하남시, 10조 원 투자유치 추진... AI·K컬처 거점 조성

큰사진보기 ▲하남시는 5일 고양 킨텍스 제1전시장에서 '2026 하남시 투자유치설명회'를 열고 기업과 유관기관 관계자 120여명에게 주요 개발사업과 기업 지원정책을 소개했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 2030년까지 10조 원의 투자유치와 일자리 5만개 창출을 목표로 교산신도시와 미사 일대에 인공지능(AI)·문화콘텐츠 산업거점 조성을 추진한다.하남시는 5일 고양 킨텍스 제1전시장에서 '2026 하남시 투자유치설명회'를 열고 기업과 유관기관 관계자 120여명에게 주요 개발사업과 기업 지원정책을 소개했다. '2026 로보월드'와 연계해 열린 이날 설명회에서는 교산신도시 자족용지, AI 혁신클러스터, 미사 K컬처 복합단지, 캠프콜번, 창우동 H2 부지 등 5대 투자거점의 개발계획이 발표됐다.하남시는 교산신도시 10개 자족블록을 중심으로 첨단산업과 연구개발 기업을 유치할 계획이다. 자족 5블록에는 경기도와 함께 3조원 규모의 AI 혁신클러스터 조성을 추진하고, 7블록에는 연구개발과 제조 기능을 갖춘 도시첨단산업단지 지정을 추진한다.AI 혁신클러스터는 2030년 완공을 목표로 연구시설과 인재 양성, 데이터 인프라 등을 연계하는 사업이다. 미사 K컬처 복합단지는 지난달 29일 국토교통부가 발표한 '하남미사 K컬처' 신규 공공주택지구 후보지와 연계해 추진한다.국토부는 이 지역에 약 1만 2천 가구의 주택을 공급하면서 미사경정공원과 한강 수변을 활용한 공원 및 K컬처 복합단지 구축방안을 마련할 계획이다. 하남시는 이곳에 2만~3만석 규모의 K팝 공연장과 영화 스튜디오, 아카데미 등을 조성하는 방안을 구상하고 있다.하산곡동 캠프콜번은 약 25만㎡ 규모의 업무·상업·문화 복합시설로 개발할 계획이다. 하남시는 올해 우선협상대상자를 선정했으며 후속 절차를 추진하고 있다. 창우동 H2 부지 약 16만㎡도 주요 투자 대상지로 소개됐다. 시는 기업 입지 일정으로 2028년 교산 자족 5·7블록, 2029년 교산 자족 1~3블록과 H2 부지 등을 제시했다.이날 설명회에서는 기업매니저가 투자 상담부터 인허가, 기업 정착까지 지원하는 원스톱 행정서비스도 소개됐다. 하남시는 이글루코퍼레이션과 성원애드피아, 연세하남병원 등에 제공한 기업 이전 및 인허가 지원 사례를 설명했다.공정식 하남시 부시장은 "교산 자족용지와 K컬처 복합단지, 캠프콜번, H2 부지 등을 중심으로 기업이 투자하고 시민이 가까이에서 일할 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다. 이현재 하남시장은 "앞으로도 개발사업별 입지 시기와 투자 조건을 기업에 적극적으로 알리고, 주거와 일자리가 균형을 이루는 자족도시 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다. 하남시는 투자유치설명회를 매년 개최해 주요 개발사업의 추진 상황과 기업 입지 정보를 제공할 계획이다.