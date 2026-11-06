카카오모빌리티, 단체교섭 사실상 거부하고 자율주행 투자까지... 이대로 괜찮나

택시 앱 시장 점유율 96%로 사실상 독점 기업인 카카오모빌리티와 택시 운수 종사자들 사이의 관계가 재정립될 수 있을까. 전국택시노동조합연맹이 개정 노동조합법을 근거로 카카오모빌리티에 배차 알고리즘과 수수료 문제 등을 놓고 단체교섭을 요구한 가운데 카카오모빌리티는 무대응으로 일관하고 있다. 노조는 법적 판단을 받겠다 나선 상황이다.
기술플랫폼과 플랫폼 내 서비스 제공자 간 갈등은 이 시대 가장 첨예한 노동 전선이다. 배달음식 플랫폼과 라이더, 숙박플랫폼과 숙박업체, 쿠팡·아마존·알리익스프레스 등 이커머스 공룡들과 입점업체, 음악 스트리밍 플랫폼과 가수 등 기술플랫폼과 서비스 제공자 간 갈등이 곳곳에서 불거진다. 법적 공방으로 가거나 노동조합이 결성돼 맞서거나 국가기관에 문제를 살펴 달라 제소하는 등의 사례가 잇따른다. 소비자 편의를 확대하고 시장을 확장한다는 플랫폼 기업의 주장과 '재주는 곰이 부리고 돈은 왕서방이 번다'는 서비스 제공자의 외침이 맞서는 실정이다.
앱 택시 문제는 그중에서도 뜨거운 감자다. 최근 국회 국정감사에서도 카카오모빌리티의 심야 부스터 호출료 문제가 거론됐을 만큼 논란이 되고 있다. 공생과 종속 사이에서 첨예한 갈등을 빚는 앱 택시 문제를 본지가 들여다본다.
카카오모빌리티와 맞서는 택시노조... 이유는?
현재 카카오모빌리티는 앱 내 택시 호출을 더 용이하게 하는 고급 서비스를 여럿 운영한다. 기본 호출에 더하여 승차거부 없는 카카오T블루, 공급량이 부족한 심야에 택시 호출 확률을 높이기 위한 심야 부스터 호출 등이 대표적이다. 이때 소비자는 각 서비스를 이용하기 위한 추가금을 수천 원 더 결제하게 된다.
문제는 배분비율이다. 플랫폼과 기사는 직고용 상태가 아닌 단순 중개서비스 제공과 이용, 카카오T블루의 경우엔 가맹계약 및 업무제휴계약 관계에 놓여 있다. 이때 배분비율은 플랫폼이 정하거나 계약에 의존하는데, 둘 다 시장 지배적 사업자인 카카오모빌리티의 기존 비율을 받아들이게 되는 실정이다. 분배비율은 사적 계약사항인 관계로 앱 내 별도 공개되거나 유관 기관에 공표되지 않는다. 택시 이용자로선 알 방도가 없다.
국감에 제출된 자료에서 카카오모빌리티는 카카오T블루의 경우 5대5 배분이 원칙, 심야 부스터는 호출료 9할을 기사에게 지급한다고 주장한다. 반면 전국택시노동조합연맹은 실태조사를 벌인 결과 지역별로 큰 차이가 있다고 반박한다. 대전, 울산 등 여러 지역 기사에게 호출료가 지급되지 않거나 턱없이 적은 비율로 지급된다는 것이다. 이와 관련한 정보 또한 플랫폼 제공자인 카카오모빌리티가 통합해 관리하는 관계로 외부 기관, 심지어 서비스 제공자인 기사들조차 알 수 없는 실정이다. 독점적 사업자가 호출료와 정산과정을 불투명하게 운영해도 개별 택시기사는 별다른 항변을 할 수가 없다.
일선 기사들이 불투명한 배분구조를 확인하려 하거나 문제제기를 할 수 없는 이유가 더 있다. 취재 과정에서 만난 여러 기사들은 "잘못 항의를 하면 멀리 떨어진 콜만 들어오는 불이익을 받는다"거나 "수행하기 어려운 콜을 취소하게 되면 벌점이 오고 불이익을 받는다", "기사들 사이에 콜 배정이 공정하지 않다"는 말을 전하기도 했다. 적어도 카카오모빌리티에 불편한 소리를 할 경우 불이익을 받을 수 있다는 우려가 일선 기사들 사이에 공공연하다는 사실을 짐작할 수 있었다. 국회에도 관련 사안이 보고된 것으로 알려졌다.
