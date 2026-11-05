"잘못 들어앉은 이름 하나를 밀어내고"... 기록하는 사람의 책임을 되새기다

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큰사진보기 ▲제9회 순암안정복 문학상 및 작품집광주문화원에서 보내온 제9회 순암 안정복 문학상 장려상 상장과 작품집 ⓒ 송현준 관련사진보기

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"잘못 들어앉은 이름 하나를 밀어내고

기울어진 날짜 하나를 제자리로 돌려놓을 뿐."

큰사진보기 ▲작품집에 실린 시제9회 순암 안정복 문학상 작품집에 수록된 시 〈동사강목(東史綱目)을 수선하는 밤 ⓒ 송현준 관련사진보기

"한 획을 바로 세우기 위해

밤이 먼저 닳고."

"꺼진 등잔 아래 먹은 마르지 않았고

봉한 실 한 올이

무너진 시간을 붙들고 있었다."

"마지막 장을 덮었을 때 달라진 것은 책 한 권이 아니었다."

지난 4일 집 앞으로 묵직한 소포 하나가 도착했다. 조심스레 상자를 열자 광주문화원에서 보낸 상장과 정갈하게 인쇄된 작품집이 모습을 드러냈다. 제9회 순암 안정복문학상 장려상 수상자에게 보낸 것이었다.내가 쓴 문장이 한 권의 책에 담겨 세상에 나왔다는 사실이 새삼 실감났다. 작품집을 손에 들고 한동안 표지를 바라보았다. 글을 쓰는 사람에게 자신의 문장이 책으로 묶여 돌아오는 일은 오래도록 기억에 남는 순간이다.이번 수상은 내게 조금 더 특별한 의미로 다가온다. 조선 후기 실학자 순암 안정복(1712~1791)의 역사 인식과 기록 정신을 오늘날의 시적 언어로 풀어볼 기회였기 때문이다.처음 공모전 소식을 접했을 때는 무엇을 써야 할지 막막했다. 며칠을 고민한 끝에 관심이 머문 곳은 그의 필생의 역작인 <동사강목(東史綱目)>이었다.<동사강목>은 우리 역사의 독자적인 정통성과 체계를 밝히고자 편찬한 역사서다. 책을 통해 순암의 삶과 저술 과정을 살펴볼수록 눈길이 머문 것은 방대한 역사적 업적만이 아니었다. 수많은 자료를 대조하고 잘못 전해진 사실을 바로잡기 위해 책상 앞을 지켰을 한 인간의 시간이 궁금해졌다.호롱불 아래에서 역사서의 문장을 대조하고, 기록 하나를 확인하기 위해 밤을 지새웠을 시간을 상상했다. 그 고독한 작업의 흔적이 시를 구상하는 출발점이 되었다. 그렇게 완성한 작품이 <동사강목(東史綱目)을 수선하는 밤>이다. 장려상이라는 결과를 얻었고, 오늘 작품집을 받아 들면서 시를 쓰던 시간까지 다시 떠올리게 됐다.시에는 이런 구절도 있다.역사를 기록하는 일은 사실을 옮겨 적는 데서 끝나지 않는다. 잘못된 것을 바로잡고, 빠진 것을 살피며, 기록이 가진 무게를 감당하는 일이기도 하다.시를 쓰는 사람이나 기사를 쓰는 시민기자에게도 이 태도는 다르지 않다. 문장 하나를 쓰기 전에 사실을 확인하고, 단어 하나를 선택할 때도 그 의미를 헤아려야 한다. 정보가 빠르게 생산되고소비되는 시대일수록 기록하는 사람의 책임은 가벼워질 수 없다.작품집에 실린 또 다른 시의 구절을 다시금 천천히 읽어본다.순암이 방대한 역사적 사실을 검증하며 기록을 바로잡았던 시간은 단순한 저술의 과정만은아니었을 것이다. 사실을 확인하고 왜곡된 기록을 바로잡으려는 끈질긴 태도는 자신이 믿는 진실을 향해 나아가는 고독한 시간이었을 것이다.시의 마지막 부분에는 이런 구절이 나온다.책을 읽고 마지막 장을 덮는 순간, 달라지는 것은 책을 바라보는 시선만이 아닐 것이다.기록을 남긴 사람의 시간과 그 기록을 받아들이는 사람의 생각도 함께 움직인다. 순암의 역사서를 들여다보며 내가 발견한 것도 그런 변화였다.수백 년의 세월을 견디며 해지고 뜯어진 옛 서적의 책등을 붙들고 있는 것은 연약한 실 한 올이다. 시의 마지막은 그 실에 주목한다.그 실이 있었기에 책은 쉽게 흩어지지 않았고, 그 안에 담긴 기록도 오늘날까지 전해질 수 있었다.시를 쓴다는 것은 어쩌면 그 연약하지만 질긴 실을 바늘에 꿰어 성글어진 과거의 기억을 현재의 삶 속에 다시 기워 넣는 수선의 작업인지도 모른다.오늘 받은 상장과 작품집을 책상 위에 나란히 올려두었다. 이번 수상은 작품에 대한 평가를 넘어 기록을 대하는 태도를 다시 생각하게 했다. 순암이 지나간 시대의 흔적을 붙들기 위해 밤을 보냈다면, 오늘을 살아가는 글 쓰는 사람에게는 지금 사라져 가는 것들을 살피고 기록할 책임이 있다.한 권의 책이 내 손에 도착하기까지 오랜 시간이 흘렀다. 그 안에는 한 시대를 기록하려 했던 사람의 밤이 있었고, 그 밤을 오늘의 언어로 옮겨보려 했던 나의 시간이 겹쳐 있다.앞으로도 문장 하나를 쉽게 흘려보내지 않으려 한다. 낡은 책등을 붙들었던 실 한 올처럼, 기록이 사라지지 않도록 지금의 시간을 문장으로 꿰매고 싶다.