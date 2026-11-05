화성, AI 엑스포서 투자유치·공공행정 혁신 동시 추진… 첨단산업 도시 도약 시동

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 ‘MARS 2026’ 전시장에서 휴머노이드 로봇과 함께 나란히 달리는 포즈를 취하며 피지컬 AI 미래 기술을 체험하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 코엑스 ‘MARS 2026’ 전시장 입구 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(왼쪽)이 박광선 어플라이드 머티어리얼즈 코리아(주) 대표이사(오른쪽)와 투자협력 및 지역상생을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(앞줄 가운데)이 4일 ‘2026 화성특례시 투자유치설명회’에서 기업 관계자들과 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 서울 코엑스에서 개최 중인 글로벌 AI 엑스포 「MARS 2026」 행사 둘째 날인 4일 ,‘2026 공공AX포럼 화성’을 개최한 가운데, 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘MARS 2026’ 전시장에서 휴머노이드 로봇이상자 이송 시연을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 ‘MARS 2026’ 전시장에 마련된 로봇에 하이파이브를 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 ‘MARS 2026’ 전시장에서 소형 AI 로봇 시연 제품을 둘러보며 손짓과 함께 현장 관계자 및 관람객들과 기술 적용 방안에 대해 이야기하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'을 통해 첨단산업 투자유치와 공공행정의 인공지능 전환(AX)을 동시에 추진하고 있다. 미래 기술을 전시하는 데 그치지 않고 글로벌 기업과 투자협력 관계를 구축하는 한편, 공공기관의 AI 활용 경험을 공유하고 지역 스타트업의 판로 개척까지 지원하는 등 산업과 행정을 아우르는 도시 전략을 선보였다.특히 이번 행사는 화성시가 보유한 반도체·자동차·바이오 등 기존 산업 기반에 AI와 로봇, 우주항공 기술을 접목해 미래산업 생태계를 확장하려는 시도라는 점에서 주목된다.화성특례시는 서울 코엑스에서 개최 중인 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026' 둘째 날인 지난 4일 투자유치설명회와 공공AX포럼을 열어 기업 투자와 행정 혁신을 위한 협력 방안을 모색했다. 3일부터 5일까지 사흘간 진행되는 전시회에는 국내외 주요 기업과 기관, 시민들의 발길이 이어졌다.4일 코엑스 컨퍼런스룸에서 열린 '2026 화성특례시 투자유치설명회'에는 AI·첨단산업 분야 기업과 유관기관, 산업계 관계자 등 180여 명이 참석했다.가장 눈길을 끈 것은 글로벌 반도체 장비기업 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 코리아와 체결한 투자협력 및 지역상생 업무협약이다. 양측은 상호 협력체계를 구축하고 투자사업의 원활한 추진과 기업활동 지원, 반도체 산업 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 위해 협력하기로 했다.이번 협약은 화성시가 반도체 산업의 중심지라는 기존 입지를 바탕으로 글로벌 기업과 협력 관계를 넓히려는 행보다. 다만 협약 자체가 구체적인 투자 규모나 신규 사업의 확정을 의미하는 것은 아닌 만큼, 실제 투자로 이어지는 후속 조치가 중요하다.시는 화성에 투자해 지역 산업 발전과 생태계 조성에 기여한 한화솔루션·아크레텍코리아·아비만로보틱스 등 3개 기업에 감사패를 전달했다. 대웅바이오는 향남 제약일반산업단지에서 진행한 공장 증설과 혁신 투자 성공 사례를 발표했다. 오건영 신한은행 WM그룹 팀장은 글로벌 경제 및 산업 트렌드를 주제로 특별강연을 진행했다.기존 투자기업의 성과를 공유하고 잠재 투자기업에 화성의 산업 환경을 소개한 것이다. 