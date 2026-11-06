미국 이대남은 왜 트럼프에 등 돌렸나

큰사진보기 ▲지난 3일, 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 안젤리카 루터교회의 투표소에서 한 남성이 투표를 하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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"트럼프는 새로운 전쟁은 없을 것이라고 약속했지만, 그는 또 다른 전쟁에 휘말렸을 뿐만 아니라 (이란을) 선제공격했다"

"젊은 세대는 자신들을 바보로 여기는 대통령을 좋아하지 않는다"

"트럼프의 과거를 알면서도 그의 약속을 그대로 믿었다는 것이 놀랍다"

"그가 평생 동안 일관되게 자기중심적이고 탐욕스럽지 않았던 적이 있던가?"

큰사진보기 ▲지난 3일, 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 미국 중간선거 당일, 텍사스 대학교에서 학생들이 투표를 하기 위해 줄을 서 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

2024년 도널드 트럼프 미국 대통령의 승리를 도왔던 젊은 남성 유권자들이 대거 공화당에 등을 돌렸다.<뉴욕타임스>가 발표한 이번 중간선거의 성별·나이별 투표 성향에 따르면 18세부터 29세 남성 유권자의 61%가 민주당 후보에게 투표한 것으로 나타났다. 2024년 대선 당시 트럼프 대통령이 얻었던 표에서 38%나 이탈한 것이다.트럼프 대통령의 재집권을 가능케 했던 청년층의 보수화가 불과 2년 만에 역전됐다. 트럼프 대통령과 공화당이 이번 선거에서 20대 남성들의 표심을 얻으려고 많은 공을 들였기에 이 결과에 더욱 관심이 쏠린다.가장 중요한 원인은 경제다. 지난 대선 때 트럼프 대통령은 전임 바이든 행정부가 망쳐놓은 미국 경제의 회복을 약속했다. 물가를 잡고, 일자리를 늘리고, 미국의 해외 군사 개입을 끝내겠다고 말했다. 이를 믿은 젊은 유권자들은 트럼프 대통령에게 표를 던졌다.그러나 트럼프 대통령이 집권하자 정반대의 현상이 벌어졌다. 약속을 어기고 이스라엘과 함께 이란을 공격했고, 그 결과 글로벌 유가가 폭등했다. 대학을 졸업해도 직장을 구하기 어렵고, 주택 가격과 임대료가 치솟으면서 학자금 대출과 생활비 부담이 커졌다.트럼프 대통령은 30대 남성 JD 밴스를 부통령으로 내세우고, 백악관에서 UFC 대회를 개최하며 남성성을 강조했다. 하지만 현실적인 문제 앞에서는 전혀 효과가 없었고, 트럼프 행정부를 불신하게 됐다. 소셜미디어 '엑스'에서는 트럼프 대통령을 성토하는 젊은 남성들의 불만이 터져 나왔다.반면에 트럼프 대통령의 약속을 믿은 게 어리석었다는 자성의 목소리도 나왔다.AP통신은 자체 여론조사를 통해 30세 미만 유권자 10명 중 약 7명이 하원 선거에서 민주당 후보를 지지했다고 답했고, 공화당 후보에게 투표한 사람은 3명에 그쳤다면서 "2024년 대선 당시 젊은 유권자들의 지지율이 트럼프 대통령과 카멀라 해리스 민주당 후보에게 거의 비슷하게 나뉘었던 것과 비교하면 극적인 변화(dramatic shift)"라고 분석했다.그러면서 "트럼프 대통령과 공화당은 젊은 남성 유권자들이 얼마나 강한 이념적 충성심을 가졌는지를 과대평가했고, 그들의 소외감을 과소평가했다"라며 "이번 중간선거 결과는 어려운 경제 상황 속에서 힘들게 생계를 유지하고 있는 그들을 설득하기에 충분하지 않았다는 것이 드러났다"라고 전했다.민주당은 이 기회를 놓치지 않았다. 중간선거를 앞두고 디지털 선거운동 전략을 다시 세우고, 생활비 문제를 집중적으로 부각했다. 여성, 소수인종, 성소수자 등 전통적인 지지층에만 매달리지 않고 젊은 남성 유권자의 표심을 공략하는 데 노력을 기울였다.그러나 이번 선거 결과만으로 민주당이 젊은 남성 유권자들의 지지를 되찾았다고 결론짓는 것은 섣부르다는 분석도 나온다.<워싱턴포스트>는 "젊은 유권자들은 이번 선거를 트럼프에 대한 국민투표로 여겼고, 어느 정당에도 장기적인 지지를 보낸 적이 없다"라며 "그들은 여론조사에서 가장 큰 관심사가 경제 문제라고 일관되게 답하면서 인플레이션, 주택 가격, 그리고 일자리를 걱정하고 있다는 분명한 메시지를 보냈다"라고 강조했다.여론조사 전문가 델라 볼피는 "젊은 남성 유권자들이 공화당에 등 돌린 이유는 트럼프 대통령에 대한 '배신감' 때문이며, 앞으로도 확고하게 민주당을 지지할 것이라고 단정 짓는 것은 경계해야 한다"라고 지적했다.또한 "그들은 공화당원도 아니고 민주당원도 아니며, 어느 쪽으로든 갈 수 있는 사람들이다. 민주당은 그들을 잠시 빌려온 것과 다름없다"라며 "젊은 세대의 목소리에 귀 기울이는 것을 넘어 해결책을 제시하는 정당이 그들의 장기적인 지지를 얻을 것"이라고 설명했다.이러한 현상은 젊은 남성 유권자들이 이념적 정체성보다 자신의 경제적 미래와 현실적인 삶을 더욱 중요하게 여긴다는 것을 보여줬다.진보 성향의 젊은 세대 시민단체인 넥스트젠 아메리카의 아리아나 존스 사무총장은 "다음 선거에서도 젊은 부동층 유권자들은 자신의 삶을 이해한다고 증명할 수 있는 후보에게 투표할 것"이라고 말했다.