지도에 찍힌 463개의 점... 미얀마 민주세력이 국회 찾은 이유

화면에 미얀마 지도가 나타났다. 처음에는 점이 몇 개 보이더니 시간이 흐를수록 빠르게 늘어났다. 점 하나는 군부의 공격으로 민간인 5명 이상이 한꺼번에 목숨을 잃은 사건을 뜻했다. 점이 커질수록 희생자가 많다는 의미였다.
쿠데타가 일어난 2021년에는 주로 도시와 마을에 점이 찍혔다. 군경이 시위대를 향해 총을 쏘고, 군인들이 마을에 들이닥쳐 주민들을 살해하던 시기였다. 2023년부터는 양상이 달라졌다. 하늘에서 폭탄이 떨어지기 시작했다. 2024년에는 공습이 민간인 사망의 가장 큰 원인이 됐다.
2025년 5월 12일에는 사가잉 지역의 한 마을 학교가 폭격을 당했다. 영상에 따르면 최소 24명이 숨졌고, 그중 20명 이상이 어린이였다. 같은 해 12월에는 라카인주의 병원이 공습을 받아 최소 33명이 목숨을 잃었다.
영상이 집계한 2021년 2월부터 2026년 10월까지의 학살 사건은 적어도 463건이었다. 한 번의 공격으로 민간인 5명 이상이 숨진 사건만 계산한 수치다.
지난 5일 오후 서울 여의도 국회의원회관 제10간담회의실. 이날 열린 '미얀마 정세와 평화 정착을 위한 과제: 한국에의 시사점' 간담회에서 상영된 영상은 미얀마에서 벌어지는 전쟁을 이렇게 보여줬다.
지도 위에 표시된 점들은 단순한 숫자가 아니었다. 학교에 갔다가 돌아오지 못한 어린이, 시장에서 장을 보다가 숨진 주민, 병원에서 치료를 받던 환자들의 죽음이었다. 그리고 그 점들이 늘어나는 동안 쿠데타를 일으켜 대통령이 된 독재자는 외국 정상들과 악수하고 국제회의에 참석했다.
독재자가 외국을 방문하는 동안에도 폭탄은 떨어졌다
미얀마에서는 2021년 2월 군부 쿠데타가 발생했다. 2020년 총선에서 압승한 아웅산 수치의 민주주의민족동맹(NLD) 정부를 무너뜨리고 군부가 권력을 장악한 것이다. 시민들은 거리로 나왔다. 처음에는 평화적인 시위가 중심이었다. 그러나 군경이 시위대를 향해 발포하고 체포와 고문이 이어지면서 저항은 무장투쟁으로 번졌다.
5년이 넘는 시간이 흘렀지만 전쟁은 끝나지 않았다. 군부와 저항세력 사이의 무력 충돌이 전국 곳곳으로 번지면서 지금까지 10만 명 넘는 사람이 목숨을 잃은 것으로 집계됐다. 여기에는 전투에 참여한 군인과 무장세력뿐 아니라 민간인 희생자도 포함돼 있다.
이날 미얀마 측이 배포한 자료집에는 전쟁이 남긴 피해가 담겨 있었다. 유엔과 미얀마 인권단체 등의 통계를 종합한 자료였다.
자료집에 따르면 군부의 공습은 2026년 9월 말까지 1만 4642차례 발생했고, 이로 인해 6251명이 숨진 것으로 집계됐다. 별도로 제시된 민간인 학살 관련 통계에는 585건의 대규모 학살 사건과 6120명의 사망자가 기록돼 있었다.
집계기관과 기준이 서로 달라 수치를 단순히 합칠 수는 없다. 그러나 이 숫자들이 보여주는 현실은 분명하다. 군부의 공격으로 민간인들이 계속 목숨을 잃고 있다는 사실이다.
전쟁은 살아남은 사람들의 삶도 무너뜨렸다. 유엔난민기구(UNHCR) 자료를 인용한 배포 자료집에는 국내 실향민이 약 403만 명에 이른다고 적혀 있었다. 고향을 떠나 다른 지역으로 피신했지만 국경을 넘지 못한 사람들이다. 이들 가운데 상당수는 식량과 의약품, 아이들을 위한 교육시설조차 충분하지 않은 곳에서 생활하고 있다.
미얀마의 민주세력 대표들이 한국 국회를 찾은 것도 바로 이런 현실을 알리기 위해서였다.
"군사적 지원을 요청하러 온 것이 아닙니다"
이날 간담회에는 조국혁신당 김준형·김형연·백선희·강경숙 의원이 참석했다. 사회는 원동욱 동아대학교 교수가 맡았다.
