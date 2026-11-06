인도의 미사일 외교가 한국에 주는 교훈

큰사진보기 ▲인도는 필리핀뿐 아니라 인도네시아 등으로 미사일 수출을 확대하며 동남아시아에서 안보 협력의 폭을 넓히고 있다. 중국과 전략적으로 경쟁하는 인도가 무기 수출을 통해 역내 영향력을 강화하는 모습이다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

국가 간 무기 거래는 상업적 행위에 그치지 않는다. 무기를 판매하는 국가는 경제적 이익과 함께 외교적 영향력을 확보할 수 있다. 반대로 무기를 구매하는 국가는 군사력을 강화하는 동시에 새로운 안보 협력관계를 형성한다. 이러한 무기 거래가 때로는 국제질서와 지역의 세력균형을 바꾸는 계기가 되기도 했다.최근 인도와 필리핀 사이에서 추진되는 대규모 미사일 거래가 대표적이다. 11월 5일(현지시간) 로이터통신에 따르면, 인도는 필리핀에 초음속 순항미사일 '브라모스'를 추가 수출하기 위한 최종 단계의 협상을 진행하고 있다. 계약 규모는 약 7억~8억 달러로, 미사일 약 60발을 포함한 5개 체계가 도입될 것으로 알려졌다.필리핀은 앞서 2022년 인도와 약 3억7500만 달러 규모의 '브라모스 도입 계약'을 체결했다. 2024년부터 미사일 인도가 시작됐으며, 이번 추가 구매는 남중국해에서 중국과의 갈등이 심화되는 상황에서 해안 방어 능력을 강화하려는 움직임으로 풀이된다.주목할 부분은 인도의 행보다. 인도는 필리핀뿐 아니라 인도네시아 등으로 미사일 수출을 확대하며 동남아시아에서 안보 협력의 폭을 넓히고 있다. 중국과 전략적으로 경쟁하는 인도가 무기 수출을 통해 역내 영향력을 강화하는 모습이다.무기를 통해 다른 나라와의 관계를 구축하고 국제정치에서 영향력을 확대하려는 시도는 새로운 현상이 아니다. 냉전시대 미국과 소련은 무기 원조와 판매를 통해 동맹을 확보했고, 중동에서도 무기 거래는 강대국들의 세력 경쟁과 밀접하게 연결돼 있었다.제2차 세계대전이 끝난 뒤 세계는 미국과 소련을 중심으로 양분됐다. 두 강대국은 군사력과 경제력을 바탕으로 각자의 진영을 확대하려 했다. 이 과정에서 무기 원조는 중요한 외교 수단으로 활용됐다.미국은 북대서양조약기구(NATO) 회원국을 비롯한 우방국에 전투기와 전차, 미사일 등 각종 무기를 제공했다. 군사적 위협에 공동 대응한다는 명분이 있었지만, 미국산 무기체계를 중심으로 동맹국들의 군사적 연계를 강화하려는 목적도 작용했다.소련 역시 동유럽 공산권 국가와 아시아·아프리카의 우호국에 대규모 군사원조를 실시했다. 소련제 무기는 상대적으로 저렴하거나 유리한 금융조건으로 제공되는 경우가 많았다. 이는 신생 독립국이나 경제력이 부족한 국가들이 소련과 군사협력을 맺는 계기가 됐다.대표적인 사례가 이집트다. 1955년 이집트는 체코슬로바키아를 통해 소련권 무기를 대규모로 도입하는 계약을 체결했다. 당시 가말 압델 나세르 대통령은 서방에 대한 군사적 의존을 줄이고 독자적인 안보 기반을 구축하려 했다.이 거래는 중동의 세력균형에 상당한 파장을 일으켰다. 미국과 영국은 이집트가 소련권에 가까워지는 상황을 경계했고, 이스라엘 역시 주변국의 군사력 증강에 민감하게 반응했다. 이후 중동은 미국과 소련의 대표적인 무기 경쟁 무대로 떠올랐다. 미국은 이스라엘과 이란 등 우방국에 첨단무기를 공급했고, 소련은 이집트와 시리아, 이라크 등에 전투기와 방공무기 등을 제공했다.무기 거래는 일회성으로 끝나지 않았다. 무기를 도입한 국가는 이를 운용하기 위한 훈련과 정비, 부품 공급, 성능 개량 등에서 판매국과 지속적인 관계를 유지해야 했다. 무기체계에 대한 의존이 장기적인 군사협력으로 이어질 수 있었던 것이다.물론 무기 구매가 곧 정치적 종속을 의미하지는 않았다. 이집트는 1970년대 안와르 사다트 대통령 집권 이후 소련과 거리를 두고 미국과의 관계를 강화했다. 이는 무기 거래가 외교적 영향력을 제공할 수는 있어도 국가의 전략적 선택까지 영구적으로 통제하지는 못한다는 사실을 보여준다.