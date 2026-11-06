수만 송이 태안 국화의 향연, '반려 식물' 체험도

큰사진보기 ▲상징조형물과 옥파이종일선생기념관'2026 꽃과 바다 태안국화축제'가 지난달 30일 화려한 막을 올려 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열리고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026 꽃과 바다 태안국화축제'가 지난달 30일 화려한 막을 올렸다. 축제는 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열린다. 사진은 국화축제장 한 편에 마련된 반려식물 체험관. ⓒ 김동이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'2026 꽃과 바다 태안국화축제'가 지난달 30일 화려한 막을 올렸다. 축제는 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열린다. 사진은 국화축제장 한 편에 마련된 반려식물 체험관. ⓒ 김동이 관련사진보기

"작은 초록이 일상을 바꿉니다!"

큰사진보기 ▲자이언트 플라워와 옥파 이종일 선생 생가지'2026 꽃과 바다 태안국화축제'가 지난달 30일 화려한 막을 올려 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열리고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲귀여운 팬더 조형물'2026 꽃과 바다 태안국화축제'가 지난달 30일 화려한 막을 올려 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열리고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲하트조형물'2026 꽃과 바다 태안국화축제'가 지난달 30일 화려한 막을 올려 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열리고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말하는 문인홍 추진위원장‘2026 꽃과 바다 태안국화축제’가 지난달 30일 화려한 막을 올려 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열리고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲퍼포먼스'2026 꽃과 바다 태안국화축제'가 지난달 30일 화려한 막을 올려 이번 주말인 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열리고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

