북한에서 왔다고 하면 어떤 모습 떠오르세요?

큰사진보기 ▲가장 비싼 회를 앞에 두고도 먹지 못한 이유좋은 음식도 상대방의 식사문화와 취향에 따라 다르게 받아들여질 수 있음을 보여주는 장면이다. ⓒ ChatGPT 관련사진보기

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"아니, 어머니는 한국에 오신 지 얼마 안 되셨다고 들었는데 우리보다 낫네요. 멋쟁이십니다."

"아니 북한에서 왔으면 얼굴에 검댕이 묻히고 옷도 빵꾸 난 거 입고 가야 하니?"

"아니, 가운데 회가 제일 비싸고 맛있는 건데 왜 자꾸 옆에 걸 드세요. 이거 드셔야죠."

"아니, 어떻게 날고기를 먹습니까? 세상에, 이렇게 맛있는 것들이 많은데 하필 생고기를 먹으라고 합니까?"

북한에서 왔다고 하면 사람들은 어떤 모습을 떠올릴까. 키가 작고 마른 사람, 낡은 옷을 입은 사람, 좋은 음식이나 물건을 접해보지 못한 사람.한국에 정착한 뒤 나는 남한 사람들이 북향민을 대하는 말과 행동에서 때때로 이런 고정된 이미지를 발견하곤 했다. 상대방은 좋은 뜻으로 한 말이고 배려라고 생각했지만, 받아들이는 북향민의 마음은 전혀 다를 때도 있었다.개인적으로 아는 남한 출신 목사와 북향민 출신 목사가 함께 어느 모임에 참석했을 때 있었던 일이다. 두 사람 중 한 명은 키가 크고 외모도 준수한 편이었고, 다른 한 명은 키가 작고 마른 체격이었다. 그런데 모임에 참석한 사람들이 두 사람의 출신을 반대로 짐작하는 해프닝이 벌어졌다.키가 크고 잘생긴 북향민 목사를 남한 출신이라 생각하고, 상대적으로 왜소한 남한 출신 목사를 북한에서 온 사람이라고 생각한 것이다.왜 그런 일이 벌어졌을까. 아마도 그들의 머릿속에는 북한 사람이라면 키가 작고 마른 체격일 것이라는 이미지가 자리하고 있었던 것 같다.북한의 식량 사정과 주민들의 영양 상태가 어려웠던 시기가 있었고, 지금도 지역과 계층에 따라 생활환경의 차이가 존재한다. 그렇다고 해서 북한에서 온 사람들의 외모가 모두 비슷할 리는 없다. 키가 큰 사람도 있고 작은 사람도 있으며, 체격도 제각각이다. 남한 사람들과 마찬가지다. 그런데 우리는 자신도 모르는 사이 어떤 집단에 대한 이미지를 만들어 놓고, 그 이미지에 맞춰 사람을 판단하기도 한다.비슷한 경험이 내게도 있었다. 지금으로부터 약 14년 전, 어머니를 모시고 남한 출신 지인이 운영하는 식당에 간 적이 있다. 식당주인과 함께 식사를 하게 되었는데, 사모님이 어머니에게 웃으며 말씀하셨다.그분은 아마 어머니를 칭찬하고 싶었던 것 같다. 그런데 그 말을 듣는 순간 나는 조금 걱정이 되었다. 아니나 다를까. 식당에서 나온 뒤 어머니가 내게 말씀하셨다.나는 어머니에게 그분이 좋은 뜻으로 하신 말씀이라고 설명해 드렸다. 하지만 어머니는 그 칭찬 속에서 다른 의미를 읽으셨다. '우리보다 낫네요'라는 말 때문에 북한에서 왔다고 옷도 제대로 입지 못하고 초라한 모습일 것이라고 생각했던 것 아니냐는 것이다. 참 난감했던 추억이다.이것도 내가 직접 들었던 재미있는 이야기다. 한번은 식사 자리에서 남한 출신 한 분이 자신의 경험담을 열심히 들려주셨는데, 그 내용이 너무 웃겼다. 당시 북향민을 보기 어려운 때에 처음 만난 북향민이라 너무 반갑기도 해서 정말 맛있는 음식을 대접하고 싶어 아주 좋은 횟집에 데려갔다고 한다.가장 좋고 비싼 회를 주문했는데, 이상하게도 그 북향민은 정작 가운데 놓인 회에는 손을 대지 않고 곁들임 음식이나 매운탕, 김치만 계속 집어 먹더라는 것이다. 하도 이상해서 물었다고 한다.그러자 그 북향민이 어색한 웃음을 지으면서 대답했다고 한다.그분은 그 대답에 문화충격을 받았다고 했다. 대접하는 사람은 가장 비싸고 좋은 음식을 준비했는데, 정작 그 북향민은 날고기를 먹는다는 것 자체가 낯설었던 것이다.