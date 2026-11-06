인류 문화 발전은 스승과 제자의 노력으로 이어진다

큰사진보기 ▲일오 정한숙 교수님 ⓒ 일오 기념사업회 관련사진보기

고국회 일오(一悟) 추모회! 우리의 영원한 스승, 일오 정한숙(鄭漢淑) 은사님을 추모하는 4년 차 모임을 하고자 하오니 참석 바랍니다.

"한국인은 지난 한국전쟁으로 엄청난 수난을 겪었다. 하지만 이 땅의 작가에게는 크나큰 축복이다. 국토 분단에 동족상잔의 전쟁, … 이보다 더 좋은 작품의 제재가 어디 있느냐? 너희 가운데 누군가 '한국전쟁'을 깊이 공부한 뒤, 후세에 남을 대작을 쓰라!"

큰사진보기 ▲소년 인민군 포로1950. 8. 18. 미 8군 하사관이 가장 나이 어른 북한 소년병 포로를 신문하고 있다(그의 이름은 김해심, 가운데 통역비서의 이름은 이수경이다). ⓒ NARA 관련사진보기

큰사진보기 ▲융단 폭격 장면미 공군B-29 전투기들이 북한군 진지에 폭탄을 투하하고 있다(1950. 8. ) ⓒ NARA 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일 TV 대표 진천규 제자와 미국 LA의 장묘 공원에서 (2004. 3.) ⓒ 박도 관련사진보기

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"선생님! 제가 주관하고 있는 '통일 TV'가 곧 재개국 될 예정입니다. 이번 개국 기념 작으로 중1 때 담임 선생님 작품을 펴내고 싶습니다."

"뭐라고! 듣던 중 가장 반가운 소식이네! 동 · 서독 통일도 방송 전파가 분단의 벽을 허물었다네. 대한민국의 '통일 TV'도 그런 역할을 꼭 하시게. 더욱이 나의 졸작을 개국 기념 작으로 츨간 해 주시겠다니, 참으로 영광일세. 이번에 다시 출간하게 된다면 제목도 <지구에서 가장 먼 고향에 가다>로 바꾸고, 그동안 출판 여건으로 한 권의 단행본으로 펴냈는데, 이번에는 2부 작, 또는 3부 작으로 펴내고 싶네. 원고 언제 넘겨줄까?"

" 한번 더 퇴고하신 다음 올 연말 안으로 보내주십시오."

"잘 알았네. 이 작품은 나의 스승이 권유하여 쓰게 되었고, 제자인 자네가 책으로 엮어주겠다니 한 교육자로서 참으로 영광일세, 모쪼록 이 작품이 우리 겨레가 통일로 가는 길에 한 징검다리 구실을 하기를 기도 드리며, 한 올 한 올 통일의 카펫을 짜는 그런 심정으로 집필하겠네."

"네 선생님! 저도 최선을 다하여 만들겠습니다."

"고맙고, 갑사하네."

"선생님! 부디 건강하십시오. 통일 후, 대동강변 옥류관에 가서 평양냉면을 드시는 그날끼지…. "

큰사진보기 ▲조지훈 '다부동전적비'이 작품 주요 배경지인 경북 칠곡 다부동전직지에 있는 은사 조지훈 '다부원에서' 시비 앞에서 필자(2011. 10.) ⓒ 박도 관련사진보기

'그래, 인류의 문화 발전은 스승과 제자가 함께 이끌어 가는 거야!'

덧붙이는 글 | 이 기사는 박도 페북에도 실립니다.

흔히 우리나라에서 단합이 아주 잘 되는 단체를 꼽는 바, 해병대 전우회, 호남향우회, 고대교우회라고 한다. 사람에 따라 그 견해가 다소 다를 테다. 하지만 내가 체험한 바 고개가 끄덕여진다. 나도 그 세 곳 가운데 한 곳에 해당된 바, 졸업한 지 반세기가 넘지만, 지금도 고국회(고대 국문과 모임)에는 가능한 참석하고 있다.일주일 전, 대학 선배인 이은집 작가로부터 문자를 받았다.혹이나 깜박 잊을까 하여, 내 방 달력에 그날을 동그라미로 표시해 두었다. 대학 시절, <창작론> 시간이면 정 교수님은 틈틈이 후배요, 제자들에게 담금질했다.많은 세월이 흐른 2004년 2월 어느 날, 나는 미국 메릴랜드주 칼리지파크 소재 미국 국립문서기록 관리청(NARA)에서 한국전쟁 사진을 선별, 저장하였다. 그런 가운데 한 어린 인민군 포로 사진을 보고 그가 매우 어리기에 놀랐다. 그 이미지는 그날 이후도 내 뇌리를 떠나지 않았다. 그와 함께 정 교수님의 당부 말씀과 함께 다부동 전선에서 만난 한 여인 때문에 전쟁 배후지인 내 고향 구미에 정착한 한 인민군 출신의 가축 병원 조수가 떠올라 그분을 주인공으로 한 편의 장편 소설을 구상하게 되었다.그리하여 2013년 6월 25일부터 그해 연말인 12월 16일까지 <어떤 약속>이라는 제목의 장편소설을 인터넷 신문 오마이뉴스 화면을 통해 총 99회 연재한 후 2015년 2월 9일, <약속>이란 제목으로 단행본을 펴낸 바 있었다. 이를 다시 2019년 8월 29일<전쟁과 사랑>이란 제목으로 개작하여 펴냈다.하지만 나의 필력 부족으로 빛을 보지 못한 채 사장되는 아픔을 겪고 있는 차, 1972학년도 서울 오산중학교 1학년 12반 담임 반 학생이었던 진천규 전 한겨레신문 기자가 그새 '통일 TV'의 대표가 돼 모임 전날 밤 전화가 왔다.그의 전화가 끝나자 나는 혼잣말을 중얼거리며 침대에서 벌떡 일어났다.