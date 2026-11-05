"민선8기 대전시 공공재산 매입, 최대 93억 추가 부담"

큰사진보기 ▲대전시의회 공공재산정상화를위한특별위원회는 5일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고, 그 동안의 활동결과를 공개했다. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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민선 8기 대전시가 추진한 공공재산 매입 과정에서 후보지 선정과 가격 검증 등이 부실하게 이뤄져 최대 93억6800만 원의 재정 부담이 추가로 발생했다는 대전시의회 특별위원회 조사 결과가 나왔다. 특위는 대전관광공사 사옥과 대전사회복지회관 부지 매입에 대해 감사원 공익감사를 청구하기로 했다.대전시의회 '공공재산 정상화를 위한 특별위원회'(위원장 구본환)는 5일 시의회에서 기자회견을 열고 약 3개월간의 활동 결과를 발표했다. 지난 8월 제298회 임시회에서 구성된 특위에는 의원 9명이 참여했으며, 집행부 제출 자료 검토와 현장 방문, 회의·질의 등을 통해 4개 사업을 조사했다.조사 대상은 대전관광공사 사옥, 대전사회복지회관 부지, 대전부청사 건물, 보문산 프르내 자연휴양림 부지 취득·조성 사업이다.구본환 위원장은 "후보지 선정·사전 절차·권리관계·가격 검증 어느 단계에서도 충분한 검증이 이뤄지지 않았음이 확인됐다"고 밝혔다. 특위는 이 가운데 관광공사 사옥과 사회복지회관 부지, 대전부청사 등 3건의 총매매대금 627억 원 중 최소 66억4800만 원에서 최대 93억6800만 원의 추가 재정 부담이 발생한 것으로 추정했다.이는 특위가 제시한 추정액으로, 확정된 손해액은 아니다. 특위는 집행부의 소명을 듣고 금액 산정 내용을 추가 검증하겠다고 밝혔다.사업별로 보면 관광공사 사옥 원도심 이전은 후보지 선정 경위가 불분명하다는 지적을 받았다. 특위에 따르면 동구청과 공사 담당 팀장이 개인 이메일로 주고받은 비공식 유치 건의가 별다른 검토 없이 시장 방침 보고에서 최종 후보지로 확정됐다.특위는 비교 대상으로 제시된 후보지도 2개에 그쳤으며, 입지와 노동조합 의견, 가격 등을 종합적으로 검토하지 않은 채 분양 목적의 14개 층 집합건물을 매입해 사옥으로 쓰기에 적합한지 논란을 낳았다고 지적했다.사회복지회관은 첫 후보지를 선정한 기준과 이후 후보지를 변경한 사유가 방침 문서에 남아 있지 않았다는 게 특위 설명이다. 특정 공인중개사의 관여 의혹에 대해서도 구두 설명 외에 객관적인 자료를 확인하지 못했다고 밝혔다.구 위원장은 "92억 원이 넘는 예산이 투입되는 결정에 기록 한 장 남기지 않은 점은 매우 심각한 문제"라며, 최종 부지인 대흥동 1141번지 등 14필지의 권리관계와 감정평가 격차, 소유권 이전 절차에 관한 의혹도 해소되지 않았다고 말했다.대전부청사는 고가 매입 우려가 제기됐는데도 가격 협상을 충분히 하지 않았다는 지적이다. 특위는 최소 25억4300만 원에서 최대 31억7400만 원에 이르는 가격 협상 여지가 있었다고 추정했다.보문산 프르내 자연휴양림은 사유지 매입비가 274억 원 규모로 증액됐는데도 의회의 사전 변경 동의를 거치지 않았다고 지적했다. 진입도로가 좁거나 도로에 접하지 않은 땅이 발생하는 문제, 기존 공원 부지와의 중복 등으로 약 30㏊가 사업에서 제외됐는데도 사업계획을 충분히 검토하지 않았다는 주장이다.특위는 이러한 문제의 원인으로 감정평가 운영 기준 부재, 부지 선정과 사전 검토 미흡, 권리관계와 취득 요건 확인 부실, 담당자 전문성 및 부서 간 검증 체계 부족을 꼽았다.의회 조사만으로 규명하기 어려운 사실관계는 감사원에 확인을 요청하기로 했다. 이날 관광공사 사옥과 사회복지회관 부지 매입 등 2건에 대해 의장 명의로 공익감사를 청구하기로 의결했다.구 위원장은 "본 특위 보고는 위법성이나 형사책임을 확정하는 것은 아니다"라고 밝혔다. 특위는 감사 결과를 공개하고, 위법·부당 사항이 확인되면 집행부에 징계와 구상권 행사 등 후속 조치를 요구할 방침이다.재발 방지를 위해서는 재산 취득 전 투자심사·타당성 검토 등 절차를 총괄관리부서가 사전에 확인하도록 조례 제정을 추진한다. 시장이 매년 마지막 회기에 재산 취득 절차 이행실태를 의회에 보고하도록 하는 방안도 제시했다.집행부에는 후보지 비교·검토 내용의 문서화, 권리관계 해소 후 잔금 지급, 20억 원 이상 재산 취득 시 총괄재산관리관 협의 의무화 등을 요구하기로 했다. 일정 규모 이상 재산을 취득할 때는 계약 전에 후보지 비교표와 감정평가 요약, 권리관계 확인 결과를 시 홈페이지에 공개하도록 할 계획이다.