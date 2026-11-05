전국 지자체 수의계약 제한 강화, 6일부터 시행

큰사진보기 ▲이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 GJ저널망치에도 실립니다.

전국 지방자치단체의 수의계약 운영 기준이 대폭 강화된다. 특정 업체에 반복적으로 계약이 집중되는 관행을 개선하고 공공계약의 공정성과 투명성을 높이기 위한 제도적 장치가 마련되면서 지방계약 행정 전반에 변화가 예상된다.행정안전부는 지난 8월 동일 업체와의 수의계약 횟수 및 금액을 제한하는 제도개편 방안을 발표한 데 이어, 11월 2일 개정된 '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준'(행정안전부 예규 제2026-395호)을 공개했다. 개정 기준은 11월 6일부터 전국 지방자치단체에 적용된다.이번 개정의 핵심은 동일 계약상대자와 체결하는 1인 견적 수의계약의 횟수와 금액에 상한을 두는 것이다. 개정 기준에 따르면 시·군·구 등 기초지방자치단체는 동일 업체와의 1인 견적 수의계약을 동일 회계연도 내 연간 5회·2억 원 이하로 제한한다. 시·도 등 광역지방자치단체는 연간 7회·3억 원 이하로 제한한다.다만 500만 원 이하 계약은 계약 횟수 산정에서 제외하되, 계약금액 한도에는 포함된다. 불가피하게 제한 기준을 초과해 계약해야 하는 경우에는 계약심의위원회 심의를 거쳐 예외적으로 허용할 수 있도록 했다. 이 경우 관련 내용을 홈페이지에 공개하고 분기별로 보고하도록 해 예외적 계약 체결에 대한 관리·감독도 강화한다.수의계약 정보 공개 범위도 확대된다. 앞으로 모든 수의계약은 공개 항목별 내용을 빠짐없이 공개해야 하며, 공개 항목에 사업자등록번호 또는 고유번호가 추가된다. 이는 계약상대자의 정보를 보다 명확하게 확인할 수 있도록 해 동일 업체와의 반복 계약 여부를 파악하고 계약정보의 투명성을 높이기 위한 조치다.임금체불 사업자에 대한 계약 제한도 신설된다. 임금체불로 명단이 공개된 사업자는 최초 게시일로부터 1년 이내 수의계약 대상에서 배제된다. 공공계약에 참여하는 업체의 사회적 책임을 강화하고 근로자의 권익을 보호하기 위한 취지다.노무비 관리 기준도 개선된다. 기존 공사계약의 노무비 관리체계를 보완해 경비에 포함되는 근로자에 대해서도 노무비 구분관리 및 지급확인 제도를 적용하도록 했다.물품과 공사가 혼재된 계약의 발주 기준도 명확해진다. 관련 법령에 따른 공사를 물품계약으로 발주하는 것을 원칙적으로 금지하되, 계약 목적물의 성질과 하자 등에 대한 책임 구분, 계약행정의 효율성, 현장 여건 등을 고려해 물품으로 발주할 수 있는 경우를 구분하도록 했다.예정가격 작성 과정의 투명성과 적정성을 확보하기 위한 제도도 마련됐다. 발주기관은 예정가격 작성에 활용하는 단가산출서를 입찰서 제출 마감일 7일 전까지 사전 공개해야 한다. 긴급한 경우에는 5일 전까지 공개할 수 있다.또한 계약상대자의 책임 없는 사유 등으로 공사 발주가 지연된 경우 최신 단가를 적용하도록 해 실제 시장가격과 예정가격 사이의 차이를 줄일 수 있도록 했다. 다만 원가계산 완료일로부터 90일 이내에 공고하는 경우에는 적용하지 않는다.이와 함께 입찰 참여 과정에서 등록기준 미충족으로 낙찰에서 배제된 경우 입찰보증금을 귀속할 수 있도록 관련 기준을 정비하는 등 입찰질서 확립을 위한 내용도 포함됐다.이번 개정은 지방자치단체의 계약 재량을 보다 명확한 기준 아래 관리하고, 특정 업체에 대한 계약 편중을 방지하는 데 의미가 있다. 특히 그동안 소규모 공사와 물품·용역 계약에서 반복적으로 제기돼 온 수의계약의 공정성 문제를 개선하고, 다양한 업체가 공공조달시장에 참여할 수 있는 여건을 마련하는 계기가 될 것으로 보인다.다만 제도 시행 이후에도 실질적인 효과를 거두기 위해서는 각 지방자치단체의 계약정보 공개 수준과 제한 기준 준수 여부, 예외 계약에 대한 심의·관리의 적정성 등을 지속적으로 점검할 필요가 있다.전국 지방자치단체에 동일한 계약집행기준이 적용되는 만큼, 이번 제도개편이 공공계약의 투명성을 높이고 특정 업체에 대한 계약 집중을 완화하는 실질적인 변화로 이어질지 주목된다.