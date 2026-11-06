지도에 찍힌 463개의 점... 미얀마 민주세력이 국회 찾은 이유

▲미얀마 연방민주연합 수립 주도위원회(SCEF) 대표단 진 마 아웅, 띤 툰 나잉, 살라이 뜨라해, 네이네 플로씨가 5일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 국회 외평포럼 주최로 열린 <미얀마 정세와 평화 정착을 위한 과제: 한국에의 시사점 간담회>에 참석해 2021년 2월부터 2026년 10월까지 미얀마 군부의 공격으로 희생된 이들의 사례를 화면을 통해 보여주고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기