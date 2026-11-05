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정치

26.11.05 22:05최종 업데이트 26.11.05 22:20

이 대통령, 김어준에게 반박... "저 알고리즘에 안 갇혔다"

유튜브 '대통령의 Y' 첫 방송서 "욕도, 비난도 본다"며 SNS 소통 재차 강조... 국무회의 생중계 장점으론 '신뢰' 꼽아

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청와대가 이재명 대통령이 출연하는 신규 유튜브 프로그램 ‘대통령의 Y’ 촬영 장면을 4일 공개했다.
청와대가 이재명 대통령이 출연하는 신규 유튜브 프로그램 ‘대통령의 Y’ 촬영 장면을 4일 공개했다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 청와대 자체 제작 유튜브 프로그램 '대통령의 와이(Y)'에서 SNS 활용 방식과 관련한 비판에 적극 대응했다. 특히 '대통령이 알고리즘에 갇혔다'던 방송인 김어준씨 발언을 두고 "저 갇히지 않는다"는 반론도 펼쳤다.

이 대통령은 5일 처음 공개된 방송에서 시작부터 "사실 요즘 대통령님께 SNS를 좀 줄이는 게 어떠냐 이런 말씀하는 분들이 굉장히 많다"는 질문을 받았다. 진행자 손정은 앵커는 "소통보다 논란을 키울 때가 많아서 그런 게 아니냐는 입장"이라고 부연했다. 하지만 이 대통령의 생각은 달랐다. 그는 "정책이라는 건 입장이 다르기 때문에 당연히 논쟁을 해야 된다"며 "합리적인 논쟁, 토론은 많이 할수록 좋다"고 말했다.

"'왜 SNS 하냐'는 '왜 사람 만나냐'는 얘기 같이 들려"

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이 대통령은 또 "'대통령이 왜 SNS를 하느냐'(가) 저는 그런 질문처럼 들린다. '대통령이 왜 현장에 가서 사람을 만나냐'라는 얘기와 똑같이 들린다"며 "거기도 사람이 있는 것이고 그 사람들도 대한민국 국민이고 그 속에서 제가 아이디어를 얻는 경우도 매우 많다"고 설명했다. 그는 정말 많은 보고를 받지만 "또 한편으로는 거기에 없는 게 많다"며 "(SNS로) 아이디어를 얻는 것도 많고, 중요한 현황을 발견하기도 한다"고 덧붙였다.

SNS를 두고 "목숨줄"이라던 평소 지론도 변함없었다. 이 대통령은 "언론도, 정치도, 권력도, 모두가 저를 공격할 경우가 많았다"며 "그럴 때 제가 국민들과 직접 소통을 안 했으면 아마 저는 지금 이 자리에 없을 것"이라고 말했다. 이어 "저는 믿는 게 국민들의 집단지성"이라며 "정보의 전달 역할을 언론이 하기도 한다, 훌륭한 역할이다. 반드시 필요하고. 그런데 그걸로는 충분치 않다"고 했다.

이 대통령은 자신을 가리켜 '알고리즘 감옥'에 갇혔다던 김어준씨에게도 사실상 공개반박했다. 그는 "권한이 크고 그러면 그럴수록 주변에서 좋은 얘기만 하게 된다. 오히려 저한테 있는 대로 얘기해주는 사람을 저는 고맙게 생각한다. 그래서 트위터든, 뭐 예를 들어서 제가 댓글도 많이 읽는다"며 "'알고리즘에 갇혔다'고 주장하는 사람들이(있는데), 저 갇히지 않았다. 욕도 보고 비난도 보고. 다 본다"고 강조했다.

'건강을 위해서라도 밤늦은 시각까지 SNS하지 말라'는 세간의 지적에는 "저는 아무 데나 머리만 대면 그냥 잠든다"는 답변을 내놨다. 이 대통령은 "제가 거기(SNS)에 완전히 빠져들지는 않는다. 집중은 하지만 빠져들지는 않는다"며 "제가 밤에 늦은 시간까지도 열심히 자료 보고 필요한 글도 쓰고 그렇게 하는데 딱 놓고 하면 바로 잠든다. 잠은 충분히 잘 잔다. 평정심을 잃을까 걱정하는 것 같은데 전혀 아니다"고 말했다.

국무회의 생중계 계속... "집무실 생방송도 생각 중"

청와대가 이재명 대통령이 출연하는 신규 유튜브 프로그램 ‘대통령의 Y’ 촬영 장면을 4일 공개했다.
청와대가 이재명 대통령이 출연하는 신규 유튜브 프로그램 ‘대통령의 Y’ 촬영 장면을 4일 공개했다. ⓒ 연합뉴스

이 대통령은 국무회의 생중계의 장점도 거듭 피력했다. 그는 "부작용이 없다고 할 수 있겠나. 세상 모든 일에는 음지와 양지가 병존한다"면서도 "제가 원래 공개를 좋아한다. 왜냐하면 신뢰를 획득하는 방법 중 하나"라고 말했다. 이 대통령은 최근 국무회의에서 자살자 관련 통계를 잘못 언급한 일처럼 오류가 생길 가능성을 부인하지 않으면서 "그거는 감내할만한 정도라고 생각된다"며 "앞으로도 계속 할 생각"이라고 했다.

이 대통령은 '대통령의 Y' 역시 이번에는 녹화로 진행했지만 "앞으로는 생방송을 좀 하면 좋겠다"고 말했다. 그는 "편집은 사람들 입장에서는 다가 아니라고 느끼기 때문에 선입견이 있다"며 제가 위험하지만 생방송을 하는 이유가 그거다. 다 보여드리려고, 속까지 다 보여드리려고"라고 설명했다. 이어 "제가 사무실이나 이런 데서도, 집무실에서도 가끔씩 불시에 생방송을 해 볼까 생각 중"이라고 귀뜸했다.

'대통령의 Y'는 2~3주에 한번 꼴로 이어질 예정이다. 전날 성기홍 청와대 홍보소통수석은 "앞으로 현안에 대한 답변, 정책에 대한 설명을 담을 예정이며 대통령의 SNS 채널에 올라온 국민 댓글에 직접 답변도 할 것"이라며 "순방과 같은 부득이한 사정이 아니라면 당분간 2주에서 3주 간격으로 유튜브를 통해 정기적인 소통을 이어갈 것"이라고 발표했다(관련 기사 : X에서 하나 더 늘렸다, 대통령 유튜브로 '직접 소통' 강화 https://omn.kr/2kef3).

#이재명#SNS#유튜브

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