미얀마 측에서는 진 마 아웅 국민통합정부(NUG) 외교장관 겸 연방민주연합 수립 주도위원회(SCEF) 사무국 구성원, 네이네 플로 SCEF 사무국 구성원, 살라이 뜨라해 SCEF 사무국 구성원 겸 친민족전선(CNF) 사무총장, 띤 툰 나잉 SCEF 재정 담당 위원 겸 NUG 기획재정부 장관 등 SCEF 대표단 4명이 참석했다. 안나이툰 NUG 한국대표부 대표를 비롯한 재한 미얀마 인사들도 자리를 함께했다.
SCEF는 군부에 맞서 싸우는 미얀마 민주세력과 소수민족 저항조직들이 새로운 연방국가를 건설하기 위해 결성한 협의체다.
이날 강경숙 조국혁신당 의원은 대표단에 물었다. 한국이 지금까지 제공한 지원만으로는 부족하다고 했는데, 구체적으로 무엇이 더 필요하냐는 질문이었다. 살라이 뜨라해 SCEF 사무국 구성원이 답변했다.
"우리는 군사적 지원을 요청하러 온 것이 아닙니다. 기본적인 인도적 지원을 요청하러 왔습니다."
그는 미얀마 국내의 피란민 수백만 명이 식량과 의약품 부족에 시달리고 있으며, 인도와 태국, 말레이시아 등으로 국경을 넘은 난민들도 많다고 설명했다. 그가 강조한 또 하나의 문제는 민간인 보호였다.
"군부는 여전히 민간인들을 공격하고 있습니다. 학교와 병원, 교회까지 폭격하고 있습니다."
그는 군부의 공격을 막고 주민들의 생명을 지키기 위한 국제사회의 도움이 절실하다고 말했다. 네이네 플로 SCEF 사무국 구성원도 가장 시급한 과제로 피란민 지원을 꼽았다. 먹을 거리뿐 아니라 의료와 교육이 필요하다는 것이다.
또 대표단은 지원 규모 못지않게 중요한 문제가 있다고 강조했다. 바로 구호물자가 실제로 필요한 사람들에게 전달되는 방식이다. 미얀마의 상당수 지역에서는 군부와 저항세력 사이에 전투가 이어지고 있다. 군부가 통제하는 행정망을 통해서는 저항세력 관할 지역의 주민들에게 지원을 전달하기 어렵다.
네이네 플로 구성원은 국경을 넘어 구호물자를 직접 전달하는 '초국경 인도적 지원'을 제안했다. 이미 현지에서 활동하고 있는 자치정부와 구호단체의 전달망을 활용하자는 것이다. 이는 단순히 돈이나 물자를 보내는 문제를 넘어선다. 누구와 협력하고 어떤 경로를 이용해야 도움이 주민들에게 도착할 수 있는지를 따져야 한다는 뜻이다.
"공습을 줄이려면 항공유 공급부터 막아야 "
이날 대표단이 한국 정부에 요청한 조치 가운데 특히 눈에 띄는 것은 군부의 공습 능력을 약화시키기 위한 제재였다. 진 마 아웅 NUG 외교장관은 미얀마 군부가 민간인을 공격하는 데 군용기를 이용하고 있다는 점을 지적했다.
그는 공습을 줄이기 위해 항공유 공급을 차단해야 한다고 강조했다. 군부와 연계된 기업들에 대한 경제제재도 요청했다. 군부에 항공유가 공급되는 경로를 차단하는 것은 민간인 공격 능력을 제한하기 위한 유효한 수단이 될 수 있다는 설명이다.
물론 한국 정부가 제재에 나선다고 해서 미얀마 군부의 공습이 즉시 중단되는 것은 아니다. 한국 기업이나 금융기관이 관련 거래에 관여하고 있는지, 기존 제재가 어디까지 적용되는지, 다른 나라와 어떤 공조가 가능한지 확인해야 한다.
그러나 진 마 아웅 장관의 요구는 분명했다. 미얀마의 민간인들이 폭격으로 목숨을 잃는 상황에서 국제사회가 군부의 항공작전을 가능하게 하는 공급망에도 관심을 기울여야 한다는 것이다.
한국이 검토할 수 있는 조치도 여기에 맞춰 구체화할 수 있다고 설명했다. 군부와 연계된 기업 거래를 제한하거나 금융 흐름을 감시하는 일, 항공유와 관련 물자의 공급망을 점검하는 일, 유엔 및 다른 국가들과 정보를 공유하는 일 등이 그 대상이다.
군부가 원하는 것은 국제사회의 인정
2021년 쿠데타를 주도한 민 아웅 흘라잉 군 최고사령관은 군부가 주도한 선거를 거쳐 지난 4월 군복을 벗고 대통령에 취임했다. 이후 그는 외국 정상들과의 만남을 늘리며 국제사회에서 정권의 정당성을 인정받으려 하고 있다.