물론 북향민이라고 해서 모두 회를 먹지 않는 것은 아니다. 북한에서도 지역과 생활환경에 따라 먹어본 음식이 다를 수 있다. 특히 바닷가에서 살지 않았거나 회를 접해본 적이 없는 사람이 처음 횟집에 갔다면 충분히 일어날 수 있는 일이다.이 외에도 남한 사람들이 맛있는 것을 대접하겠다며 식당에 가서는 "북한에도 이런 음식이 있어요?", "북한에서는 이런 거 못 먹어봤죠?"라고 묻기도 한다.북한과 남한의 식생활에는 차이가 있지만, 북한에서 왔다고 모두 같은 음식을 먹고 자란 것은 아니다. 처음 보는 음식일 수도 있고, 이미 익숙한 음식일 수도 있다. 그저 입맛에 맞지 않을 수도 있다.대접하는 고마운 마음이 상대방에게도 잘 전달되도록, 차라리 "어떤 음식을 좋아하세요?", "고향에 있을 때 가장 맛있게 먹었던 음식은 무엇이었어요?"라고 먼저 물어본다면 어떨까.이런 차이는 누군가를 돕거나 물건을 나누는 과정에서도 생긴다. 한국에는 바자회나 중고 물품 나눔 문화가 있다. 사용하던 옷이나 그릇, 생활용품 등을 저렴하게 판매하거나 필요한 사람에게 나누어 주는 것이다. 자원을 아끼고 이웃을 돕는다는 점에서 의미 있는 문화다.그런데 이런 문화에 익숙한 남한 사람들이 북향민에게도 자신이 사용하던 옷이나 그릇을 챙겨주는 경우가 있다. 북한에서 어렵게 살다 왔으니 한국에서도 필요한 것이 많을 것으로 생각해서다. 좋은 마음으로 하는 행동이 대부분이다. 하지만 받는 사람의 마음은 반드시 같지 않다.한국에 온 시기나 개인의 형편, 생각에 따라 중고 물품을 고맙게 받는 북향민도 있다. 그러나 낡거나 얼룩이 묻은 옷, 오래 사용한 그릇 등을 받으면 불편해하는 사람들도 있다.'북한에서 왔다고 나를 무시하는 건가?''내가 이런 물건도 없을 만큼 가난해 보이나?'주는 사람은 도움이라고 생각했지만 받는 사람은 자신을 낮춰 보는 행동으로 받아들일 수 있는 것이다. 여기서 중요한 것은 중고 물건을 주는 행위 자체가 잘못되었다는 뜻이 아니다. 필요한 사람이 원해서 받는 것과, 상대방이 필요할 거라 미리 짐작해 건네는 것은 다르다.나는 남편에게도 종종 누군가에게 선물하거나 도움을 주고 싶다면 우리가 사용하는 것보다 더 좋은 것이나 새것을 주는 편이 좋겠다고 말하곤 한다. 이것은 북향민에게만 해당하는 이야기가 아니라 누구에게나 마찬가지라고 생각한다.누군가에게 무엇을 준다는 것은 단순히 물건을 건네는 일이 아니다. 그 안에는 상대방을 어떤 사람으로 바라보고 있는지가 함께 담길 수 있기 때문이다.지난 글에서는 북향민들의 소비를 바라보는 일부 남한 사람들의 시선을 이야기했다. 이번에 이야기한 사례들은 조금 다르다.무엇을 했기 때문에 평가받는 것이 아니라, 북한에서 왔다는 사실만으로 이미 어떤 사람일 것이라고 짐작되는 것이다. 이런 고정관념은 때로 칭찬이 되고, 음식 대접이 되고, 도움의 손길이 되어 나타난다. 그 마음에 악의가 없다고 해서 상대방이 언제나 기쁘게 받아들이는 것은 아니다.물론 북향민들도 남한 사람들이 건네는 말과 행동에 담긴 선의를 헤아려 볼 필요가 있다. 서로의 삶을 이해하려는 노력은 어느 한쪽만의 몫이 아니기 때문이다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 상대방을 미리 규정하지 않는 태도다. 북한에서 왔다는 사실만으로 그 사람의 외모와 취향, 생활수준과 필요까지 알 수는 없다.앞서 소개한 일들은 서로를 잘 알지 못하는, 서로에 대한 이해가 부족한 남한 사람과 북향민 사이에서 일어나기 쉬운 일들이다. 그러나 자주 만나고 이야기를 나누며 관계가 쌓이다 보면, 막연히 가지고 있던 고정관념도 조금씩 달라질 수 있다. '북한에서 온 사람'이라는 이미지보다 눈앞에 있는 한 사람을 알아가게 되기 때문이다.진정한 배려는 내가 주고 싶은 것을 주는 데서가 아니라, 상대방에게 무엇이 필요한지 먼저 묻는 데서 시작된다.