딸과 엄마가 함께 정주행한 '재혼황후'... 이렇게 설렐 일인가

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큰사진보기 ▲디즈니+ 오리지널 시리즈 <재혼 황후> 메인 포스터. ⓒ 나무위키 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

요즘 밤잠 설치며 손에 땀을 쥐고, 또 한편으로는 가슴이 몽글몽글해진 채 보는 드라마가 있으신가요?지난 3일, 디즈니+를 통해 드디어 베일을 벗은 오리지널 시리즈 <재혼 황후> 이야기입니다. 당초 4일 공개 예정이었으나, 당일 개최된 제작발표회에서 전격 하루 앞당겨 공개된다는 반가운 소식이 전해졌지요. 글로벌 누적 조회수 29억 7천만 회에 달하는 거대 로판(로맨스 판타지)의 실사화라 제작 단계부터 화제가 되었는데, 막상 열어보니 기대 그 이상입니다. 오픈하자마자 디즈니+ 1위를 싹쓸이한 데는 다 그만한 이유가 있었습니다.늦은 밤 오픈된 것을 확인하고 앱을 열었다가 저도 모르게 새벽 2시까지 1~4회를 맹주행하고 말았습니다. 신기하게도 어제(5일) 오후, 딸아이도 나와 같은 시간대에 이 드라마를 정주행했다며 상기된 목소리로 말했습니다. 웹툰으로 이미 내용을 다 봤다던 딸마저 "드라마로 다시 봐도 정말 잘 만들었다"라며 눈을 떼지 못하더군요. 시선을 잠시도 뗄 수 없게 만드는 배우들의 몰입감 넘치는 표정과 몸짓, 그리고 공간이 주는 중압감 때문에 다른 일을 하면서는 절대로 볼 수 없는 작품이었습니다. 다음 편을 기다려야 하는 일주일이 벌써부터 아득하게 느껴집니다.이 드라마의 단연 백미는 배우들의 정교한 표정 연기입니다. 신민아, 주지훈, 이종석이라는 믿고 보는 라인업에 더해, 정부 '라스타' 역을 맡은 이세영의 연기력이 그야말로 장난이 아닙니다.주지훈이 연기하는 황제 소비에슈는 보는 내내 혈압을 올리는 '역대급 밉상'이자 분노 유발자입니다. 대놓고 얄미운 그를 보며 "에잇, 빌어먹을!" 소리가 절로 나오지만, 배우의 연기력만큼은 감탄을 부릅니다.반면 신민아가 연기하는 황후 나비에의 절제된 연기와 결단, 카리스마와 단호함, 그리고 그 이면에 감춰진 고독하고 쓸쓸한 결은 시청자들을 자꾸만 그녀의 편으로 끌어당깁니다. 이종석이 맡은 서왕국의 하인리 왕자는 완벽한 외모와 중저음의 목소리로 화면에 등장할 때마다 탄성을 자아냅니다. 특히 나비에와 하인리가 주고받는 새 '퀸'을 통한 비밀 편지는 애틋하면서도 잔잔한 위안과 평화를 안겨줍니다.그리고 문제의 라스타! 이세영은 귀엽고 철없으면서도 인간의 욕망을 가장 솔직하고 노골적으로 표현해 냅니다. 궁에 들어와 "언니라고 불러도 괜찮을까요?"라며 어처구니없는 철딱서니를 부릴 때는 당황스럽지만, 동시에 묘하게 자신의 야망을 드러내며 갈등을 유발하는 모습이 대단합니다. 새하얗고 아름다운 외모 뒤에 감춰진 미움받을 욕망의 얼굴을 완벽하게 소화하고 있지요. '라스타여, 더 구려져라! 더 욕망스러워져라! 그리하여 소비에슈를 더 깊은 절망으로 빠뜨려라!' 하고 마음속으로 주문을 걸게 됩니다.생경한 로맨스 판타지 세계관을 어떻게 몰입시킬지 궁금했는데, 제작진은 설명 대신 시각적 완성도로 관객을 납득시켰습니다. 독일 슬라이스하임 성을 비롯해 체코 로케이션과 대규모 세트장을 활용해 인물과 공간이 하나 되는 무대를 완성했습니다. 동대제국은 따뜻한 붉은색·노란색으로 풍요로움과 황후의 고독을, 서왕국은 차갑고 각진 구조로 명확한 대비를 이루어냈지요. 특히 하인리가 변신한 새 '퀸'을 구현한 VFX 기술력은 배우와 스태프들이 얼마나 공을 들였는지 실감하게 합니다.무엇보다 이 드라마의 진짜 묘미는 답답한 고구마를 단숨에 들이받는 '핵사이다' 순간들에 있습니다. 소비에슈가 황제라는 권력과 남편이라는 위치를 이용해 말도 안 되는 이해와 희생을 요구할 때, 나비에가 정당한 이유를 들어 그 요구를 거절하는 모습은 너무나 아름답고 멋졌습니다. 