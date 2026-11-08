끈에 매달려 나무 타는 사람들, 그냥 스포츠가 아닙니다

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큰사진보기 ▲동부지방산림청이 주최하고 (사)한국아보리스트협회가 주관하는 '2026년 트리클라이밍 대회 및 숲가꾸기패트롤 교육 행사현장 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲트리클라이밍 대회 참가자가 로프와 안전장비를 이용해 높은 나무에 올라 작업등반 기술을 선보이고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"처음에는 나무를 빨리 오르는 경기인 줄 알았어요. 그런데 높은 곳에서 가지 사이를 옮겨 다니고 사람을 구조하는 모습까지 보니까 단순한 놀이가 아니더라고요. 저렇게 높은 나무에서 작업하는 전문가들이 있다는 것도 처음 알았습니다."

"아이들이 나무 타는 걸 좋아하잖아요. 평소에는 위험하다고 못 올라가게 하는데 전문적인 안전장비를 갖추고 교육을 받으면 숲을 직접 체험할 수 있다는 게 인상적이었어요. 아이들도 이런 체험 활동을 할 수 있는 기회가 많았으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲대관령 숲에서 열린 트리클라이밍 대회는 나무를 오르는 기술이 전문적인 산림관리와 숲 교육, 새로운 산림레포츠로 발전할 수 있다는 가능성을 보여주고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"사람들은 아보리스트라고 하면 나무를 잘 타는 사람이라고 생각합니다. 하지만 중요한 것은 나무를 얼마나 빨리 오르느냐가 아니라 나무의 상태를 얼마나 정확하게 이해하고 안전하게 관리하느냐입니다. 나무마다 가지의 구조와 생육 상태가 다르기 때문에 전문적인 지식과 경험이 필요합니다."

큰사진보기 ▲국립대관령자연휴양림을 찾은 시민들이 높은 나무 위에서 펼쳐지는 트리클라이밍 경기를 지켜보고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"트리클라이밍은 나무를 오르는 기술이지만 실제 산림 현장에서는 위험한 가지를 제거하거나 보호수를 관리하고 긴급 상황에서 사람을 구조하는 데 활용됩니다. 이번 대회는 이러한 전문기술을 널리 알리고 숲가꾸기패트롤의 현장 대응 능력을 높이기 위해 마련했습니다."

큰사진보기 ▲이번 트리클라이밍 대회는 전문적인 수목관리 기술의 중요성을 알리고, 숲의 건강과 시민의 안전을 지키는 산림관리 전문가들의 역할을 이해하는 계기가 되고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"이런 대회가 자주 열려 시민들도 함께 참여하고 수목관리 기술과 경험을 공유할 수 있었으면 좋겠습니다. 나무를 건강하게 가꾸는 일은 사람의 안전을 지키는 일이기도 합니다. 이번 대회를 통해 평소 잘 알려지지 않았던 수목관리 전문가들의 역할과 중요성을 시민들이 이해하고 직접 경험할 수 있는 기회가 더 많아지기를 바랍니다."