공정위도 패했다... 이대로 괜찮을까
플랫폼이 장악한 데이터를 바탕으로 서비스를 운영하는 과정에서 플랫폼에 협조적이지 않은 서비스 제공자에게 불이익을 주는 사례는 꾸준히 보고돼 왔다. 아마존에 대항해 배달기사 노조가 결성된 뉴욕 등의 사례에서도 플랫폼 기업이 특정 배달기사들에게 꺼려지는 일감을 몰아주거나 성과 미진 등을 이유로 계정을 제한하고 아예 해지해 버리는 사례가 잇따라 논란이 된 바 있다. 자사우대는 그보다도 노골적이며 공공연하다. 네이버쇼핑이 스마트스토어 입점업체를 우대한다거나 카카오모빌리티가 자사 가맹택시에 콜을 몰아준 사건은 모두 법원에서 적법성을 다퉈야 했다.
그간 플랫폼과 입점 서비스 제공자의 갈등에 대하여 각 부처는 적극적으로 개입하지 않아 왔다. 문제가 크게 불거져 나온 뒤에야 공정거래위원회가 나서는 식으로 대응했을 뿐이다. 실태파악은 입점 서비스 제공자 단체나 조직에서 주먹구구식으로 이뤄졌고, 끊임없이 지표의 공정성이나 신뢰성이 문제됐다.
지난해 서울고등법원이 공정위가 카카오모빌리티에 부과한 과징금을 취소한 사건에서도 '입증 부족'이 쟁점이 됐다. 공정위가 제시한 배차편향 데이터, 가맹택시 비중 증가 등이 단기간에 걸친 통계자료라는 점 등이 문제가 됐다. 해당 재판과정에서 도리어 주목을 받은 것은 국토교통부 등 정부 조직이 시장의 96%까지 장악한 독점적 사업자의 사업운영에 대하여 꾸준한 관찰과 평가, 분석 및 연구 등을 진행하지 않았다는 점이었다. 이로부터 공정위가 제시한 단기 통계에서의 뚜렷한 변화양상에도 불구하고 장기적 인과관계 증명이 뒷받침되지 못했다.
이번 국정감사를 통해 황운하 조국혁신당 의원은 국토교통부가 호출료 배분 실태 등을 전면적으로 파악하고 기사들에게 정산 내용을 공개하도록 할 것을 요구했다. 카카오모빌리티를 상대로 한 택시노조의 단체교섭 요청에 아직 진전이 없는 가운데, 정부 차원에서 최소한의 공정을 보장하기 위한 데이터 공표가 필요하다는 요청이다.
지배적 사업자 된 카카오, 기사들 자리는?
한편 플랫폼과 입점 서비스 제공자 간 갈등에서 가장 선두에 선 미국에선 새로운 전선이 생겨나고 있다. 아마존 역사상 첫 독립 단위노조로 결성된 뉴욕 스태튼섬 물류센터(JFK8)의 아마존 노동조합(ALU), 또 아마존을 상대로 배송기사의 직원지위 인정 등을 이끌어낸 팀스터스 등이 플랫폼이 로봇과 알고리즘을 활용해 인간 노동자를 적극 대체하려는 흐름에 맞서고 있는 실정이다. 한때 플랫폼 내 서비스 제공자에게 시장확대와 일거리 제공이라는 이점을 주었던 기술기업이 더는 공존과 동행을 택하지 않으리란 우려가 확산되는 배경이다(관련기사: 당신이 매우 좋은 이 영화를 보기 바라는 이유
).
이와 같은 문제가 카카오모빌리티와 얽히지 않으리란 보장이 없다. 현재 카카오모빌리티를 비롯, 카카오 각 계열사 수 곳이 무인운전과 관련한 기술에 투자를 진행하고 있다. 카카오모빌리티는 사내 자율주행사업팀을 두고 완전 무인 로보택시 상용화를 목표로 연구 및 투자를 거듭한다. 사외 기술기업에도 카카오벤처스 등 각 계열사들이 투자한 사례가 여럿이다. 해외 기술기업 진출에 맞서기 위해 선제적으로 연구 및 개발한다는 명분을 내걸고 있지만, 기존 시장 지배 사업자로 자리매김하는데 주요한 파트너였던 인간 택시운수노동자들의 목소리는 배제돼 있는 실정이다.
플랫폼과 플랫폼 내 서비스 제공자의 위상을 두고 단체협약을 요구하고 있는 택시노조에 대하여 카카오모빌리티는 필자에게 "사용자성을 인정한 기존 사례나 판례가 없는 만큼, 공식 절차를 통해 법적 판단을 받아 볼 예정"이라는 입장을 전해왔다.