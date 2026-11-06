직접 만난 광명 '붕은우', 유퀴즈 찍는 것 같다고?

▲붕어빵 파는 광명 차은우, 직접 만났습니다 복건우 관련영상보기

"장사 오픈 전부터 끝날 때까지 줄을 계속 서 계시고, 많이 찾아와 주시니까 감동이죠."

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"(손님들이랑) 대화 많이 하죠. 장사하는 동안 거의 입이 쉬질 않고 제가 'MC 유재석'이 된 듯한 느낌, 유퀴즈(tvN <유 퀴즈 온 더 블록>) 찍는 것 같아요(웃음)."

큰사진보기 ▲경기도 광명에서 배우 차은우를 닮은 외모로 소셜미디어에서 '붕은우'라고 불리는 이재준씨가 5일 오후 붕어빵을 굽고 있다. ⓒ 김지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 광명에서 배우 차은우를 닮은 외모로 소셜미디어에서 '붕은우'라고 불리는 이재준씨의 노점 앞에 5일 오후 손님들이 줄을 서 있다. ⓒ 김지현 관련사진보기

경기도 광명 한 붕어빵집 앞에 길게 늘어선 인파. 이 손님들이 길게는 2시간까지 기다리는 건 붕어빵만이 아닌 붕어빵 파는 청년, '붕은우(붕어빵+차은우)'로 불리며 화제를 모은 이재준씨(25)다. 배우 차은우를 닮은 외모로 소셜미디어에서 입소문을 탄 이씨를 5일 <오마이뉴스>가 첫 손님으로 직접 만나 이야기를 들어봤다.'장사해 보고 싶다'는 생각에 붕어빵 노점을 시작했다는 이씨는 이날 오후 4시쯤 오픈하자마자 반죽을 붓고 빵틀을 뒤집으며 붕어빵을 구웠다. 손님들은 이씨에게 "잘생겼다!"라고 외치거나 노점을 배경으로 기념사진을 찍었다. 이씨는 손님들에게 먼저 말을 걸거나 붕어빵을 건넬 때도 "뜨거우니 조심하세요"라는 등 친절하게 응대했다.팥·슈크림·고구마·피자치즈 등 다양한 붕어빵을 파는 사장님이지만 이씨는 사실 연극영화과 대학생이다(현재 휴학 중). 최근 '붕은우'로 화제가 되면서 기획사들도 수많은 러브콜을 보내왔지만 전부 거절했다고 한다. 이씨와 나눈 자세한 이야기는 상단 오마이TV 영상에서 계속.