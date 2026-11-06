'행주대첩' 비밀 병기 만든 천재 공학자를 아시나요

큰사진보기 ▲변이중의 충절을 기리는 봉암서원. 변이중을 주향, 윤진 변윤중 변경윤 변덕윤 변휴 변치명을 종향으로 모시고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉암서원의 옛 기념관(시징당)에 전시됐던 변이중 화차. 새 화차 체험관이 건립되면 그곳에 전시될 예정이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲변이중의 화차 재현 모습. 지난 2011년 육군포병학교 훈련장에서 열린 화차 시연회에서다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

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큰사진보기 ▲봉암마을과 봉암서원을 지키는 느티나무. 수령 300년으로 추정되고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉암서원은 망암 변이중을 주벽으로 모시고 있다. 봉암서원의 추계대제 때 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲지금 건립되고 있는 화차 체험장과 봉암서원 전경. 장성군 장성읍 장안리 봉암마을에 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲변이중의 충절을 기리는 장성 봉암서원. 은행나무의 가을빛이 완연하다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲충신과 열녀, 효부를 기리는 삼강정려. 변윤중과 부인, 그의 며느리의 충절과 효를 기리고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"며느리 서씨가 시어머니 손을 꼭 잡은 채 시신으로 발견됐다고 합니다. 투신한 시간과 장소가 달랐는데도 강물 속에서 만난 거죠. 이를 접한 조정에서 세 사람에게 충신, 열녀, 효부의 시호를 내리고 삼강정려를 하사한 겁니다."

큰사진보기 ▲물고기를 보기에 좋은 곳이라는 관어대. 봉암서원에서 부엉바위로 가는 길에 만난다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 황룡강변의 부엉바위. 변윤중과 부인, 그의 며느리가 뛰어내린 바위로 알려져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲화차 체험장과 봉암서원 풍경. 장성군 장성읍 장안리 봉암마을에 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전남일보에도 실립니다.

행주대첩은 진주대첩, 한산대첩과 함께 임진왜란 3대 대첩으로 꼽힌다. 1593년 2월 12일, 권율 장군이 이끄는 조선군이 행주산성에서 일본의 대군을 이긴 전투다. 오랫동안 '행주치마'의 전설로 묘사돼 왔다. 하지만 의문이 밀려온다. 과연 돌팔매만으로 조총의 화력을 꺾을 수 있었을까?당시 전력 차이는 절망적이었다. 조선군은 승려와 의병을 합쳐 불과 2300여 명. 반면 일본군은 3만여 명의 정예 대군이었다. 무려 10배가 넘는 차이였다. 행주산성은 거대한 돌로 쌓은 난공불락의 요새도 아니었다. 한강변 구릉지에 자리한 옛 토성에 목책(나무 울타리)을 둘러 만든 진지였다. 성 주변 역시 돌보다는 갯벌과 갈대밭이었다.벼랑 끝에 몰린 조선군은 어떻게 그 전투에서 이길 수 있었을까? 행주대첩 승리에는 역사의 그늘에 묻혀 있던 '비밀 병기'가 있었다. 조선 시대 천재 공학자이자 문신인 망암(望菴) 변이중(1546~1611)이 개발한 '화차(火車)'다.변이중은 임진왜란 때 사재를 털어 사촌동생 변윤중과 함께 화차 300대를 만들었다. 그 가운데 40대를 행주산성으로 보냈다. 이 화차가 3만 대군의 맹공을 산산조각 낸 한 수였다. 변이중 화차는 단순한 수레가 아니었다.4면에 튼튼한 방호판을 둘러 조총으로부터 사수를 보호했다. 수레 앞면과 양쪽에 무려 40정의 승자총통을 장착한 '조선판 장갑차'였다. 총통 1정마다 철환(철 총알)이 열댓 발씩 장전 됐다. 한 번에 수백 발의 철환을 일본군 진영으로 융단 폭격할 수 있었다.행주대첩 승리의 연출가, 망암 변이중은 장성 봉암마을에서 태어났다. 28살에 과거에 급제했다. 호조좌랑, 예조정랑, 황해도사, 평안도사, 풍기군수 등을 거쳐 전라도 소모사와 독운사를 지냈다.그의 숭고한 충절과 구국의 숨결이 전남광주특별시 장성군 장성읍 장안리와 봉암서원에 깃들어 있다. 지난 1일, 이곳을 찾았다. 장안리는 고려 공민왕 때 황주 변씨 가문이 터를 잡으며 형성됐다. 본디 '담안' 또는 '장내'로 불렸다.봉암서원은 1697년 처음 세워졌다. 서원훼철령으로 헐린 뒤 1977년 복원됐다. 서원 종앙사(宗仰祠)에는 변이중을 주향으로 모시고 있다. 임진왜란과 병자호란 때 의병으로 참여한 변윤중, 변윤진, 변경윤, 변덕윤, 변휴, 변치명 등 가문의 충의열사 6명을 함께 배향하고 있다.서원 입구 옛 기념관(시징당)을 철거한 자리에 '변이중 화차 체험관'이 건립되고 있다. 300년 된 느티나무를 배경으로 들어서는 체험관이 완성되면 변이중 문집 <망암집>에 나온 18종의 첨단 무기를 복원 전시한다.봉암서원 앞에서 발길을 멈추게 하는 또 하나의 문화유산이 있다. 정면 3칸, 측면 1칸의 삼강정려(三綱旌閭)다. 정려는 변윤중과 그의 부인 함풍 성씨, 며느리 장성 서씨 등 한 집안 3대의 애절한 충·효·열을 증언하고 있다.화차 제작을 도와 행주대첩 승리를 이끈 변윤중(?~1597)은 1597년 정유재란 때도 장성에서 의병을 일으켜 싸웠다. 그러나 밀려드는 일본군으로 중과부적 상황에 몰리자, 황룡강 푸른 물에 몸을 던졌다. 남편의 소식을 들은 부인도 거친 강물에 뒤따라 투신했다.며느리 장성 서씨 이야기도 전한다. 변윤중과 함께 의병으로 참가한 외아들 변형윤마저 부모의 뒤를 이어 강물로 뛰어내리려 했다. 부인 서씨가 남편의 허리춤을 잡아챘다. "가문의 대를 이어야 할 사람은 당신입니다" 남편을 강가로 밀쳐낸 서씨는 남편을 대신해 차가운 강물에 몸을 던졌다. 마을에서 만난 한 어르신이 전했다.변씨 일가의 전설이 서린 바위를, 물고기 노니는 모습을 내려다보기 좋은 '관어대'를 지나 만난다. 변윤중과 그의 아내, 며느리가 거친 강물로 몸을 던진 곳은 '부엉바위'라는 이름으로 남아 있다. 변윤중의 호가 수리부엉이 휴(鵂)자를 쓰는 '휴암(鵂巖)'이다.봉암서원 인근에서 푸르게 굽이치던 황룡강물은, 물줄기를 바르게 잡는 직강 공사로 흔적도 없이 사라졌다. 부엉바위 아래로 도도히 흐르던 강물 자리는 이제 논밭과 과수원으로 변했다. 가을걷이를 끝낸 논밭이 황량해졌다. 과수원에는 붉게 익은 사과가 주렁주렁 걸려 있다. 주변 산기슭의 단풍도 짙어지고 있다. 400여 년 전, 붉은 피로 나라를 구하고 절개를 지킨 숨은 영웅들의 이야기는 아름다운 수채화 풍경 속에 여전히 뜨겁게 숨 쉬고 있다.