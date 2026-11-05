학생으로부터 맞고 욕설 들어도... 학교는 외면했다

큰사진보기 ▲5일 오전, 전국학교비정규직노동조합이 국회에서 ‘학교비정규직 보호 체계 구축 방안 국회 토론회’를 열고 있다. ⓒ 학비노조 관련사진보기

"ADHD 학생을 상담하던 날, 저는 그 학생으로부터 팔꿈치로 명치를 가격당하는 폭력과 차마 입에 담을 수 없는 욕설을 온몸으로 받아내야 했습니다. 학교에 도움을 요청했지만, 현실은 냉혹했습니다. '교육공무직은 교권보호위원회 대상이 아닙니다.' 교권보호위원회는 열리지 않았고, 저는 특별휴가조차 받지 못한 채 개인 병가를 써서 숨을 골라야 했습니다."(학교 전문상담사)

"사실과 다른 민원과 아동학대 신고를 겪게 되었습니다. 관리자와 교육청에 여러 차례 지원을 요청했지만, 실질적인 대책은 마련되지 않았습니다. 저는 무혐의로 사건 종료까지 6개월 가까운 시간을 지옥 같은 공포와 불안 속에서 살아야 했습니다." (유치원방과후과정전담사)

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5일, 전국학교비정규직노동조합이 '학교비정규직 보호 체계 구축 방안 국회 토론회'에서 공개한 '학교비정규직 교육활동 침해' 사례다. 현재 전국 유초중고에 근무하는 학교비정규직은 17만 여명이다. 이들은 돌봄전담사, 교무행정사, 특수교육실무사, 전문상담사 등 50여 개의 직종에서 일하고 있다.이날 신석진 진보정책연구원장은 발제에서 최근 학교비정규직 노동자 6426명을 대상으로 벌인 실태조사 결과를 공개했다. 조사 결과, 전체 응답자의 35.5%가 '폭언·폭행·부당한 요구·악성 민원 등의 피해를 경험했다'라고 밝혔다. 하지만 피해 경험자 가운데 '학교나 관리자(교장과 교감)로부터 적극적인 보호를 받았다'라는 응답은 19.4%에 그쳤다. 피해 경험자 5명 중 4명 이상이 적극적인 보호를 받지 못한 것이다.또한 학교비정규직 노동자들의 93.2%는 "학교비정규직 보호를 위한 매뉴얼이 필요하다"라고 답했다.이날 박주정 광주대 교수는 발제에서 "'교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법'은 피해 교원 보호의 근거를 마련하고 있지만, 학교비정규직 노동자는 학교의 교육활동을 지원하면서도 교원지위법상 교육활동 침해 보호 절차의 직접적인 적용 대상에는 포함되지 않는다"라면서 "그 결과 유사한 폭언과 폭행을 경험하더라도 신분에 따라 이용할 수 있는 특별한 보호 절차와 지원체계의 차이가 발생할 수 있다"라고 지적했다.이에 따라 박 교수는 "교육부는 학교에서 일하는 다양한 노동자가 공통으로 적용받을 수 있는 보호 원칙과 표준 대응 절차를 마련해야 한다"라면서 "학교 관리자와 교육청의 대응책임과 지원 절차를 명확히 해야 한다. 고용 형태와 직종에 따른 보호 사각지대를 개선하고 학생 보호와 노동자 보호가 함께 이루어지는 학교 안전 체계를 구축해야 한다"라고 제안했다.박은경 평등교육실현을위한전국학부모회 상임대표도 토론에서 "교원의 교육활동 보호 제도는 당연히 필요하지만, 학교에서 함께 일하는 다른 노동자에게도 고용 형태와 관계없이 안전보호 조치와 권리구제 절차가 보장되어야 한다"라면서 "학교 내부에서 해결하기 어려운 폭행과 협박, 반복적인 악성 민원에 대해서는 교육지원청의 전문인력이 직접 개입할 수 있어야 한다"라고 강조했다.