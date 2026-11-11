'Be the Reds'가 '빨갱이 되자'? 공공도서관에 이런 책이

큰사진보기 ▲도서관에서 만난 한 아이가 말했다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"선생님, 공공도서관에 이런 책이 서가에 꽂혀 있어도 되는 건가요?"

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'좌익 세력은 1961년 2월 3만 명의 군중을 모아놓고 "가자 북으로! 오라 남으로!"라는 친북 구호를 외쳤다. 급기야 서울 한복판에서 "김일성 장군 만세"를 부르는 일까지 벌어졌고, "양키 고 홈"을 외치는 반미 데모가 끊이지 않았다.'(36쪽)



'읍, 면, 동 단위로 구축되는 '마을 교육 공동체'의 실상은 끔찍한 전체주의 사상 교육 시스템이다. 이들은 "한 아이를 키우기 위해 온 마을이 필요하다"는 감성적인 구호를 내세우지만, 그 숨은 목적은 부모가 가진 고유한 자녀 양육권을 박탈하고 좌익 마을 활동가들이 아이들의 교육과 사상을 통제하려는 것이다.'(136쪽)

'온 국민이 입고 다녔던 붉은 티셔츠에 붓글씨로 큼지막하게 쓰인 영어 문구는 "Be the Reds"였다. 이를 직역하면 "빨갱이가 되자"는 뜻이 된다. 자유민주주의 국가의 국민들이 스스로 '빨갱이가 되자'는 구호를 가슴에 달고 거리를 활보한 셈이다. 또한, 대중들이 열광적으로 불렀던 응원가 "오 필승 코리아"와 응원 도구에 새겨진 국호는 대한민국을 상징하는 정식 영문 표기인 Korea가 아니었다. 북한이 일관되게 주장해 온 적화통일 방안인 고려 연방제를 연상케 하는 Corea라는 스펠링이 도배되어 있었다.'(87쪽)

큰사진보기 ▲광복절인 지난 8월 15일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 6.3지방선거 투표용지 부족사태에 항의하는 집회가 열리고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

