군부에 맞서 싸우는 미얀마 사람들이 꿈꾸는 나라

▲조국혁신당 김준형 원내대표, 강경숙, 백선희, 김형연 의원과 미얀마 연방민주연합 수립 주도위원회(SCEF) 대표단 진 마 아웅, 띤 툰 나잉, 살라이 뜨라해, 네이네 플로씨가 5일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 국회 외평포럼 주최로 열린 <미얀마 정세와 평화 정착을 위한 과제: 한국에의 시사점 간담회>에 참석해 미얀마 군부 쿠데타에 대한 저항과 민주주의 회복을 상징하는 세 손가락 경례를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기