수만 송이 국화의 향연이 펼쳐지는 10일간의 '2026 꽃과 바다 태안국화 축제'. 지난달 30일, 충남 태안군의 대표적인 애국지사 옥파 이종일 선생의 생가지가 위치한 원북면 반계리에서 화려한 막을 올린 가운데 관람객들의 발길이 몰린 곳이 있다. 바로 '반려 식물 체험관'이다. 국화축제장 한편에 마련된 '반려식물 체험관'은 태안군농업기술센터가 주최해 부스를 설치하고 체험객을 맞이했다.윤희신 충남 태안군수의 공약 사항이기도 한 '반려식물 산업기반 조성'은 화훼·정원식물의 생산·유통·교육·관광을 연계한 식물 산업 생태계를 구축해 관광과 연계한 프로그램 및 치유 농업을 육성하겠다는 안이다. 특히 내년부터는 생산·유통 분야의 기존 사업과 연계해 추진하는 가운데, 5월에는 화훼·정원 자원과 관광을 연계한 '제1회 반려식물 박람회'를 개최한다는 계획이다.태안군의회도 윤 군수의 반려식물 산업기반 조성 공약을 조례 제정으로 뒷받침했다. 태안군의회는 태안국화축제 개막 전날인 지난 10월 29일 오동원 의원이 대표발의한 '태안군 반려식물 산업 육성 및 지원에 관한 조례안' 원안을 제324회 임시회 제6차 본회의에서 만장일치로 통과시켰다. 태안군의회는 이번 조례의 제정 목적을 반려 식물에 대한 관심과 수요 증가에 대응해 관련 산업을 체계적으로 육성하고, 지역 농업과 연계한 새로운 성장 동력을 마련하기 위해 제정했다고 밝혔다.태안국화축제장에서도 반려식물 체험관을 마련해 반려 식물 산업 추진을 위한 관람객과 관광객들의 반응을 확인했다.반려식물 화분을 만드는 반려식물 마주하기부터, 회전돌림판을 활용한 식물 이름 맞추기, 태안산 절화를 활용한 화병꽂이 체험 등 '반려식물 전시체험' 프로그램으로 태안 화훼산업의 우수성과 반려식물의 매력을 알렸다. 이와 함께 체험 이후에는 QR코드에 접속해 반려식물과 관련한 체험자의 의견을 설문조사를 통해 확인하기도 했다. 설문조사 결과는 향후 반려식물 산업기반 조성을 위한 참고자료로 활용될 전망이다.'반려식물 체험관'에서는 먼저 반려식물의 개념에 대해 설명한다. '반려식물'이란 "가까이 두고 돌보며 정서적 유대감을 나누는 식물"로 정의한다. 구체적으로는 "반려식물은 특별한 식물 종류를 뜻하는 말이 아닌 잎과 꽃의 변화를 살피고 꾸준히 돌보는 과정에서 우리의 일상을 함께 하는 존재가 된 식물"을 말한다.농촌진흥청은 "반려식물 돌봄과 정기 방문, 교감 활동을 함께한 홀몸노인은 식물만 전달받은 이들보다 외로움 점수가 낮고, 생활만족도 점수가 높게 나타났다"는 '돌봄의 가치' 연구 결과를 전하고 있다. 그래서일까. 태안국화축제장에 마련된 '반려식물 체험관'에는 어린아이보다 나이가 지긋한 어르신들의 발길이 잦았다.안내자의 설명에 따라 먼저 콜레우스 식물을 화분에 심기 전 화분 안에 거름이 섞인 흙을 깔고 그 위에 반려 식물을 심은 뒤 다시 흙으로 채우고 돌을 얹어 화분을 완성했다. 그리고 식물 이름 또는 직접 지은 반려식물 이름과 날짜를 적은 이름표를 화분에 꽂아 완성했다. 반려식물 화분을 선사 받은 어르신들은 "자식 돌보듯 잘 키우겠습니다"라는 말과 함께 화분을 들고 웃으며 체험장을 떠났다. 체험을 마친 뒤 반려식물 체험관을 나오면서 체험관 안에 적힌 문구가 머릿속에 새겨진다.한편, '2026 꽃과 바다 태안국화축제'는 이번 주말인 오는 8일까지 옥파 이종일 선생 생가지(충남 태안군 원북면 옥파로 199-7 일원)에서 열린다.축제는 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 옥파 이종일 선생 생가지의 고즈넉한 역사적 공간과 호수 공원, 꽃다리 등 자연 경관을 배경으로 한 다채로운 국화 작품이 방문객을 맞이하고 있다.전시 공간에는 농업기술센터와 관내 화훼농가가 가꾼 현애작, 입국을 비롯해 석부작과 목부작 등 수준 높은 작품을 감상할 수 있는 국화 분재전시관이 눈길을 끈다.또한 입구의 동안문과 돛단배, 백자, 꽃다발 등 특색 있는 국화 조형물은 물론, 자이언트 플라워와 팬더 포토존, 아치터널 등 감각적인 포토존을 곳곳에 배치해 어디서든 가을 인생 사진을 남길 수 있도록 꾸며져 있다.태안군농업기술센터 관계자는 "올해 태안국화축제는 국화 작품 전시의 품격은 높이고, 전 세대가 함께 웃고 즐길 수 있는 체험 프로그램을 더욱 알차게 준비했다"며 축소된 예산 속에서도 최선을 다해 준비했다고 밝혔다.문인홍 태안국화축제추진위원장은 "태안국화축제는 지난 2013년 원북면 국화전시회로 첫발을 뗀 이후 2021년부터 군 단위 축제로 전환한 후 6회째를 맞고 있다"면서 "10일간 옥파 이종일 선생 생가지에서 펼쳐지는 태안국화축제는 숭고한 역사와 문화적 가치 위에 예술적 작품과 반려식물이 조화를 이루며 깊은 울림과 볼거리를 제공하는 상생의 장이 될 것"이라고 기대했다.윤희신 군수도 개막 축사에서 "국화는 참 묘한 꽃이다. 다른 꽃들이 다 다투어 피고 진 뒤에야 차가운 서리를 맞으며 묵묵히 꽃망울을 터뜨린다"면서 "화려함을 뽐내기보다 인내로 피워내는 그 단단함과 은은한 향기가 오랜 시간 묵묵히 미래를 준비해 온 우리 태안의 모습과 참 많이 닮아 있다"고 말했다.윤 군수는 또한 "국화 축제가 독립의 횃불을 밝히신 이종일 선생 생가지에서 열리기에 국화의 곧은 절개가 더욱 깊은 울림으로 다가온다"고 강조했다. 윤 군수는 "올해 축제는 정성껏 가꾼 아름다운 국화 작품들은 물론, 우리 미래 산업 기반이 될 반려식물 홍보·전시와 지역 주민들이 직접 꾸미는 읍면 공연까지 참으로 알차게 준비했다"면서 "청명한 가을 하늘 아래, 태안의 너른 바다와 국화 향기 속에서 지친 마음을 다독이는 따뜻한 위로를 듬뿍 안고 가시기 바란다"고 말했다.