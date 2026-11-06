푸딩처럼 부드러운 계란찜 비법

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큰사진보기 ▲작은 찜통에서 만든 푸딩같은 계란찜찜통에서 완성된 부드러운 맛의 계란찜 ⓒ 정현순 관련사진보기

큰사진보기 ▲무른 것이 없은 사각사각 호박볶음한 가지 방법을 추가했는데 맛은 아주 새로운 맛 ⓒ 정현순 관련사진보기

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"이번 계란찜은 무언가 맛이 다른데. 이 맛은 뭐지? 아이스크림처럼 부드러운 맛이 나는것같기도 하고""그래, 나도 맛 좀 볼까?" 남편의 말에 나도 얼른 맛을 보니 마치 푸딩처럼 부드럽고 살살 넘어간다. "그러게 맛이 괜찮은데. 그럼 이번 계란찜은 성공이네. 방법을 조금 바꾸어서 했지.""어쩐지 다른 맛이 나는데. 좋아."지난 4일 저녁 반찬으로 계란찜을 했다. 평소와는 다른 방법으로 계란찜을 만들었다. 보통 냄비나 뚝배기에 준비된 재료를 넣고 새우젓으로 간을 맞추지만 참치 액을 조금 넣어주고 있다. 파, 마늘, 후춧가루를 넣어 함께 섞어준 다음에 불 위에 직접 올려놓고 계란찜을 만들었다. 하지만 기대와는 다르게 밑은 타고 윗부분은 덜 익은 적도 있었고 겉 부분은 잘 익은 것 같은데 속은 물기가 있을 때가 허다했다. 가끔은 간이 제대로 맞지 않을 때도 있었다.그래서 이번에는 오래된 방식으로 중탕을 하기로 했다. 계란찜의 준비를 마치고 작은 찜통에 올려놓고 중탕을 시작했다. 중간에 맛을 보니 조금 싱거운 것 같아 참치 액을 조금 넣고 한번 다시 섞어주었다. 찜통에 하니 중간에 그렇게 맛을 수정하는 것도 수월했다. 2~3분 후에 불을 끄고 뜸을 들였다. 밥상에 오르기 전에 참깨도 조금 뿌려주었다. 내심 만족했다. 맛을 보니 식감이 좋아 좀 더 만족감이 커졌다. 계란을 4개나 했는데 남편이 바닥을 보이게 맛있게 먹는다. 성공이다.호박볶음도 마찬가지였다. 한 가지 방법을 추가했을 뿐이었는데 식감이 살아있는 듯했다. 먹고 싶은 모양이다. 주말농장에서 농사지은 마지막 호박이다. 키친타월에 싸아놓은 호박이 있기에 내친김에 호박볶음도 새로운 방법으로 하기로 했다. 다른 때는 호박을 절이지 않고 그냥 생호박을 바로 볶았었다. 그럼 익기까지는 시간이 조금 오래 걸린다. 이리저리 뒤척이면서 익기까지 볶으려면 호박이 문드러져 시각적으로는 별로였다.그런데 유튜브에서 호박볶음에 대해 나왔기에 별 기대 하지 않고 틀어봤다. 다른 방법은 조금씩 차이가 나는 것을 참고했다. 다른 한 가지 방법이 눈에 들어왔다. 호박을 볶기 좋게 손질한 다음 굵은 천일염 물에 10분~15분 정도 담가 놓은 후 볶으면 호박이 그대로 살아있고 식감도 좋다고 한다. 이번엔 나도 그 방법으로 호박볶음을 했다.호박을 먹기 좋게 손질해서 물에 소금을 푼 다음 15분 정도 소금물에 절인 다음, 먼저 식용유에 파와 마늘로 기름을 낸 후 호박과 고추, 참치 액 등을 넣고 볶아주었다. 마지막에 들기름과 참깨도 뿌려주었다. 놀라울 정도로 호박 그 지체의 모습을 유지하고 있었다. 식감도 '사각사각' 소리가 나면서 먹고 싶은 소리가 나기도 했다.맛이 살아있는 듯했다.요즘 유튜브를 가끔 시청하고 있다. 다른 것은 몰라도 음식 조리법은 유익한 프로가 많은 것 같다. 요리 연구가들도 많고 요리하는 의사들도 적지 않다. 저마다 솜씨 좋은 사람들도 있고 건강에 좋은 정보들도 많았다. 저울로 몇g, 몇 꼬집을 넣고 정도는 아니지만 오래전에 어깨너머로 배운 조리 방법에서 조금씩 새로운 방법을 배우고 있다. 큰 힘 들이지 않고 작은 변화로 맛과 모양이 달라지니 밥상의 분위기도 조금은 새로워지기도 한다.