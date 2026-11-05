민주당은 왜 지금 조작기소 특검법을 밀어붙일까?

큰사진보기 ▲'조작기소 특검법' 국회 본회의 상정윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'이 5일 국회에서 열린 본회의에 상정되고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'조작기소 특검법' 반대 구호 외치는 국민의힘 더불어민주당이 5일 열리는 국회 본회의에 '조작기소 특검법'을 상정하겠다고 밝힌 가운데, 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 이날 국회에서 열린 의원총회에서 조작기소 특검법 처리에 반대하는 구호를 외치고 있다. 윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'은 전날 국회 법제사법위원회 소위원회와 안건조정위원회를 거쳐 전체회의에서 속전속결로 처리됐다. ⓒ 남소연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 인용된 여론조사는 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 등이 지난달 26~28일 전국 만 18세 이상 1000명에게 휴대전화 가상번호(100%)를 활용한 전화 면접 방식으로 실시했다. 응답률은 14.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

윤석열 정부 검찰의 조작 수사·기소 의혹을 규명하기 위한 '조작기소 특검법'이 5일 본회의에 상정됐다. 필리버스터와 장외투쟁 등 모든 수단을 동원해 막겠다는 국민의힘의 엄포에도, 민주당은 법안 심사부터 본회의 부의까지 일사천리로 진행했다.내년도 예산안 심사 기간에 굳이 민주당이 특검법 처리를 밀어붙이는 배경에는 당을 결속할 개혁 드라이브가 필요하다는 정무적 판단이 깔린 것으로 보인다. 지난 3일 김민석 대표가 비공개 의원총회에서 한 사과로 '신천지 개입설'을 둘러싼 내홍을 정리하고, 보수 야권으로 전선을 통일하려는 셈이다.당초 추진해 오던 조희대 대법원장 국정조사는 핵심 지지층 결집의 계기로 전망됐다. 하지만 같은 날 의총에서 중도층 이탈을 우려하는 당내 의원들이 반대해, 민주당은 내부 의견을 더 수렴하기로 했다. 조 대법원장 탄핵 반대 여론이 찬성보다 높은 여론조사(10월 26~28일 NBS, 반대 45%-찬성 34%) 결과도 영향을 미쳤다는 분석이다.반면, 조작기소 특검법은 의총에서 별다른 이의가 없었다는 게 김성회 원내대변인의 설명이다. 윤석열 정부 때 수사기관이 문재인 정부와 이재명 대통령을 겨냥해 수사·기소를 무리하게 진행했다는 의혹이 여전히 풀리지 않았기 때문에, 특검을 통해 문제를 들여다볼 필요가 있다는 공감대가 마련된 것이다.게다가 국민의힘 등이 '이 대통령 재판 지우기'라고 공격한 공소 취소 권한 조항을 법안 수정 과정에서 삭제했기 때문에 더는 미룰 이유가 없다는 데 다들 동의하는 분위기인 것으로 알려졌다.한 수도권 재선 의원은 <오마이뉴스>에 "특검법의 본질은 윤석열 정치 검찰이 저질렀던 잘못들을 파헤치는 것"이라며 "이에 대한 의원들의 공감대는 100% 있다고 본다"라고 전했다. 또한 "그동안 국민적 부담이 있던 게 공소취소 권한인데, 관련 조항과 이첩요구권까지 덜어내서 이 대통령과 상관없이 가는 거라 이견이 없었다"라고 덧붙였다.물론 특검법 처리를 강행했다가 자칫 대통령과 당 지지율이 더 떨어지면 어떡하느냐는 걱정도 여전히 있다. 주거 불안이나 청년 문제 등 민생과 직결된 사안이 아닌 법안이 주목받으면 여론에 부정적 영향을 미칠 수도 있기 때문이다.서울 지역의 한 의원은 "지금 상황에서 특검법을 꼭 처리해야 하느냐는 우려가 없는 건 아니다. 조 대법원장 국정조사 추진을 멈춘 데도 그런 걱정들이 반영된 것 아닌가"라며 "그렇지만 공소취소 논란을 덜었기 때문에 검찰개혁 마무리 차원에서 하자는 흐름 같다"라고 말했다.한 중진 의원은 "특검은 시간을 놓치면 안 된다. 이미 많이 늦었다"라며 "민생은 민생대로 살피면서 정의구현을 해나가는 거지 이분법적으로 접근하는 건 그만해야 한다"라고 했다.한편, 국회 법제사법위원회는 지난 4일 전체회의를 열어 민주당 등 범여권 주도로 특검법안을 의결했다. 입법에 반대하는 국민의힘은 표결에 불참했다. 법사위를 통과해 본회의에 올라간 법안은 지난 4월 발의된 원안을 수정한 결과물이다. 특히 지난 9월 기자회견 때 이 대통령이 요청한 내용을 반영해 공소취소 권한을 삭제했다.수사 대상도 조정했다. 총 12건 가운데 ▲대장동·위례·백현동 개발사업 배임·금품수수 등 의혹 ▲성남FC 제3자 뇌물 의혹 ▲쌍방울 대북송금 의혹 등 이 대통령 관련 사건을 6건으로 줄였다.이밖에 ▲ 문재인 전 대통령 사위 취업 관련 뇌물수수 의혹 ▲ 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 기밀 유출 의혹 ▲ 월성원전 1호기 경제성 조작 의혹 ▲ 문재인 정부 통계 조작 ▲ 서해 공무원 피격과 탈북 어민 강제북송 등 문 전 대통령 관련 사건 5건이 새로 추가됐다. 활동 기간은 준비 기간 20일을 포함해 총 200일이다. 규모는 특별검사 포함 309명이다.법사위 전문위원이 일부 지적한 내용은 반영되지 않은 것으로 확인됐다. 최기도 전문위원은 4일 법사위 전체회의에서 '특검 수사대상인 사건으로 재판 중인 대통령이 속한 여당에서 특별검사를 추천하는 건 신중히 검토해야 한다'고 의견을 밝혔다. 국정농단 특검 때 당시 대통령이던 박근혜씨가 속한 새누리당을 추천권자에서 배제한 게 문제 없다는 헌법재판소의 결정 취지에 비춰보면 이해충돌이 우려된다는 뜻이었다.이와 관련해 민주당 법사위 내부에선 '박근혜씨는 수사 대상이었지만 이 대통령은 수사 대상이 아니기 때문에 문제 없다'고 판단한 것으로 전해졌다.브리핑 제한 규정도 '피의사실 이외의 수사과정'이라고 별도로 명시하지 않았다. 최 전문위원은 법사위 검토보고서에서 "형법 제126조에 규정된 피의사실공표죄에 대한 예외로서 기능하게 될 것으로 보인다"라며 광범위한 피의사실 공표를 우려했지만, 최종 법안에 반영되지 않은 셈이다.