도서관에서 만난 한 아이가 말했다. 지난 '12.3 윤석열 내란' 이후 비슷한 이름의 책들이 우후죽순 출간된 사실이 떠올랐다. 제대로 읽어보지도 않고 제목만 보고 섣불리 판단해서는 안 된다고 되레 나무라기까지 했다.억울하다던 그가 그가 며칠 뒤 '실물'을 보여주었다. 그의 말은 어김 없는 사실이었다. 책 표지에 도서관의 이름과 바코드가 선명히 부착되어 있었다.'국정원 대공 분야 경력 27년'을 수식어로 내세우며 내란이 기획됐다고 주장하는 책. 이 책이 지방정부가 운영하는 공공 도서관에 비치되어 있다는 게 납득이 되지 않았다. 그것도 5.18이 일어난 광주의 한복판에 여러 민주화운동을 왜곡하고 내란을 두둔하는 책이 대출되고 있다는 게 충격적이었다.며칠 뒤 이 책을 다시 만났다. 그것도 고등학교의 교실에서. 같은 도서관에서 대출된 것이었다. 그 학생은 자기가 빌린 게 아니라면서도, 주제별로 요점이 잘 정리되어 있고 글이 길지 않아 술술 읽힌다고 태연하게 말했다. 소셜네트워크서비스(SNS)의 짧은 동영상에 길들여진 아이들에게 맞춤인 책이라는 거다.최근 알게 된 거지만, 이 책은 기성세대에겐 몰라도, 아이들에겐 꽤 유명한 신간 도서인 듯했다. 극우 유튜버 전한길이 자신의 채널에서 대대적으로 홍보했고, 이후 인스타그램을 통해 청년 세대의 필독서로 소개되며 급속도로 퍼져나갔다고 한다. 읽어보진 않았어도 제목은 들어서 알고 있다는 아이들이 적지 않았다.놀랍게도 저자 스스로 극우라는 용어만 사용하지 않았을 뿐 '이념 서적'이라는 점을 공공연히 드러내고 있다. "1948년 건국된 자유민주주의 대한민국 세력과 공산 전체주의의 반(反)대한민국 세력 간의 체제 전쟁이 시작됐다"는 게 핵심 내용이다. 동시에 "방관자적 무임승차를 버리고 잠든 이웃을 깨우자"고 외치며 "10권, 100권 국민 깨우기 연쇄 배포 운동에 맹렬하게 돌입하라"며 책의 구매를 독려하고 있다.이 책은 현대사에 관한 지식이 부족한 요즘 아이들에게 특히 위험하다고 본다. 당장 "국정원에서 27년 동안 근무한 전문가가 설마 거짓말을 늘어놓겠느냐"는 아이의 반문은 심각성을 더한다. 책의 서술은 본인의 주장일 뿐 하나같이 역사적 진실과는 거리가 멀어보였다.노파심에 몇 구절만 여기에 그대로 옮긴다. 4.19 혁명의 배후에 공산주의 세력이 있다고 단정하고, 마을 공동체 조직인 주민자치회까지 '좌파 부패 카르텔'로 매도하며 제목을 뽑고 있는 부분이다.반공을 권력 유지의 수단으로 삼은 이승만 정권의 몰락으로 통일 운동이 활발하게 일어난 건 당연한 귀결이었다. 더욱이 정전 협정이 체결된 지 채 10년도 되지 않는 상황에서 분단의 극복은 당면 과제였을 뿐만 아니라 자연스럽게 경제 문제와 민중의 생존권 문제와 결부됐다. "가자 북으로! 오라 남으로!"와 함께 "이북 전기, 이남 쌀"이라는 통일 운동 구호가 등장한 배경이다. 이를 친북 구호라고 단정하는 건 전형적인 견강부회다.한편, "김일성 장군 만세"는 4.19 혁명으로 성립된 장면 정부조차 반공에 기댄 특별법 제정을 추진하자 이에 반발한 일부 시위대의 구호로 알려져 있다. 이는 4.19 혁명 직후 이승만 정권의 언론 탄압에 맞서 표현의 자유를 역설하기 위해 시인 김수영이 쓴 '김일성 만세'라는 작품에서 와전됐다는 주장도 있다. 맥락을 살피지도 않고, 이를 친북으로 매도하는 것 또한 왜곡이다. 심지어는 2002 월드컵 당시 '붉은 악마'의 응원을 좌파들의 상징 조작이라고 말하는 내용도 있다.1946년 대구의 10월 항쟁을 "붉은 광기에 사로잡힌 폭도들이 일으킨 난동(26쪽)"으로 규정하고, 제주 4.3 사건을 "김일성이 지배하는 북한식 공산국가를 세우기 위한 기획된 내란(27쪽)"으로 설명하는 대목도 있다. 이름부터 '대구 폭동'과 '여순반란사건'이다.대구의 10월 항쟁은 미군정이 쌀값 폭등을 막기 위해 식량을 수집하고 배급을 통제하는 과정에서 식량 부족과 경찰에 대한 반감 등이 폭발한 사건이다. 재정 적자를 메우려고 화폐를 과도하게 발행하여 물가가 폭등하는 등 미군정의 경제 정책에 대한 불만이 고조되는 상황이었다. 대구에서 시작된 항쟁은 순식간에 전국으로 확산되었다. 이를 폭도들의 난동으로 규정하는 건 어불성설이다.제주 4.3 사건은 미군정의 실정에 대한 불만과 단독 정부 수립 반대 등을 주장하며 남로당 제주 지부가 중심이 되어 일으킨 무장 봉기라는 게 학계의 정설이다. 더욱이 고립된 섬에서 미군정에 맞서 내란을 기획했다는 주장은 무리한 억측이다. 아울러, 학계의 연구 성과를 반영하여 지난 2021년 여야 합의로 '여수 순천 10.19 사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법'이 제정되었는데도 여전히 '여순반란사건'으로 명명하는 건 역사적 진실을 애써 가리려는 행태다."5.18 역사 왜곡 도서는 검수 과정에서 걸러지지만, 다른 역사 교양 도서는 특별한 사유가 없으면 도서 구매 신청자의 요청을 그대로 반영합니다." 이 책이 도서관 서가에 꽂히게 된 이유를 도서관 담당자는 이렇게 설명했다. 내가 판단하기에 책 속에 5.18 관련 내용도 문제가 있고, 앞서 서술한 것처럼 다른 역사적 사건 서술도 적절치 않으므로 사전에 걸러졌어야 맞다고 생각한다.담당자는 한 해 시민들이 추천한 도서 중 백여 권 정도가 도서관에 입고 된다고 했다. 그는 검수할 도서의 분량이 너무 많다고 해명했지만, 솔직히 권수가 그것밖에 안 되나 싶기도 했다. 지역민들에게 독서를 권장하고, 양서를 제공해야 할 책임이 있는 공공 도서관이 고작 한 해 백여 권을 제대로 검수할 역량조차 없다는 게 말이 되나 싶어서다.'12.3 윤석열 내란' 이후 더더욱 노골화한 극우 세력의 준동과 우리 사회의 이념적 양극화로 인한 일종의 '병리 현상'으로, 달리 설명할 방법이 없다고 생각한다.요컨대, 이 책이 공공 도서관을 넘어 고등학교 교실 안까지 들어오고 있는 현실에 주목해야 한다. 아이들이 세상과 소통하는 창구인 인스타그램을 극우 콘텐츠들이 완전히 장악한 이후 그 영향력이 오프라인으로 급속히 확산하고 있다는 방증이다. 아이들의 극우화가 가져올 잿빛 미래가 적이 두렵다.사족. 공공 도서관 장서 검색 서비스를 통해 광역 단체별로 이 책의 보유 여부를 확인해 봤다. 놀랍게도 전국 대부분의 공공 도서관에서 대출이 가능하다는 메시지가 떴다. 교과서의 내용조차 부정하는 도서를 국민의 세금으로 구매하는 게 과연 온당한 일인지 묻지 않을 수 없다.