미얀마 민주세력이 우려하는 것도 바로 이 대목이다. 군부가 민간인에 대한 공습을 계속하면서도 한편으로는 외교관계를 넓혀 정상적인 정부로 인정받으려 한다는 것이다. 진 마 아웅 NUG 외교장관은 군부가 중국과 러시아, 아세안(ASEAN) 회원국 등과 관계를 강화하고 있다고 설명했다.
그는 아세안 전체가 미얀마 군부를 합법적인 정부로 공식 인정한 것은 아니라고 강조했다. 군부가 실시한 선거 역시 정당성을 인정받지 못하고 있다는 것이 진 마 아웅 장관 설명이었다. 그는 2021년 아세안과 미얀마 군부가 합의한 '5개항 합의'를 거론했다. 폭력 중단과 대화 등을 담은 합의였지만, 군부가 이를 제대로 이행하지 않았다는 것이다.
진 마 아웅 장관은 한국 정부와 국회에도 군부를 정당한 정부로 인정하는 데 반대하는 입장을 지켜달라고 요청했다. 한국은 아세안과 긴밀한 외교·경제 관계를 맺고 있다. 미얀마 문제를 아세안만의 문제로 볼 수 없는 이유다. 대표단이 한국에 기대하는 것은 아세안 및 다른 나라들과 협력하면서 군부의 폭력 중단과 민간인 보호를 위한 외교적 압박에 나서달라는 것이었다.
한국 국회에 '미얀마 친구들'을 만들어 달라
간담회 막바지에는 한국 국회가 할 수 있는 역할에 관한 구체적인 제안도 나왔다. 네이네 플로 구성원은 미얀마 문제가 워낙 복잡해 한국 국회의원들이 상황을 자세히 알기 어려울 것이라고 말했다. 그러면서 국회 안에 미얀마 문제를 지속적으로 다루는 협의체를 만드는 방안을 제안했다.
진 마 아웅 장관은 호주와 캐나다의 사례를 소개했다. 이들 나라에서는 미얀마 문제에 관심을 가진 의원들이 모임을 만들어 인도적 지원과 민주화 문제를 논의하고 있다는 것이다. 한국 국회에도 비슷한 의원 모임이 만들어진다면 미얀마 민주 세력과 지속적으로 소통하는 창구가 될 수 있다는 설명이었다.
그는 국회의원들이 정부에 미얀마 인도적 지원 현황을 묻고, 민간인 보호를 위해 어떤 외교적 노력을 하고 있는지 점검할 수 있다고 말했다. 국회가 직접 구호물자를 전달하거나 제재를 집행하는 기관은 아니지만 정부 정책을 감시하고 예산을 심의하며, 국제적인 의원 외교를 통해 문제를 제기할 수 있다는 지적이다.
원동욱 동아대 교수는 이날 대표단의 요구를 정리해 참석 의원들에게 전달하겠다고 약속했다.
한국의 민주화 경험이 미얀마에 던지는 질문
진 마 아웅 장관은 한국 방문이 특별한 의미를 갖는다고 말했다. 그는 한국이 권위주의 통치를 극복하고 민주주의를 이뤄낸 나라라는 점을 강조했다. 그 과정에서 많은 희생이 있었다는 사실도 알고 있다고 했다.
물론 한국과 미얀마의 역사는 같지 않다. 미얀마에는 오랫동안 이어진 소수민족의 자치권 문제와 복잡한 무장 갈등이 얽혀 있다. 한국의 민주화 경험을 그대로 옮겨 적용할 수는 없다. 그럼에도 두 나라 사이에는 공통된 질문이 있다. 군대가 국민을 보호하기는커녕 국민에게 총을 겨눌 때, 시민들은 어떻게 민주주의를 지켜낼 수 있는가.
미얀마 민주세력은 굶주리는 사람들에게 식량을 보내고, 민간인 공습을 줄일 방법을 찾고, 군부의 폭력을 국제사회가 외면하지 않도록 도와달라고 요청했다.
이날 상영된 영상의 마지막에는 짧은 문장이 등장했다.
"다음 악수를 나누기 전에 달력을 보십시오. 그 주에 무슨 일이 있었는지 물으십시오."
외국 지도자가 독재자와 악수하는 동안, 미얀마에서는 또 다른 민간인들이 목숨을 잃고 있을 수 있다는 서늘한 경고였다. 영상 속 지도에 찍힌 수백 개의 점은 모두 실제로 벌어진 비극을 나타냈다. 점 하나하나가 수많은 사람의 목숨을 앗아간 학살의 현장이었다.
미얀마 대표단이 한국 국회에 전하려던 이야기도 결국 그것이었다. 전쟁이 끝나기를 기다리는 동안에도 사람들이 죽어가고 있다는 사실, 그리고 그 죽음을 줄이기 위해 한국이 당장 할 수 있는 일을 해달라는 간절한 호소였다.
- [미얀마의 현재와 미래 ②] 군부에 맞서 싸우는 미얀마 사람들이 꿈꾸는 나라
가 이어집니다.