감정적으로 추해지지 않으면서도 황후의 품위와 논리로 칼같이 선을 긋는 그녀의 당당함에 절로 탄성이 터져 나왔습니다.게다가 4화 신년제 무도회에서 소비에슈가 라스타와 첫 곡을 추며 황후를 외면할 때, 때마침 하인리 왕자(이종석 분)가 푸른 장미를 나비에에게 건네며 등장하는 장면은 그야말로 속이 뻥 뚫리는 순간이었습니다. 질투에 불타는 소비에슈의 시선을 뒤로 하고 두 사람만의 완벽한 독무대가 펼쳐질 때 느껴지던 속 시원함과 든든함이란! 마치 내가 나비에가 된 듯 황홀감을 선사했습니다.이후 라스타의 철없는 난동에 춤을 중단하고 달려가는 소비에슈를 뒤로한 채, 비밀의 장소에서 '퀸'을 안고 "고마워, 네 덕에 항상 힘을 얻네"라고 말하는 나비에의 모습은 깊은 울림을 줍니다."폐하의 정부는 제게 연적이 아닙니다. 남과 마찬가지이니 저를 끌어들이지 마십시오"라고 선을 긋는 단호함, 그리고 "사람들에 둘러싸여 있다고 외롭지 않은 것은 아니니까요"라며 진심을 건네는 하인리와의 교감은 단순한 볼거리를 넘어 마음을 울립니다.사실 나는 평소 나비에 같은 삶의 태도를 추구해 왔습니다. 누군가에 의해 내 삶이 좌지우지되는 것을 극도로 경계하며, 내가 속한 세계의 한계를 넘어 스스로 내 삶을 설계하고 새로운 지평을 구축하고 싶어 하는 편입니다.돌아보면 딸아이를 키울 때도 그랬습니다. 양계장의 안정된 굴레를 털어내고 마당을 나와 자신의 운명을 스스로 개척하던 <마당을 나온 암탉> 같은 책들을 부지런히 건넸습니다. 아이가 좀 더 넓은 시선으로 세상을 바라보고, 당당하게 자기 삶의 주도권을 잡기를 진심으로 바랐기 때문입니다.그런데 훗날 커서 자기는 그저 "지극히 평범한 삶을 살고 싶다"고 말하던 딸의 고백을 듣고 깜짝 놀랐던 기억이 납니다. 나로서는 꽤나 낯선 세계관이었습니다. 주어진 울타리를 깨부수고 스스로 새로운 세계를 구축하고자 했던 나와 달리, 딸아이는 평범함이라는 안온하고 따스한 일상을 소중히 가꾸고 싶어 했던 것입니다.하지만 오늘 낮, 서로 다른 세계관을 가진 엄마와 딸이 똑같이 같은 드라마를 정주행하고 또 통통 튀는 이야기를 나누면서 깨달았습니다. 평범한 일상을 지켜내는 삶이든, 나비에처럼 담장을 넘어 자기 운명을 개척하는 삶이든, 결국 핵심은 '내가 원하는 삶을 스스로 선택하고 책임지는 마음'에 있다는 것을 말입니다. 딸아이 역시 자신이 원하는 평범한 일상을 단단히 지켜내기 위해 나름의 주도적인 삶을 충실히 살아내고 있는 셈이었습니다.우리가 나비에에게 그토록 열광하고 그녀의 결단에 황홀함마저 느끼는 이유도 여기에 있습니다. 남편의 변심이나 타인의 평가에 휘둘리지 않고, 자신의 존엄과 삶의 주도권을 스스로 지켜내는 그녀의 '단단한 삶의 태도' 때문입니다.살다 보면 누구나 타인의 기대나 주어진 역할 속에서 고독을 느끼곤 합니다. 누군가의 아내로, 누군가의 부모로, 혹은 정해진 본분 속에서 묵묵히 자리를 지키다 보면 내 안의 진짜 나를 잃어버릴 것 같은 순간이 찾아옵니다. 나비에 역시 "황제에게 사랑받는 여자가 되는 것이 내 인생의 목표가 아니다"라며 황후로서의 품위와 한 인간으로서의 자존감을 지켜냅니다. 버림받는 피해자가 되는 대신, 스스로 판을 깨고 나와 새로운 운명을 선택하는 그녀의 모습은 오늘을 살아가는 우리 모두에게 뜨거운 울림과 대리만족을 줍니다.소비에슈는 묻습니다."당신 원래 그렇게 질투가 강한 사람이었어?"하지만 나비에는 이미 그 한계를 넘어서 있습니다. 타인이 부여한 자리에 연연하지 않고, 내 삶의 빛은 오직 나 스스로 만들어가는 것임을 온몸으로 보여줍니다."이혼을 받아들입니다. 그리고, 재혼 승인을 요구합니다." 훗날 도래할 이 명쾌한 한 마디를 기다리며, 서왕국의 하인리 왕자에게 응원을 보냅니다. 더 멋지고 능력 있는 왕이 되어 나비에를 더 빛나게 해주기를. 아니, 그 따위 황제에게 기대지 않고 나비에 스스로가 세상 그 무엇보다 찬란하게 빛나기를 바라봅니다. 다가오는 수요일, 스스로 자기 삶의 주인으로 서는 그 화려하고 단단한 운명의 개척을 설레는 마음으로 기다려봅니다.