정명근 시장은 대규모 투자기업에 대한 특별지원과 기업지원 제도를 강화해 전국 최고 수준의 투자환경을 조성하라고 관계부서에 당부했다.산업 투자유치와 함께 공공행정의 AI 전환도 이번 엑스포의 주요 축이다.화성시와 화성시연구원 데이터센터는 4일 '2026 공공AX포럼 화성'을 개최했다. 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 등 67개 기관에서 운영진을 포함해 154명이 참석했다. 정부의 인공지능 챔피언 양성과정을 거친 공직자들의 실무 네트워크인 AI챔피언 네트워크도 함께했다.포럼에서는 한국전자통신연구원(ETRI) 전종홍 책임연구원이 공공부문 AI 전환의 발전 방향과 실무자 네트워크의 역할을 발표했다. 이어 박승현 화성특례시 AI스마트전략실장이 도시의 다양한 데이터를 개념과 관계 중심으로 연결해 문제를 진단하고 해결책을 찾는 '온톨로지 기반 도시운영모델'을 소개했다.특히 국민권익위원회와 방위사업청, 전남 강진군, 한국청소년활동진흥원 등 10개 기관 실무자들이 실제 업무에 AI를 적용한 사례를 발표했다. 당직 민원 안내, 사업장별 기상특보 제공, 농식품 분야 특허기술 분석 등 행정 현장에서 활용한 경험과 추진 과정의 시행착오를 공유했다.이어진 원탁토론에서는 민원 대응, 국민 혜택정보 제공, 디지털 포용, 재난·안전 예측 대응, 돌봄·위기가구 발굴, 주거·부동산 안정, 교통·이동 편의, 소상공인·지역경제 등 8개 분야를 놓고 공공서비스 개선 방안을 논의했다.한 기관의 AI 활용 성과를 다른 기관이 참고하고, 시행착오까지 공유해 공공부문 전체의 전환 속도를 높이겠다는 취지다. 화성시가 자체적인 AI 행정모델 구축을 넘어 다른 공공기관과 경험을 나누는 협력 플랫폼을 지향한다는 점도 이번 포럼의 특징이다.3일부터 5일까지 코엑스 D2홀에서 운영되는 메인 전시회에는 모빌리티·산업·헬스케어·도시·우주를 주제로 한 5대 AI 테마관이 마련됐다.'Moving City AI'에서는 미래차와 자율주행, 도심항공교통(UAM)을, 'AX & Physical AI'에서는 제조·산업 분야의 AI 전환과 로보틱스를 선보였다. 'Real Life AI'는 헬스케어와 스마트홈, 'Sustainable City AI'는 교통·안전·도시 데이터 인프라, 'X-Space AI'는 우주항공과 위성데이터를 각각 다뤘다.현대자동차그룹과 기아는 자율주행 차량과 EV5 에이전트, EV5·PV5 등 목적기반차량(PBV)을 전시했다. 특히 동탄시티병원은 삼성생명·대웅제약과 공동으로 AI 스마트병원 전시관을 구성해 스마트 병동 모니터링부터 AI 검사, 로봇 재활치료까지 차세대 의료 솔루션을 시연했다.유비테크는 산업용 피지컬 AI 로봇이 컨베이어 벨트에서 스스로 물류 상자를 옮기는 모습을 선보였다. 관람객과 사진을 찍어주는 바이오닉 로봇 포토존에도 긴 줄이 이어졌다. AI가 소프트웨어를 넘어 실제 산업현장과 의료·일상생활에서 어떤 변화를 만들어낼 수 있는지 보여주는 전시였다.지역 기업의 참여를 지원한 점도 눈에 띈다. 화성시는 관내 스타트업과 혁신기업에 전시 부스 참가를 무료로 지원했다.화성시 H-스타트업 창업경진대회 우수상 수상기업인 아주모빌리티라이프는 주차장 CCTV 데이터를 활용해 실시간 빈자리를 파악하고 주차시간을 예측하는 AI 솔루션을 선보였다. 동탄 인큐베이팅센터 입주기업 데브닷소프트는 제조업체 PLC 공간 통합제어와 AI 업무자동화 플랫폼 '컴퍼니 매니저'를 시연했다.초기 기업에는 대규모 박람회 참가 비용과 국내외 바이어 접촉 기회가 모두 부담이다. 화성시가 참가 비용을 지원한 것은 지역 기업들이 글로벌 전시 무대에서 기술을 알리고 신규 고객과 사업 네트워크를 확보하도록 돕기 위한 것이다.전시장을 찾은 관람객들의 반응도 이어졌다. KAIST 외국인 유학생은 화성특례시를 이번 행사에서 처음 알게 됐다며 AI와 미래 기술 분야에서 앞서가는 도시라는 인상을 받았다고 밝혔다. 서울 소재 기업 관계자도 화성의 AI·우주항공 기업과 첨단 기술 인프라를 직접 확인할 수 있었다고 평가했다.정명근 시장은 "현장에서 보내주신 수많은 격려를 접하며 화성특례시가 나아가야 할 AI 미래 도시의 방향에 대해 더욱 확신과 책임감을 갖게 됐다"고 밝혔다. 이어 "사흘간 쌓은 값진 경험과 네트워크가 시민의 일상을 따뜻하게 바꾸는 AI 행정, 그리고 기업의 실질적인 성장 결실로 이어지도록 마지막 순간까지 현장에서 함께 호흡하겠다"고 말했다.