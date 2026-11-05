이 대통령, 김어준에게 반박... "저 알고리즘에 안 갇혔다"

이재명 대통령이 청와대 자체 제작 유튜브 프로그램 '대통령의 와이(Y)'에서 SNS 활용 방식과 관련한 비판에 적극 대응했다. 특히 '대통령이 알고리즘에 갇혔다'던 방송인 김어준씨 발언을 두고 "저 갇히지 않는다"는 반론도 펼쳤다.
이 대통령은 5일 처음 공개된 방송에서 시작부터 "사실 요즘 대통령님께 SNS를 좀 줄이는 게 어떠냐 이런 말씀하는 분들이 굉장히 많다"는 질문을 받았다. 진행자 손정은 앵커는 "소통보다 논란을 키울 때가 많아서 그런 게 아니냐는 입장"이라고 부연했다. 하지만 이 대통령의 생각은 달랐다. 그는 "정책이라는 건 입장이 다르기 때문에 당연히 논쟁을 해야 된다"며 "합리적인 논쟁, 토론은 많이 할수록 좋다"고 말했다.
"'왜 SNS 하냐'는 '왜 사람 만나냐'는 얘기 같이 들려"
이 대통령은 또 "'대통령이 왜 SNS를 하느냐'(가) 저는 그런 질문처럼 들린다. '대통령이 왜 현장에 가서 사람을 만나냐'라는 얘기와 똑같이 들린다"며 "거기도 사람이 있는 것이고 그 사람들도 대한민국 국민이고 그 속에서 제가 아이디어를 얻는 경우도 매우 많다"고 설명했다. 그는 정말 많은 보고를 받지만 "또 한편으로는 거기에 없는 게 많다"며 "(SNS로) 아이디어를 얻는 것도 많고, 중요한 현황을 발견하기도 한다"고 덧붙였다.
SNS를 두고 "목숨줄"이라던 평소 지론도 변함없었다. 이 대통령은 "언론도, 정치도, 권력도, 모두가 저를 공격할 경우가 많았다"며 "그럴 때 제가 국민들과 직접 소통을 안 했으면 아마 저는 지금 이 자리에 없을 것"이라고 말했다. 이어 "저는 믿는 게 국민들의 집단지성"이라며 "정보의 전달 역할을 언론이 하기도 한다, 훌륭한 역할이다. 반드시 필요하고. 그런데 그걸로는 충분치 않다"고 했다.
이 대통령은 자신을 가리켜 '알고리즘 감옥'에 갇혔다던 김어준씨에게도 사실상 공개반박했다. 그는 "권한이 크고 그러면 그럴수록 주변에서 좋은 얘기만 하게 된다. 오히려 저한테 있는 대로 얘기해주는 사람을 저는 고맙게 생각한다. 그래서 트위터든, 뭐 예를 들어서 제가 댓글도 많이 읽는다"며 "'알고리즘에 갇혔다'고 주장하는 사람들이(있는데), 저 갇히지 않았다. 욕도 보고 비난도 보고. 다 본다"고 강조했다.
'건강을 위해서라도 밤늦은 시각까지 SNS하지 말라'는 세간의 지적에는 "저는 아무 데나 머리만 대면 그냥 잠든다"는 답변을 내놨다. 이 대통령은 "제가 거기(SNS)에 완전히 빠져들지는 않는다. 집중은 하지만 빠져들지는 않는다"며 "제가 밤에 늦은 시간까지도 열심히 자료 보고 필요한 글도 쓰고 그렇게 하는데 딱 놓고 하면 바로 잠든다. 잠은 충분히 잘 잔다. 평정심을 잃을까 걱정하는 것 같은데 전혀 아니다"고 말했다.
국무회의 생중계 계속... "집무실 생방송도 생각 중"
이 대통령은 국무회의 생중계의 장점도 거듭 피력했다. 그는 "부작용이 없다고 할 수 있겠나. 세상 모든 일에는 음지와 양지가 병존한다"면서도 "제가 원래 공개를 좋아한다. 왜냐하면 신뢰를 획득하는 방법 중 하나"라고 말했다. 이 대통령은 최근 국무회의에서 자살자 관련 통계를 잘못 언급한 일처럼 오류가 생길 가능성을 부인하지 않으면서 "그거는 감내할만한 정도라고 생각된다"며 "앞으로도 계속 할 생각"이라고 했다.
이 대통령은 '대통령의 Y' 역시 이번에는 녹화로 진행했지만 "앞으로는 생방송을 좀 하면 좋겠다"고 말했다. 그는 "편집은 사람들 입장에서는 다가 아니라고 느끼기 때문에 선입견이 있다"며 제가 위험하지만 생방송을 하는 이유가 그거다. 다 보여드리려고, 속까지 다 보여드리려고"라고 설명했다. 이어 "제가 사무실이나 이런 데서도, 집무실에서도 가끔씩 불시에 생방송을 해 볼까 생각 중"이라고 귀뜸했다.
'대통령의 Y'는 2~3주에 한번 꼴로 이어질 예정이다. 전날 성기홍 청와대 홍보소통수석은 "앞으로 현안에 대한 답변, 정책에 대한 설명을 담을 예정이며 대통령의 SNS 채널에 올라온 국민 댓글에 직접 답변도 할 것"이라며 "순방과 같은 부득이한 사정이 아니라면 당분간 2주에서 3주 간격으로 유튜브를 통해 정기적인 소통을 이어갈 것"이라고 발표했다(관련 기사 : X에서 하나 더 늘렸다, 대통령 유튜브로 '직접 소통' 강화
https://omn.kr/2kef3).