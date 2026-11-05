울산 시장, 중국서 해상풍력·수소 연계 가능성 모색

큰사진보기 ▲시장 취임 이후 첫 해외 산업현장 일정으로 중국을 방문한 김상욱 울산시장이 현지시간 5일 중국의 대표적인 풍력기업인 밍양그룹 본사에서 장촨웨이 회장을 비롯한 경영진과 해상풍력 발전 등 에너지 기술협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 시사울산에도 함께 게재됩니다

김상욱 울산시장이 5일 중국 광둥성 중산시에 위치한 밍양그룹 본사를 방문해 부유식 해상풍력과 친환경(그린)수소 분야의 기술·산업 동향을 살폈다. 조선·자동차·석유화학 등 울산 주력산업과의 연계 방안을 찾기 위해서다.중국 중산시는 풍력·수소산업을 중점 육성하고 있으며, 밍양그룹 등 지역기업과 연구기관의 수소 생산·저장·운송 분야 기술개발 및 사업화를 지원하는 정책을 추진하고 있다. 현재 울산은 수소 생산·공급·충전·활용 기반을 갖추고 있으며, 수소 활용 분야도 이동수단(모빌리티)과 산업·발전, 조선·해양 분야로 넓혀가고 있는 중이다.따라서 이번 방문은 중산의 산업육성 사례를 살펴보고, 울산-중산 두 도시의 에너지산업 정책과 경험을 공유한다는 계획 아래 진행됐다.울산시 관계자는 "김상욱 울산시장과 지역기업 관계자로 구성된 방문단은 이날 밍양그룹 경영진을 만나 세계 해상풍력 시장의 변화와 기술 동향을 논의하고, 관련 전시시설과 생산·기술시설을 둘러봤다"라고 전했다.해상풍력 분야에서는 대형화되는 해상풍력 설비와 부유식 해상풍력의 개발·운영 사례를 살펴보고, 해양구조물과 부품·기자재, 운송·설치 등 연관산업의 변화도 함께 확인했고, 특히 조선·해양설비(플랜트)·기자재 등 지역기업이 강점을 가진 분야와 해상풍력 산업의 연계 가능성을 중점적으로 살펴봤다.친환경수소 분야에서는 밍양그룹이 자체 개발하는 수전해 기술을 중심으로 해상풍력 등 재생에너지 전력을 활용한 수소 생산기술과 관련 설비의 개발 동향에 대한 설명을 들었다. 또 재생에너지의 출력 변동에 대응하는 수전해 운전기술과 기술개발·실증 사례 등을 살펴보고, 울산 앞바다에서 추진 중인 부유식 해상풍력과 연계한 친환경수소 산업생태계 조성에 필요한 시사점을 찾았다.한편 이번 방문에서 밍양그룹의 초청을 받아 동행한 울산 지역기업 관계자들은 해상풍력·친환경수소 분야의 기술동향과 산업생태계 운영현황을 살펴보고, 국제 공급망 구조와 사업환경에 대한 이해를 높였다는 후문이다.또 김상욱 시장은 황닝(黄宁) 중산시장 권한대행을 면담하고, 해상풍력·수소 등 신에너지산업 육성정책과 기업의 기술개발·사업화 지원방안에 대해 의견을 나눴다.김상욱 울산시장은 "해상풍력은 구조물과 기자재, 운송·설치, 항만 등 여러 산업이 함께 움직여야 경쟁력이 생긴다"라며 "울산의 조선·해양설비와 제조 역량을 지역기업의 새로운 사업 기회로 연결하는 것이 중요하다"라고 말했다.이어 "친환경수소는 생산기술뿐 아니라 실제 수요와 활용산업이 함께 성장해야 한다"라며 "울산이 가진 수소산업 기반과 기업의 기술을 연결해 기술개발과 실증이 시장으로 이어질 수 있는 기반을 넓혀가겠다"라고 덧붙였다.