원 겸 친민족전선(CNF) 사무총장이었다. 친주는 인도와 국경을 맞댄 산악 지역이다. 미얀마에서도 경제적으로 낙후된 지역 가운데 하나로 꼽힌다. 살라이 뜨라해 사무총장은 친주 주민들이 오랫동안 민족과 종교를 이유로 차별받아 왔다고 설명했다.
그러나 2021년 쿠데타 이후에는 친주에서도 군부에 대한 저항이 거세졌다. 그는 현재 친주 면적의 약 80%를 지역 저항세력이 통제하고 있다고 주장했다. 그런데 그의 설명에서 더 눈길을 끄는 부분은 군사적 성과가 아니었다.
"우리는 친주의 정부와 의회, 대법원을 만들었습니다."
군부에 맞서 싸우는 동시에 자체적인 행정체계를 세우고 있다는 것이다. 전쟁 중에도 주민들은 살아가야 한다. 아이들은 학교에 가야 하고, 아픈 사람은 치료를 받아야 한다. 분쟁이 생기면 이를 해결할 제도도 필요하다. 살라이 뜨라해 사무총장은 이런 역할을 지역 자치정부가 맡고 있다고 설명했다.
네이네 플로 위원도 비슷한 이야기를 했다. 그는 SCEF 참여 조직들이 미얀마 국토의 60% 이상을 통제하고 있다고 주장하면서, 각 지역에서 자체적인 행정과 공공서비스를 운영하고 있다고 밝혔다. 물론 군부와 저항세력의 통제구역은 전황에 따라 달라질 수 있다. 그럼에도 이들의 설명에서 확인되는 중요한 변화가 있다.
미얀마 민주세력이 단순히 군부에 저항하는 데 그치지 않고, 자신들이 통제하는 지역에서 새로운 통치체제를 만들고 있다는 점이다.
"중앙정부 권한은 줄이고, 지역 자치권은 넓힌다"
그렇다면 이들이 만들려는 새로운 미얀마는 어떤 모습일까. 살라이 뜨라해 사무총장은 이날 간담회에서 짧지만 중요한 설명을 내놓았다.
"우리가 만들려는 연방국가는 위에서 아래로 내려오는 방식이 아니라 아래에서 위로 만들어지는 방식입니다."
그가 말한 것은 중앙정부가 모든 권한을 쥐고 지방에 일부를 나눠주는 국가가 아니다. 각 지역이 스스로 정부를 구성하고 주민들의 삶에 필요한 문제를 결정한다. 그리고 이런 지역정부들이 협력해 하나의 연방국가를 만든다는 구상이다.
이런 생각에는 미얀마의 오랜 역사가 깔려 있다. 군부가 통치하던 시절에는 중요한 결정이 중앙에서 내려왔다. 소수민족들은 자신들의 언어와 문화, 정치적 권리를 충분히 보장받지 못한다고 느꼈다. 그러니 군부가 물러난 뒤에도 과거와 똑같은 중앙집권체제가 유지된다면 갈등이 되풀이될 수밖에 없다는 것이 이들의 문제의식이다.
SCEF는 지역의 자치권을 존중하면서도 외교와 국방 등 국가 전체의 문제는 공동으로 해결하는 연방체제를 추구한다. 하지만 실제로 연방정부와 지역정부의 권한을 어디까지 나눌 것인지, 재정은 어떻게 배분할 것인지 등은 여전히 풀어야 할 과제다.
네이네 플로 위원은 정치적 전환을 위한 단계별 구상을 마련하고 있지만 아직 공식적으로 발표하지는 않았다고 설명했다. 미래의 청사진은 제시했지만, 그 청사진을 현실로 만드는 방법은 계속 협의하고 있는 셈이다.
휴전협정 실패 경험에서 무엇을 배웠나
살라이 뜨라해 사무총장은 간담회 이후 <오마이뉴스>에 보내온 서면 답변에서 과거 군부와 맺었던 휴전협정에 대해서도 설명했다. 그가 속한 친민족전선은 2015년 10월 15일 전국휴전협정(NCA)에 서명했다. 당시에는 총을 내려놓고 정치적 대화를 통해 오랜 갈등을 해결할 수 있으리라는 기대가 있었다.