▲트리클라이밍 챔피언십 대관령자연휴양림에서열린 아보리스트 진재중 관련영상보기

큰사진보기 ▲강릉 국립대관령자연휴양림, 소나무 숲 ⓒ 진재중 관련사진보기

강릉 국립대관령자연휴양림 숲속. 헬멧을 쓰고 안전벨트를 맨 참가자가 나무에 걸린 로프를 잡는다. 발로 로프를 딛고 몸을 끌어올린다. 높은 곳에 도달하자 가지 사이를 옮겨 다니며 주어진 과제를 수행한다.나무 아래에서는 심판들이 참가자의 움직임을 지켜본다. 나무를 오르는 속도부터 로프를 설치하는 정확성, 높은 곳에서 사고를 당한 사람을 안전하게 구조하는 능력까지 평가한다.7일 '2026년 트리클라이밍 대회 및 숲가꾸기패트롤 교육 행사' 이틀째를 맞은 국립대관령자연휴양림에서는 평소 보기 어려운 광경이 펼쳐졌다. 나무 위를 오가며 기술을 겨루는 참가자들의 모습에 관람객들의 시선이 모였다.이들이 겨루는 기술은 단순히 나무를 빨리 오르기 위한 것이 아니다. 실제 산림 현장에서 위험한 가지를 제거하고 수목을 관리하거나 사람을 구조할 때 사용하는 전문기술이다.동부지방산림청이 주최하고 (사)한국아보리스트협회가 주관하는 '2026년 트리클라이밍 대회 및 숲가꾸기패트롤 교육 행사'가 지난 6일 시작돼 8일까지 사흘간 열린다.이번 행사는 수목관리 전문가인 아보리스트의 기술을 보급하고 숲가꾸기패트롤의 현장 대응 능력을 높이는 한편, 트리클라이밍을 새로운 산림레포츠로 알리기 위해 마련됐다.트리클라이밍 대회는 스피드 클라이밍, 드로우 라인, 공중구조, 작업등반 및 이동기술 등 네 종목으로 진행된다.스피드 클라이밍은 남자 15m, 여자 10m 높이의 나무를 얼마나 빠르게 오르는지 겨루는 경기다. 참가자들은 로프와 안전장비를 이용해 정해진 높이까지 올라가며 기록을 측정한다.드로우 라인은 제한 시간 안에 다섯 개 목표 지점에 로프를 얼마나 정확하게 설치하는지 평가한다. 높은 나무에서 안전하게 작업하기 위해서는 로프를 적절한 위치에 설치하는 것이 중요하다.공중구조는 나무 위에서 사고를 당한 조난자에게 접근해 안전하게 지상으로 내려보내는 능력을 겨룬다. 구조자의 안전은 물론 조난자의 상태와 주변 환경까지 고려해야 하는 종목이다.작업등반 및 이동기술은 나무의 가지 사이를 이동하며 세 지점에 설치된 종을 울리고, 잘라낸 가지를 지정된 장소에 던지는 등 실제 수목관리 현장에서 필요한 기술과 정확성을 평가한다.경기마다 요구하는 능력은 다르지만 공통적으로 중요한 것은 안전이다. 빠른 속도뿐 아니라 정확한 장비 사용과 안정적인 자세, 상황에 따른 판단 능력이 요구된다.사)한국아보리스트 김창호 사무국장은 "트리클라이밍 대회는 단순히 나무를 빨리 오르기 위한 것이 아니고 실제 산림 현장에서 위험한 가지를 제거하고 수목을 관리하거나 사람을 구조할 때 사용하는 전문기술을 요하는 것이다"라며 대회의 중요성을 강조했다트리클라이밍은 일반 시민들에게 아직 낯선 분야다.나무를 오르는 모습은 어린 시절의 놀이를 떠올리게 하지만, 참가자들이 사용하는 장비와 움직임은 전문적인 산림 작업에 가깝다.대회를 참관하러 온 시민 김수정씨는 높은 나무 위에서 자유롭게 이동하는 참가자들의 모습이 인상적이었다고 말했다.멀리 부산에서 아이와 함께 휴양림을 찾은 이미진씨는 새로운 산림체험 활동에 관심을 보였다.이번 행사에는 트리클라이밍 체험과 관련 장비를 소개하는 전시 부스 운영도 계획돼 있다. 시민들에게 트리클라이밍은 숲을 바라보는 또 다른 경험이 되고 있다. 그동안 숲이 걷고 쉬는 공간이었다면, 이제는 나무를 가까이에서 관찰하고 생태를 배우며 새로운 활동을 경험하는 공간으로도 주목받고 있다.아보리스트는 나무에 직접 올라 생육 상태를 살피고 병해충 피해 가지나 위험한 가지를 관리하는 수목관리 전문가다. 높은 곳에서 종자와 연구용 시료를 채취하는 작업도 수행한다.한국아보리스트협회 김병모 회장은 아보리스트의 역할을 나무와 사람이 안전하게 공존하도록 돕는 일이라고 설명했다.아보리스트에게 등목 기술은 목적이 아니라 수목을 관리하기 위한 수단이라는 설명이다.한국아보리스트협회는 2015년 산림청으로부터 설립 허가를 받은 단체로, 수목 등목 기술의 개발과 보급, 위험 수목 관리, 시료 채취와 유전자원 관리 등을 주요 활동으로 하고 있다.최근에는 전문적인 수목관리뿐 아니라 산림휴양과 레포츠, 어린이 숲 체험 등으로 활동 영역을 넓혀가고 있다.이번 행사에서는 트리클라이밍 대회와 함께 숲가꾸기패트롤을 대상으로 한 아보리스트 교육도 진행된다. 숲가꾸기패트롤은 주택과 도로 등 생활권 주변에서 발생하는 위험 수목 문제에 대응하는 역할을 한다. 강풍으로 나무가 기울어지거나 오래된 가지가 부러질 위험이 있을 때 현장 상황을 판단해 적절한 조치를 하는 것이다.특히 주택과 전선, 도로가 가까운 곳에서는 나무를 한꺼번에 쓰러뜨리기 어렵다. 이런 경우 로프를 이용해 높은 곳으로 올라가 위험한 가지를 나누어 제거하거나 안전하게 지상으로 내려보내는 기술이 필요하다.동부지방산림청 김기수 산림경영과장은 이번 행사가 산림관리 기술의 중요성을 알리는 계기가 될 것이라고 설명했다.기후변화로 강풍과 집중호우 등 극한기상에 대한 대응 필요성이 커지면서 생활권 주변 나무의 안전관리도 중요한 과제가 되고 있다. 위험하다는 이유로 나무를 무조건 베어내기보다는 생육 상태와 주변 환경을 살펴 필요한 부분을 관리하는 전문적인 접근이 요구된다.대회를 지켜본 김희석 반려식물원 원장은 수목관리 기술을 전문가들만의 영역에 머물게 하지 말고 시민들과 공유할 필요가 있다고 말했다.나무 위에서 펼쳐지는 경기는 단순한 속도 경쟁이 아니다. 빠르게 오르는 기술, 높은 가지 사이를 이동하는 기술, 위험한 상황에서 사람을 구조하는 기술은 모두 숲을 안전하고 건강하게 관리하기 위한 능력과 연결돼 있다.사흘간의 일정으로 열리고 있는 이번 대회는 나무를 오르는 기술이 산림관리와 교육, 새로운 레포츠로 이어질 수 있다는 가능성을 보여주고 있다.대관령의 높은 나무 위에서 펼쳐지는 특별한 도전. 참가자들이 겨루는 것은 경기의 기록이지만, 그 기술이 향하는 곳은 숲의 건강과 사람의 안전이다.나무를 오르는 사람들. 그들이 지키려는 것은 나무와 그 나무 아래에서 살아가는 사람들이다.