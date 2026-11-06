"언론사 지원 4년간 2.5배 증가, 예술단체는 감소"

큰사진보기 ▲울산시의회 문화복지환경위원회가 5일 문화관광체육국과 울산문화관광재단 소관 업무에 대한 행정사무감사를 진행한 가운데 진보당 이은주 의원이 발언하고 있다 ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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울산시의회가 11월 3일부터 17일까지 울산시와 울산교육청을 상대로 행정사무감사을 진행하는 가운데 이은주 시의원이 5일 언론사에 대한 과다한 지원과 이에 대비되는 문화예술단체 지원을 지적했다.이은주 의원(문화복지환경위원회, 진보당)은 이날 문화예술 분야 행정사무감사에서 울산시의 문화예술 민간 지원예산 편중과 함께 구·군 간 문화예술 지원 격차 문제도 집중적으로 지적했다.이 의원은 "문화예술 분야는 행정기관이 직접 수행하기 어려운 특성이 있어 민간단체와 전문 예술단체를 통한 지원사업이 중요하다"라며 "그러나 최근 5년간 예산을 살펴보면 문화예술의 주축이 되어야 할 예술단체 지원보다 언론사 지원예산이 훨씬 빠르게 증가하고 있다"라고 밝혔다.이 의원이 제시한 자료에 따르면 문화예술과 소관 언론사 지원예산은 2022년 34억 4500만 원에서 2023년 59억 3000만 원으로 약 72% 증가했다. 이후 2024년 68억 원, 2025년 75억 원, 2026년 80억 원으로 늘어나 4년 사이 약 2.5배 규모로 확대됐다.반면 문화예술단체 지원은 감소하거나 정체된 것으로 나타났다. 울산예총 지원예산은 2022년 22억 원에서 2023년 20억 원으로 감소했고, 울산민예총은 2억 8000만 원에서 1억 8000만 원으로, 문화원연합회 역시 2억 8000만 원에서 2억 3000만 원으로 감소했다. 생활문화 동호회 지원예산은 1억 5000만 원 수준에서 변화가 없었다.이은주 의원은 "문화예술 예산의 상당 부분이 언론사 지원에 집중되고 정작 지역 예술인과 예술단체, 생활문화 동호회에 대한 지원은 충분하지 않다"라며 "문화예술 예산은 특정 언론사나 일부 기관의 사업을 지원하기 위한 예산이 아니다"라고 강조했다.이어 "지역 예술인에게 창작 기회를 제공하고 예술단체가 성장하며 다양한 장르가 뿌리내릴 수 있도록 하는 것이 문화예술 지원정책의 본래 목적"이라며 "문화예술의 성과는 몇 개의 행사를 개최했느냐가 아니라 얼마나 많은 예술인이 성장하고 튼튼한 예술 생태계를 만들었느냐로 평가해야 한다"고 지적했다.또한 생활문화 동호회 지원 확대와 민간 문화예술사업 추진단체 간 형평성 있는 예산 편성을 주문하며, 울산시가 시민의 문화예술 향유 기회와 지역 예술인의 참여를 함께 확대하는 방향으로 예산정책을 개선할 것을 요구했다.한편 이 의원은 구·군별 문화예술행사 지원사업에서도 지역 간 격차가 뚜렷하게 나타나는 점을 지적했다.제시된 자료에 따르면 울산시의 구·군 문화예술 지원사업은 2024년 17개 사업 65억 원, 2025년 18개 사업 65억 원, 2026년 20개 사업 70억 원 규모로 추진됐다.그러나 동구는 최근 3년간 지원받은 사업이 일산해수욕장 상설문화공연 1개 사업에 그쳤으며, 지원금액도 2024년 1억 원, 2025년 8000만 원, 2026년 1억 원으로 전체 지원예산의 약 1.5%에 불과했다.이 의원은 "감사 준비 과정에서 동구 주민들로부터 문화예술을 향유할 기회가 부족하다는 의견을 많이 들었다"며 "재정 여건이 열악한 동구가 시의 문화예술 지원에서도 소외되고 있다는 사실이 수치로 확인되고 있다"라고 밝혔다.이에 대해 울산시 문화관광체육국장은 "지역별 형평성을 고려한 행사 개최 방안을 검토하고, 동구 등 재정 여건이 어려운 지역에 대해서도 문화예술 향유 기회를 확대할 수 있도록 협의하겠다"라는 취지로 답변했다.이 의원은 "울산시는 기업이 아니며 문화예술 정책은 시장경제 논리만으로 접근해서는 안 된다"라며 "지역의 재정 여건에 따라 문화예술 향유 기회마저 차이가 발생해서는 안 된다"라고 강조했다.마무리 발언에서 이 의원은 "문화예술 예산은 지역 예술인의 창작과 시민의 문화 향유를 위해 쓰여야 한다"라며 "민간 지원예산의 형평성과 타당성을 재검토하고, 특히 동구를 비롯한 문화예술 지원에서 소외된 지역에 대한 실질적인 지원 확대를 내년 예산부터 반영해 줄 것"을 촉구했다.