그러나 살라이 뜨라해 사무총장의 평가는 냉정했다. 그는 NCA가 정치적 합의가 아니라 휴전협정에 불과했다고 지적했다. 정치적 대화를 통해 실질적인 합의를 이루려고 했지만 군부가 이를 가로막았고, 결국 의미 있는 정치적 합의에 도달하지 못했다는 것이다. 2021년 군부 쿠데타 이후에는 NCA가 자신들에게 더 이상 유효하지 않다고 밝혔다.
그가 강조한 교훈은 분명했다. 총격을 멈추는 것만으로 평화가 완성되지는 않는다는 것이다. 앞으로 같은 실패를 반복하지 않으려면 정치적 대화를 어떤 방식으로 진행할지, 군부독재에서 새로운 체제로 어떻게 넘어갈지에 관한 합의가 먼저 마련돼야 한다고 했다. 이는 SCEF가 단순한 휴전보다 정치체제의 근본적인 변화를 강조하는 이유이기도 하다.
군부독재를 끝내려면 군대를 바꿔야 한다
미래의 미얀마를 이야기할 때 피할 수 없는 문제가 하나 있다. 바로 군대다. 미얀마 군부는 오랫동안 국가를 통치해 왔다. 선거를 통해 민간정부가 들어선 뒤에도 막강한 정치적 영향력을 유지했고, 결국 2021년에는 다시 쿠데타를 일으켰다. 그렇다면 민주세력이 승리한 뒤에는 어떻게 될까. 현재 군부에 맞서 싸우는 여러 소수민족 무장조직과 민주세력의 군대는 어떤 관계를 맺게 될까.
살라이 뜨라해 사무총장은 서면 답변에서 SCEF 내부에 군사전략·조정위원회가 설치돼 있다고 밝혔다. 회원 조직들이 각자의 관할지역에서 군사적 결정을 내릴 권한을 갖고 있지만, 공동작전을 위해 서로 협력하고 있다는 것이다. 이미 공동 군사작전도 진행했으며 앞으로도 협력을 확대할 계획이라고 설명했다.
그러나 현재의 군사적 협력과 미래의 국가군대는 다른 문제다. 살라이 뜨라해 사무총장은 이와 관련해 중요한 원칙을 제시했다.
"연방국가가 수립되면 연방군도 갖게 될 것입니다. 우리는 문민우위 원칙을 믿습니다. 연방체제에서 모든 군대는 민간정부의 통제를 받아야 합니다."
미얀마에서는 군대가 오랫동안 정치의 주인이었다. SCEF가 구상하는 미래에는 그 관계를 바로잡겠다는 것이다. 군대가 정치권력을 차지하는 것이 아니라, 국민이 선출한 민간정부의 지휘와 통제를 받도록 하겠다는 뜻이다.
물론 실제로 여러 무장조직을 하나의 연방군으로 통합하는 과정은 쉽지 않을 것이다. 지휘권과 편제, 지역별 군사권한을 어떻게 조정할지 등 해결해야 할 문제가 많다. 하지만 이들이 문민통제를 미래 국가의 원칙으로 제시했다는 점은 주목할 만하다.
군부독재를 끝낸다는 것은 단순히 지금의 장군들을 권좌에서 몰아내는 일이 아니다. 앞으로 어떤 장군도 다시 쿠데타를 일으키기 어려운 제도를 만드는 일까지 포함하기 때문이다.
중국과 인도 사이에서 새로운 길을 찾다
SCEF가 풀어야 할 문제는 국내에만 있지 않다. 미얀마는 중국과 인도, 태국 등 여러 나라와 국경을 맞대고 있다. 특히 중국은 미얀마의 정치와 경제, 국경지역 무장세력에 상당한 영향력을 행사하고 있다.
이날 원동욱 동아대 교수는 중국이 군부와 관계를 유지하는 동시에 일부 소수민족 무장조직에도 영향력을 행사하고 있다는 점을 지적했다. 그러면서 SCEF가 중국을 비롯한 주변국들을 어떻게 설득할 계획인지 물었다.
진 마 아웅 장관은 중국이 미얀마의 민주주의 자체보다는 국경의 안정과 장기적인 경제적 이익에 더 관심이 있다고 평가했다. 그는 군부가 권력을 유지하는 한 지속적인 안정은 보장되기 어렵다고 주장했다. 오히려 민주적인 연방국가가 수립돼야 중국을 비롯한 주변국에도 도움이 될 것이라는 설명이었다.