냉전 종식 이후 무기 시장은 점차 다변화됐다. 미국과 러시아가 여전히 주요 수출국으로 자리하고 있지만, 유럽 국가와 중국, 한국, 튀르키예, 인도 등도 방산시장에서 존재감을 확대하고 있다. 특히 인도의 변화가 눈에 띈다. 오랫동안 세계적인 무기 수입국이었던 인도는 자국 방위산업 육성을 통해 수출국으로의 전환을 추진하고 있다.브라모스 미사일은 이러한 전략을 상징한다. 인도와 러시아가 공동 개발한 이 미사일은 최고 속도가 마하 2.8에 이르는 초음속 순항미사일이다. 함정과 지상 목표물을 공격할 수 있으며, 필리핀은 이를 해안 방어와 해상 접근 거부 능력을 강화하는 데 활용하려 한다.인도가 브라모스 수출에 적극적인 이유는 경제적 이익만으로 설명하기 어렵다. 인도는 중국과 긴 국경을 맞대고 있으며, 양국은 국경 문제와 인도양의 전략적 영향력을 놓고 경쟁하고 있다. 이러한 상황에서 남중국해 주변국과의 군사협력 확대는 인도에 외교적 선택지를 넓혀준다.필리핀 역시 인도산 미사일 도입을 통해 미국 등 기존 안보협력국 외에 새로운 무기 공급처를 확보할 수 있다. 특정 국가에 대한 군사적 의존을 분산하면서, 중국의 해양 진출에 대응할 능력을 강화하려는 것이다.지난 7월에는 인도와 인도네시아 사이에서도 브라모스 관련 협력이 구체화됐다. 인도는 아랍에미리트(UAE) 등 다른 국가들과도 미사일 수출을 논의하고 있다. 인도의 방산외교가 동남아시아를 넘어 중동으로 확대될 가능성을 보여주는 대목이다.다만 이를 곧바로 중국을 겨냥한 군사동맹의 형성으로 해석하기는 어렵다. 필리핀과 인도네시아는 서로 다른 외교·안보 전략을 추구하고 있으며, 인도 역시 전통적으로 전략적 자율성을 중시해 왔다. 그럼에도 인도산 무기가 여러 국가에 배치되면 군사훈련과 정비, 기술지원 등을 매개로 협력관계가 확대될 수 있다. 장기적으로는 인도가 인도·태평양 지역의 안보 문제에 관여할 수 있는 기반이 넓어지는 셈이다.역사적으로 무기 수출은 국가의 외교적 영향력을 확대하는 효과적인 수단이었다. 그러나 무기 공급이 반드시 안정적인 국제질서로 이어진 것은 아니었다. 냉전시대 미국과 소련이 경쟁적으로 무기를 공급한 지역에서는 군비경쟁이 심화되기도 했다. 상대국의 군사력 증강에 대응하기 위해 새로운 무기를 도입하고, 이것이 다시 주변국의 무장 확대를 자극하는 악순환이 나타났다.오늘날 남중국해에서도 비슷한 문제가 제기된다. 필리핀의 미사일 전력 강화는 중국의 군사적 행동을 억제하는 데 기여할 수 있다. 그러나 중국이 이를 자국에 대한 위협으로 받아들여 군사적 대응을 강화한다면, 역내 긴장이 높아질 가능성도 있다.이른바 '안보 딜레마'다. 한 국가가 방어를 위해 취한 조치가 다른 국가에는 위협으로 인식되면서 서로의 불안과 군비경쟁을 증폭시키는 현상을 말한다. 이 때문에 무기 수출의 외교적 성과를 단순히 계약 금액이나 판매량으로 평가하기는 어렵다. 판매국이 확보한 영향력, 구매국의 방위력 향상, 주변국의 대응, 지역 안정에 미치는 효과를 함께 살펴봐야 한다.인도의 사례는 한국에도 시사하는 바가 있다. 한국 역시 전차와 자주포, 전투기 등 주요 무기체계의 수출을 확대하며 국제 방산시장에서 입지를 강화하고 있다. 이러한 거래는 경제적 성과와 함께 상대국과의 장기적인 안보협력 관계를 구축할 기회가 된다. 다만 방산 수출이 지속 가능한 외교적 자산으로 자리 잡으려면 안정적인 공급과 기술지원, 상대국과의 신뢰 형성이 뒷받침돼야 한다. 나아가 무기 거래가 해당 지역의 갈등에 어떤 영향을 미칠지도 고려해야 한다.과거 강대국들은 무기 원조를 통해 동맹을 확보하고 세력권을 확대했다. 오늘날에는 신흥 방산 수출국들까지 이러한 경쟁에 참여하면서 국제 안보질서가 더욱 복잡해지고 있다. 결국 무기는 전쟁을 수행하는 수단인 동시에 전쟁을 억제하고 국가 간 관계를 형성하는 수단이기도 하다. 어느 나라가 어떤 무기를 보유하느냐 못지않게, 그 무기를 누가 공급하고 어떤 전략적 관계를 맺느냐가 중요한 이유다. 인도와 필리핀의 미사일 거래는 그 변화를 보여주는 사례다. 무기 수출을 둘러싼 경쟁의 이면에는 아시아의 미래 세력균형을 놓고 벌어지는 국가들의 치밀한 전략적 계산이 자리하고 있다.