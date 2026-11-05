서산시 신청사 2027년 3월 착공, 광장 조성 비용은 '별도'

큰사진보기 ▲서산시 신청사 설계공모 당선작, ‘타임 스케이프 서산’ ⓒ 서산시 자료 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 2027년 3월 신청사 착공을 목표로 실시설계와 행정절차를 진행하고 있다. 시는 청사 건립 재원 1040억 원을 적립했으며, 나머지 재원도 공사 일정에 맞춰 확보할 방침이다. 다만 기존 문화회관 철거와 청사 앞 광장 조성 비용은 현재 2045억 원 규모의 신청사 건립 사업비에 포함돼 있지 않아 별도의 재원 마련이 필요하다.5일 서산시에 따르면 신청사는 읍내동 517번지 서산문화원 일원에 지하 1층·지상 7층 규모로 건립된다. 총사업비는 약 2045억 원이며, 2030년 4월 개청이 목표다.신청사건립팀장은 5일 <서산시대>와의 통화에서 관계 부서와 예산 확보 방안을 협의하고 있다고 밝혔다. 현재 적립한 1040억원에 더해 해마다 필요한 재원을 마련하면 청사 건립을 추진하는 데 무리가 없을 것으로 시는 보고 있다.시는 중간설계를 거쳐 실시설계를 진행하고 있다. 소규모 환경영향평가를 마쳤고 교통영향평가도 실시했다. 문화유산 현상변경허가 심의에서 제시된 조건을 보완하는 절차와 건축협의도 병행하고 있다. 관련 심의·협의에 필요한 기간을 반영해 착공 일정을 조정했으며, 개청 목표는 유지한다는 설명이다.부지 보상 완료율은 토지면적 기준 91.4%다. 민간 소유 건물 2개 동과 토지 1곳은 협의가 아직 진행 중이다. 담당 팀장은 보상금 규모를 약 334억 원으로 설명했다.시는 본지 취재에 문화회관 철거와 광장 조성에 필요한 비용 및 재원 조달 계획이 현재 신청사 건립 사업에는 포함되지 않는다고 확인했다. 시가 설명한 재원 확보 방침은 현재 추진 중인 청사 건립에 관한 것으로, 광장까지 완성하려면 추가 사업비를 산정하고 재원을 마련해야 한다.설계공모 당선작 '타임 스케이프 서산' 조감도에는 신청사 앞에 넓은 광장이 배치돼 있다. 이 공간을 조성하려면 기존 문화회관을 먼저 이전하고 철거해야 한다. 문화회관은 문화예술타운에 들어설 예술의전당이 완공돼야 이전할 수 있다. 실제 이전 시점은 아직 정해지지 않았다. 신청사 개청 목표인 2030년 4월과 조감도에 담긴 광장까지 완성되는 시점은 구분해서 봐야 하는 이유다.지난 1월 시의회 업무보고에서도 1단계 신청사 건립비와 문화회관 이전·광장 조성을 포함한 전체 비용을 구분해 설명해야 한다는 지적이 나왔다. 청사 건립 이후 이어질 사업의 비용과 재원, 추진 일정까지 시민에게 제시해야 한다는 취지였다.문화회관 이전과 연결된 예술의전당의 계획 사업비는 1415억 원이다. 시는 지난 10월 26일 시의회 시정질문에서 예술의전당이 '사업구상' 단계라고 답변했다. 문화예술타운 담당자는 5일 본지와의 통화에서 현재 우선 추진하는 시설은 국악원·문화원·전수관이라고 설명했다.문화예술타운은 신청사와 별도로 추진되는 사업이다. 시가 제출한 행정사무감사 자료의 시설별 계획액을 합산하면 토지보상 등을 포함한 기반조성비 420억 원과 예술의전당 등 6개 시설 건립비 2423억 원을 더해 총 2843억 원 규모다.이 금액은 여러 재원을 투입하는 전체 사업의 계획액이다. 기반조성비 420억 원은 시비로, 국립국악원 분원 건립비 300억 원은 국비로 추진하는 계획이다. 다른 시설은 국비·도비 확보를 추진하고 있어 최종 시비 부담은 시설별 지원 규모와 사업계획에 따라 달라진다.신청사 착공 준비가 진행되는 가운데, 문화회관 이전·철거와 광장 조성에 필요한 비용·재원·일정은 앞으로 구체화해야 할 과제로 남아 있다.