살라이 뜨라해 사무총장 역시 중국뿐 아니라 인도와 태국 등 주변국과의 관계가 중요하다고 강조했다. SCEF가 중국 측에 서한을 전달했고, 앞으로도 대화를 확대할 의사가 있다고 밝혔다. 이들이 추구하는 것은 미얀마의 민주화가 주변국의 이익과 충돌하는 일이 아니라, 장기적으로 지역의 안정에도 도움이 된다는 점을 설득하는 것이다.
새로운 미얀마를 준비하는 사람들
SCEF 대표단은 이번 방한에서 한국 정부와 국회에 인도적 지원과 외교적 협력을 요청했다. 군부의 공습을 막기 위한 항공유 제재, 피란민에 대한 식량과 의료 지원, 지역 자치정부의 교육·보건체계 구축 등이 주요 요구였다.
진 마 아웅 장관은 한국이 군부독재를 극복하고 민주주의를 이뤄낸 경험을 높이 평가했다. 하지만 미얀마가 처한 현실은 한국보다 훨씬 복잡하다. 미얀마에는 서로 다른 언어와 문화를 가진 수많은 민족이 함께 살아가고 있다. 중앙정부와 소수민족 사이의 갈등도 수십 년 동안 이어져 왔다. 군부가 권력에서 물러난다고 해서 이런 문제들이 저절로 해결되는 것은 아니다.
SCEF가 새로운 연방국가 건설을 강조하는 이유도 여기에 있다. 과거처럼 중앙정부가 모든 권한을 쥐는 대신, 각 지역의 자치권을 보장하고 서로 다른 민족이 어울려 살아갈 수 있는 정치체제를 만들겠다는 것이다. 무엇보다 군대가 다시는 정치에 개입하지 못하도록 문민통제의 원칙을 확립하겠다는 구상도 내놓았다.
물론 아직 갈 길이 멀다. SCEF에는 아직 모든 저항세력이 참여하지 않고 있다. 미래 연방정부와 지역정부의 권한을 어떻게 나눌지, 여러 무장조직을 하나의 군대로 통합할 수 있을지도 풀어야 할 숙제다. 당장 군부와의 전쟁이 언제 끝날지도 알 수 없다.
그럼에도 이번 간담회에서 눈길을 끈 것은 서로 다른 배경을 가진 사람들이 한 자리에 모여 미얀마의 미래를 이야기하고 있다는 사실이었다. 오랫동안 군부에 맞서 싸워온 소수민족 지도자들과 민주화운동에 참여했다가 감옥에 갇혔던 정치인이 이제는 새로운 국가를 함께 구상하고 있다.
이들이 바라는 것은 단순히 군부를 몰아내고 과거의 민주정부로 돌아가는 것이 아니다. 군부독재가 되풀이되지 않도록 국가의 운영 방식 자체를 바꾸겠다는 것이다.
진 마 아웅 장관은 미얀마의 민주화 투쟁이 갖는 의미를 강조했다.
"미얀마 국민들의 민주주의를 위한 투쟁은 단지 미얀마 한 나라만을 위한 것이 아닙니다. 민주주의와 인권, 국민주권의 가치를 소중히 여기는 국제사회 모든 구성원과도 밀접하게 관련된 공동의 투쟁입니다."
그는 또 한국이 군부독재를 극복하고 민주주의를 이뤄낸 역사를 언급하며 "한국 국민들의 역사는 민주주의를 위한 희생과 헌신이 결코 헛되지 않는다는 사실을 보여주었다"고 평가했다. 이어 미얀마 국민들의 투쟁도 언젠가는 연방민주주의 국가 건설이라는 결실을 맺게 될 것이라 믿는다고 강조했다.
미얀마에서는 지금도 전투가 이어지고 민간인들이 목숨을 잃고 있다. 그런 상황에서 새로운 헌법과 연방정부, 군대의 문민통제를 논의하는 일이 당장 현실과 동떨어져 보일 수도 있다. 그러나 오랜 내전을 겪은 이들에게는 전쟁을 어떻게 끝낼 것인가 못지않게, 전쟁이 끝난 뒤 다시 싸우지 않고 살아갈 방법을 찾는 일도 중요하다.
SCEF 대표단이 한국 국회에서 들려준 이야기는 바로 그 고민에서 출발하고 있었다. 이들은 군부에 맞서 싸우는 동시에, 전쟁이 끝난 뒤 자신들이 살아갈 나라를 준비하고 있었다.