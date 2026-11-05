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광주전라

26.11.05 18:27최종 업데이트 26.11.05 18:27

"농수산 전문가 없는 전남광주, 행정통합에도 농수산 홀대"

류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장 "농어민 목소리 누가 시장에게 전달하겠나"

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류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장이 발언하고 있는 모습.
류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장이 발언하고 있는 모습. ⓒ 전남광주통합특별시의회

류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장(더불어민주당·화순2)이 지난 4일 농축산식품국 행정사무감사에서 행정통합 이후에도 농업행정에 여전히 경계가 남아있다고 지적하며, 농수산 분야 홀대와 농어촌기본소득 확대에 따른 지역 간 형평성 문제를 집중 질타했다.

류 위원장은 이날 "행정통합을 했으나 농업행정에는 여전히 경계가 남아있다. 농업기술센터는 농수산위원회 소관으로 들어왔지만, 광주청사의 도시농업과는 별도 상임위 소관"이라고 지적했다.

이어 통합특별시의 정무보좌 인력 구성에 대해서도 문제를 제기했다. 류 위원장은 "특별시의 정무보좌관 정원이 29명으로 서울특별시만큼 커졌다고 하는데 농수산 전문가는 한 명도 없다. 농어민의 목소리는 누가 시장에게 전달하겠나. 이것이 농수산을 바라보는 전남광주통합특별시의 시각"이라고 질타했다.

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민형배 전남광주통합특별시장이 내년부터 전면 확대하겠다고 밝힌 농어촌기본소득 정책에 대해서는 지역 간 지급액 차이와 재정 부담에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 강조했다.

류 위원장은 "같은 지방비를 부담하면서 정부사업에 선정된 지역은 15만 원을 받고, 선정되지 않은 지역은 7만 5000원을 받는 구조라면 그 차이를 주민에게 어떻게 설명할 수 있겠나. 국비 지원 여부에 따라 재정 여건이 달라질 수 있다. 자체 추진을 발표하기 전에 지역 간 형평성과 재정 부담부터 따졌어야 한다"고 했다.

특히 농어촌기본소득 확대 정책이 구체적인 예산과 사업계획으로 뒷받침되고 있는지 명확히 밝혀야 한다고 촉구했다. 류 위원장은 "좋은 취지만으로 부실한 설계가 정당화되지는 않는다. 농어촌기본소득 전면 확대가 발표에 머물러 있는지, 예산과 사업계획에 반영됐는지를 공개하라"고 요구했다.

이에 손명도 전남광주통합특별시 농축산식품국장은 "현재 농수산 전담 보좌관은 없지만 몇 분이 농정 분야를 담당하고 있다. 농정의 중요성은 특별시도 인지하고 있다"고 답변했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 GJ저널망치에도 실립니다.


#류기준#농수산위원회#농어촌기본소득

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