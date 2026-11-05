청와대 "미 중간선거 결과, 한미동맹에 영향 없을 것"

큰사진보기 ▲강유정 청와대 수석대변인(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대는 5일 미국 중간선거 결과와 관련해 "한미동맹에 영향을 미치지 않을 것"이라면서도 "정부는 앞으로도 한미동맹의 지속적인 발전을 위해 정치 지형 변화 등을 분석하면서 미국 행정부, 의회와 긴밀히 소통하고 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.강유정 수석대변인은 이날 오후 브리핑에서 '도널드 트럼프 대통령 소속 공화당이 전날 미국 중간선거 결과로, 상·하원 모두 주도권을 잃은 상황이 한미관계에 미칠 영향'에 관한 질문을 받았다. 그는 "한미동맹은 70년 이상 미국의 초당적인 지지를 받으면서 굳건히 발전해온 관계"라며 "특정한 선거 결과가 한미동맹에 영향을 미치지 않을 것"이라고 답변했다.강 수석대변인은 "정부는 앞으로도 한미동맹의 지속적인 발전을 위해 미국 중간선거 결과에 따른 정치 지형 변화 등을 분석하면서 미국 행정부, 의회와 지속해서 긴밀히 소통하고 협력해 나갈 것"이라고 설명했다. 또 "대미투자 등과 관련해서도 한미 양국 간 합의사항을 토대로 대미전략 투자를 계속 추진해 나가되 개별 사업은 '국익 최우선 원칙' 하에 상업적 합리성과 관련된 절차에 따라 검토해 나갈 것"이라고 했다.한편 청와대는 더불어민주당이 본회의 처리를 준비 중인 '조작기소 특검법'에는 말을 아꼈다. 민주당은 5일 공소취소 조항을 삭제한 수정안의 본회의 상정을 강행하자 국민의힘은 반발하며 필리버스터 등을 준비 중이다.강 수석대변인은 이에 관한 질문에 "국회에서 지금 논의하고, 의결 과정 중에 있는 것으로 알고 있다"며 "국회 논의 및 의결 중인 사안에 대해서 의견을 밝히는 것은 적절치 않다"고만 대답했다.