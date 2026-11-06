[주장] 대한민국의 새로운 상징, 건축물보다 중요한 것

큰사진보기 ▲프리랜서 저널리스트 김주영 기자 (세종시 국가상징구역 국민자문단/행복청) ⓒ 김주영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문/네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다. 프리랜서 저널리스트 김주영 기자 jootime@naver.com

올해 세종 국가상징구역 국민자문단으로 서울부터 대전, 세종, 부산, 전주, 경주 도심지를 답사했다. 도시계획(환경관리) 전공 출신이자 국내외 여행지를 기록해 온 프리랜서 저널리스트로서, 이번에는 건축물보다 사람들의 움직임에 주목했다. 어디서 발걸음을 멈추고, 무엇을 경험하며, 왜 다시 찾아오는지를 살폈다. 그리고 하나의 질문에 도달했다. 국가를 대표하는 공간은 무엇으로 완성되는가.세종에 조성될 국가상징구역에는 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 등이 들어설 예정이다. 행정수도 완성을 향한 중요한 진전이다. 그러나 국가중추시설이 모인다고 해서 저절로 국가를 상징하는 공간이 탄생하는 것은 아니다. 권력의 상징성과 시민이 체감하는 공간의 가치는 반드시 일치하지 않기 때문이다.서울 광화문광장에서 확인한 것은 국가적 상징과 시민의 일상이 공존할 수 있다는 가능성이었다. 역사적 기념물과 국가기관을 배경으로 시민들은 산책하고, 사진을 찍고, 때로는 자신의 목소리를 낸다. 국가의 상징이 일상의 배경이자 공론의 무대가 되는 것이다. 국가중추시설의 보안은 필요하지만, 그 경계가 시민의 접근까지 가로막아서는 안 된다.대전과 부산에서는 공간의 연결성이 눈에 들어왔다. 대전 엑스포 한빛탑과 한밭수목원, 부산역과 북항, 센텀시티의 문화·상업시설을 살피며 개별 시설의 규모 못지않게 교통과 보행 동선의 연결이 중요하다는 사실을 확인했다. 도시계획에서 말하는 연결성(Connectivity)과 보행성(Walkability)이다. 아무리 훌륭한 랜드마크도 접근이 불편하고 주변과 단절된다면 일회성 방문지에 머물기 쉽다.세종은 특히 이 문제에 주목해야 한다. 수도권처럼 거대한 배후인구와 촘촘한 철도망을 갖춘 도시가 아니기 때문이다. 오송역과 청주공항, 대전 등 광역교통 거점과의 연계는 물론, BRT와 향후 트램 등 대중교통을 통해 국가상징구역까지 편리하게 접근하고 자연스럽게 걸어갈 수 있는 환경이 중요하다.전주와 경주에서는 상징의 확장성을 발견했다. 전주한옥마을과 경주의 역사문화 자산은 음식과 공예, 숙박과 체험으로 확장되고 있었다. 특히 경주 첨성대는 그 독창적인 형태와 역사적 서사에 현대적인 야간경관을 더해 도시를 대표하는 상징물이 되었다. 황리단길 민간 상점들이 첨성대를 활용한 굿즈를 자발적으로 제작하는 모습도 인상적이었다.이는 장소 브랜딩(Place Branding)의 중요한 원리를 보여준다. 공공이 상징을 만들 수는 있지만, 시민과 민간이 이를 재해석하고 활용할 때 비로소 생명력을 얻는다는 것이다. 그리고 그 중심에는 아이디어로 무장한 청년들이 있었다. 국가상징구역 역시 건축물의 규모나 조형물의 개수보다 시민의 참여와 민간 콘텐츠로 확장될 가능성을 고민해야 한다.그렇다면 세종은 무엇을 상징해야 할까. 경주의 천 년 역사나 전주의 전통 경관을 모방할 필요는 없다. 오히려 온고지신의 정신으로 대한민국의 역사를 계승하면서 새로운 미래를 써 내려가야 한다. 독립운동과 대한민국 임시정부 수립, 민주화운동, 국가균형발전의 역사를 연결하고 국민이 미래 대한민국을 상상하도록 해야 한다. 무엇보다 지도자뿐 아니라 평범한 국민의 역사가 담겨야 한다. 주권이 국민에게 있다는 헌법적 원칙을 공간으로 구현하는 일이다. 물론 쉽지 않은 과제다. 민관산학 각자의 전문성을 바탕으로 협력해야 한다. 한정된 공간을 다양한 콘텐츠 장으로 활용할 수 있는 공간 기반 확장현실(XR) 등과 같은 기술로 역사를 직접 경험하게 하는 것도 하나의 방법이다.도시의 성패는 준공식이 아니라 그 이후의 일상에서 드러난다. 평일 오후 아이와 산책하는 가족, 주말에 전시를 보러 온 청년, 카페에서 시간을 보내는 여행자, 광장에서 토론하는 시민이 있어야 한다. 대통령이 집무하지 않는 날에도, 국회가 열리지 않는 날에도 그 공간은 살아 있어야 한다.여섯 도시를 걸으며 내린 결론은 분명하다. 국가상징구역은 가장 웅장한 공간보다 가장 민주적이고 개방적인 공간이어야 한다. 국가의 상징은 권력이 세울 수 있다. 그러나 그 공간을 진정한 국가의 상징으로 완성하는 것은 결국 시민이다.