광주시, 공공비축미 매입 방식 전량 톤백으로 전환

큰사진보기 ▲경기 광주시는 5일 퇴촌면 정영로 일원에서 2026년산 공공비축미 7만 6800㎏을 매입했다고 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시는 5일 퇴촌면 정영로 일원에서 2026년산 공공비축미 7만 6800㎏을 매입했다고 밝혔다.광주시는 올해부터 기존 40㎏ 포대벼와 800㎏ 톤백을 병행하던 매입 방식을 전량 톤백으로 전환했다. 농촌 고령화와 인력 부족, 인건비 상승 등에 대응하고 벼 상·하차와 적재 작업의 효율성을 높이기 위한 조치다. 기존 포대벼 매입은 상·하차와 적재 과정에서 인력 의존도가 높았으나, 톤백 방식은 지게차 등을 활용해 작업을 기계화할 수 있다.광주시는 매입 방식 변경에 따른 농가 부담을 줄이기 위해 사전 의견을 수렴하고 톤백 저울과 수분 측정기, 톤백 포대 등을 지원했다. 또 농가별 품위 규격 준수 여부를 점검하는 등 매입 준비를 진행했다.광주시는 이번 전환으로 매입 현장의 작업 시간이 단축되고 인력 투입과 부대비용이 줄어든 것으로 보고 있다. 박관열 광주시장은 "매입 방식 변경에 협조해 준 농가에 감사드린다"며 "농자재 가격 상승과 기후변화 등 어려운 여건에서도 영농에 힘쓰는 농업인들을 지원하겠다"고 말했다.